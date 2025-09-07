Em fotos: a Lua de Sangue que impressiona observadores ao redor do mundo

Observadores do céu ao redor do mundo testemunham neste domingo (7/9) uma impressionante Lua de Sangue — um fenômeno que ocorre durante um eclipse lunar total, quando a Lua atravessa a sombra da Terra, adquirindo uma tonalidade vermelho-escura.
O espetáculo cativante foi visível em vários países ao redor do mundo — mas, infelizmente, não no Brasil.
"A cor se deve à forma como a luz do Sol interage com a atmosfera terrestre. Mesmo totalmente encoberta pela sombra escura da Terra, a Lua ainda recebe luz solar indiretamente, filtrada pela atmosfera", detalhou o Observatório Nacional.
Segundo o órgão vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, eclipses lunares ocorrem quando a Lua entra na sombra da Terra.
Essa sombra é dividida em duas partes: a umbra, que é completamente escura por não receber nenhuma luz solar direta; e a penumbra, que ainda recebe alguma iluminação do Sol.
"Quanto mais perfeito é o alinhamento entre Sol, Terra e Lua, maior é a duração do eclipse total", destacou o Observatório.
Quando a Lua entra na penumbra, ocorre o eclipse penumbral; quando entra na umbra, o eclipse parcial; e, quando está totalmente dentro da umbra, ocorre o eclipse total, como o deste domingo, que é o segundo do tipo no ano.
Com informações da Agência Brasil