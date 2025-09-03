O que Trump quer com ataque letal sem precedentes a barco da Venezuela

Maduro disse que as ações dos EUA representam uma ameaça ao seu país - (crédito: Getty Images)

Donald Trump decidiu dar a notícia ele mesmo como presidente dos EUA: suas forças atacaram um barco no Caribe que vinha da Venezuela carregado de drogas, anunciou.

"Há muito tempo temos muitas drogas entrando em nosso país. E elas vêm da Venezuela e em grandes quantidades", disse Trump aos repórteres na Casa Branca na terça-feira (2/9).

Mais tarde, o presidente acrescentou na plataforma Truth Social que o ataque foi lançado naquele mesmo dia, sob suas ordens, pelas forças militares dos EUA "contra os narcoterroristas do Trem de Aragua" que transportavam drogas em águas internacionais em direção ao seu país, 11 dos quais foram mortos.

Juntamente com a mensagem, Trump divulgou um vídeo em preto e branco de uma lancha no mar com pessoas a bordo explodindo repentinamente no ar.

O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse no X que foi "um ataque letal" a um navio que transportava drogas que havia partido da Venezuela.

O anúncio ocorre no momento em que o governo Trump acusa o presidente venezuelano Nicolas Maduro de liderar um cartel de drogas e em que os EUA enviam forças navais para o sul do Caribe, o que os analistas consideram incomum.

"Definitivamente, trata-se de uma escalada", disse à BBC Mundo (serviço em espanhol da BBC) Alan McPherson, especialista nas relações dos EUA com a América Latina que dirige o Centro de Estudos de Força e Diplomacia da Temple University, sobre o ataque.

A questão então é o que Trump está buscando com essa demonstração de poderio militar, que Maduro denuncia como uma ameaça contra ele.

'Diplomacia de canhões'

Trump fez da luta contra o tráfico de drogas uma prioridade e, em julho, assinou uma diretriz secreta para permitir que as forças armadas dos EUA atacassem os cartéis de drogas latino-americanos que ele define como grupos "terroristas".

No mesmo mês, Washington estabeleceu que há uma organização "terrorista" na Venezuela chamada Cartel dos Sóis, chefiada por Maduro e outras autoridades venezuelanas de alto escalão, conectada a outros grupos descritos da mesma forma, como o Trem de Aragua e o Cartel de Sinaloa.

No início de agosto, o governo Trump aumentou para US$ 50 milhões sua recompensa por informações que levem à captura de Maduro.

E, nas últimas semanas, começaram a surgir notícias de navios de guerra norte-americanos indo para o Caribe, incluindo destróieres de mísseis guiados, o grupo anfíbio de Iwo Jima, que pode ser implantado imediatamente, um submarino de propulsão nuclear, além de aeronaves de reconhecimento P-8 e 4.500 fuzileiros navais.

"Essa grande concentração de forças navais não ocorre, pelo que me lembro, desde 1965 e remete aos dias da 'diplomacia das canhoneiras', há mais de um século", diz McPherson, autor de um livro sobre a história das intervenções dos EUA na América Latina e no Caribe.

Em sua opinião, o objetivo de tudo isso não é claro.

"Poderia ser, como foi dito, a preparação de um ataque cirúrgico contra traficantes de drogas", ele argumenta. "Mas nada disso exigiria uma frota tão grande. Talvez a marinha queira atacar Maduro mais diretamente ou fomentar uma revolta interna, por exemplo, no exército venezuelano. Seja qual for o caso, está claro que o governo Trump quer intimidar o regime.

Maduro rejeitou as acusações dos EUA, que ele considera fabricadas em uma tentativa de derrubá-lo, e anunciou em resposta a mobilização de 4,5 milhões de milicianos no país.

"Se a Venezuela fosse atacada, entraria imediatamente em um período de luta armada" e "declararíamos constitucionalmente a república em armas", disse Maduro, que iniciou um novo mandato este ano após eleições consideradas fraudulentas por grande parte da comunidade internacional, na segunda-feira.

