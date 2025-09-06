'Aplicamos tarifas altas porque eles estão fazendo algo lamentável', diz Trump sobre o Brasil - (crédito: BBC Geral)

"Estamos muito desapontados com o Brasil", disse Donald Trump sobre sua administração durante anúncios feitos na última quinta-feira (5/9).

O presidente comentou sobre o país ao ser questionado por uma repórter sobre notícias de que sua administração poderia barrar vistos para a Assembleia Geral da ONU, evento que reúne líderes mundiais anualmente, incluindo os de delegações brasileiras.

Embora não tenha dado uma resposta direta à pergunta, Trump descreveu seus sentimentos atuais em relação ao país.

"Bem, não sei… estamos falando de coisas que nos deixam muito desapontados com o Brasil. Aplicamos tarifas muito altas por causa do que eles estão fazendo, algo muito lamentável. Eu amo o povo do Brasil.

Temos uma ótima relação com o povo do Brasil, mas o governo mudou radicalmente. Foi para a esquerda de forma muito intensa, muito radical, e isso está prejudicando o país gravemente. As coisas lá estão indo muito mal. Muito, muito mal. Então, vamos ver", disse, durante a coletiva de imprensa.

Segundo a Associated Press (AP), a administração Trump já negou vistos para o líder palestino Mahmoud Abbas e sua grande delegação, impedindo a participação em uma reunião de alto nível da ONU neste mês.

Agora, estão sendo consideradas restrições semelhantes a outras delegações, incluindo possivelmente Irã, Sudão, Zimbábue e, "de forma surpreendente", o Brasil.

O Brasil tradicionalmente ocupa um lugar de destaque durante a Assembleia Geral da ONU, fazendo o discurso de abertura desde 1947. Neste ano, a reunião começa em 22 de setembro.

A AP descreve que, embora as restrições ainda estejam em análise e possam mudar, essas propostas seriam mais um passo na política de Trump de revisão rigorosa de vistos, incluindo uma avaliação ampla daqueles que já possuem permissões legais para entrar nos EUA e daqueles que buscam entrada para participar da reunião da ONU.