Stephen Donehoo, ex-oficial de inteligência militar dos EUA com experiência na América Latina, observa que "nunca viu um destacamento tão grande de forças navais no Comando Sul dos EUA".

"Esta não é uma força para invadir um país estrangeiro. Pode haver outras missões que eles tenham, muito mais precisas", disse Donehoo à BBC News Mundo. "Pode haver missões de drones armados sobrevoando o espaço aéreo venezuelano. Mas, no momento, o que eles disseram é o que eles fizeram."

'As pessoas estão muito confusas'

Até agora, os EUA evitaram explicar como determinaram que a tripulação do barco atacado na terça-feira pertencia ao Tren de Aragua, ou que tipo de drogas eles estavam transportando.

Também não há evidências de que o fentanil, a droga ilegal mais perigosa que chega aos EUA, seja produzido em grandes quantidades na Venezuela, que há muito tempo é considerada um trampolim internacional para a cocaína dos países andinos.

Mas a maior parte da cocaína traficada para o norte por mar a partir da América do Sul viaja pelo Oceano Pacífico, não pelo Caribe, de acordo com relatório das Nações Unidas de 2023.

Getty Images Trump aumentou a pressão sobre a Venezuela depois de chegar a alguns entendimentos com Maduro

Rebecca Bill Chavez, presidente do Inter-American Dialogue, um think tank regional com sede em Washington, acredita que, com o grande destacamento militar dos EUA no Caribe, "o risco de uma escalada no mar é real".

"Se for uma operação antidrogas, é diferente de qualquer outra operação antidrogas que já vi", disse Chavez, ex-subsecretário de defesa dos EUA para assuntos do Hemisfério Ocidental, à BBC Mundo.

As operações de combate ao narcotráfico no mar normalmente buscam interceptar embarcações suspeitas, são lideradas por oficiais da Guarda Costeira dos EUA com informações de inteligência e são conduzidas em conjunto com outros países por meio de acordos bilaterais.

Também não se sabe se Washington consultou a região para sua missão no Caribe.

Rubio partiu na terça-feira para uma viagem ao México e ao Equador, onde deve discutir questões de narcóticos e segurança com autoridades desses países.

Chávez acredita que o governo Trump sabe que uma intervenção militar unilateral na Venezuela "seria um grave erro", pois enfrentaria resistência de grupos armados concorrentes e não teria apoio popular nos EUA.

A busca de uma mudança de governo na Venezuela, conduzida pelos EUA, também entraria em conflito com alguns dos sinais que o governo Trump tem dado desde que assumiu o cargo em janeiro.

Getty Images O cruzador de mísseis guiados Lake Erie é outro navio de guerra dos EUA que passou recentemente pelo Panamá

O vice-secretário de Estado dos EUA, Christopher Landau, disse em agosto que haveria "ações que enviarão mensagens, mas, em última análise, o povo venezuelano tem que se levantar e reivindicar sua própria liberdade".

"Não podemos sair pelo mundo mudando governos por capricho", acrescentou Landau em uma entrevista com Donald Trump Jr., filho do presidente.

O governo Trump firmou acordos com o governo de Maduro neste ano para enviar a ele migrantes venezuelanos deportados pelos EUA e para concluir uma troca atraente de prisioneiros de ambos os países em julho.

Após a troca, Washington autorizou a empresa petrolífera norte-americana Chevron a reiniciar suas operações na Venezuela, como queria Maduro.

Esse tipo de sinalização gerou incômodo entre muitos venezuelanos e cubanos que vivem nos EUA e que apoiaram Trump na esperança de que ele reforçasse as sanções contra Caracas.

Assim, a política interna também pode pesar na decisão de enviar navios de guerra dos EUA para o Caribe.

"Ao mesmo tempo em que três destróieres Aegis se deslocam para o sul, há carregamentos da Chevron se deslocando para o norte", diz Chavez. "Essa imagem diz muito sobre por que as pessoas estão muito confusas sobre qual é o verdadeiro objetivo por trás disso.