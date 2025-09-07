InícioMundo
Em fotos: a Lua de Sangue que impressiona observadores ao redor do mundo

Durante eclipse lunar total, a Lua passa pela sombra da Terra, assumindo uma tonalidade vermelho-escura. Fenômeno é observado em diversas partes do mundo neste domingo (7/9).

A Lua ilumina um passeio público ao longo do rio Huangpu em Xangai - (crédito: Getty Images)
Observadores do céu ao redor do mundo testemunham neste domingo (7/9) uma impressionante Lua de Sangue — um fenômeno que ocorre durante um eclipse lunar total, quando a Lua atravessa a sombra da Terra, adquirindo uma tonalidade vermelho-escura.

O espetáculo cativante foi visível em vários países ao redor do mundo — mas, infelizmente, não no Brasil.

"A cor se deve à forma como a luz do Sol interage com a atmosfera terrestre. Mesmo totalmente encoberta pela sombra escura da Terra, a Lua ainda recebe luz solar indiretamente, filtrada pela atmosfera", detalhou o Observatório Nacional.

Segundo o órgão vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, eclipses lunares ocorrem quando a Lua entra na sombra da Terra.

Essa sombra é dividida em duas partes: a umbra, que é completamente escura por não receber nenhuma luz solar direta; e a penumbra, que ainda recebe alguma iluminação do Sol.

"Quanto mais perfeito é o alinhamento entre Sol, Terra e Lua, maior é a duração do eclipse total", destacou o Observatório.

Quando a Lua entra na penumbra, ocorre o eclipse penumbral; quando entra na umbra, o eclipse parcial; e, quando está totalmente dentro da umbra, ocorre o eclipse total, como o deste domingo, que é o segundo do tipo no ano.

Várias pessoas olhando para a Lua de Sangue, que tem uma cor laranja claro, no centro da foto.
Getty Images
A Lua ilumina um passeio público ao longo do rio Huangpu em Xangai
Duas pessoas deitadas na praia em frente à Lua de Sangue que se reflete no mar
AFP
Observadores do céu em uma praia em Odesa, Ucrânia, viram a Lua de Sangue surgir acima do mar
A lua cheia, de tom escuro e profundo, é fotografada acima de um minarete prateado na Cidade do Kuwait, no Kuwait.
Getty Images
A lua cheia acima de um minarete na Cidade do Kuwait
A Lua de Sangue emergindo em um céu escuro
Anadolu via Getty Images
Observadores do céu também viram a Lua vermelha em Ancara, Turquia
A Lua de Sangue, com uma estátua dourada em primeiro plano em Dresden, Alemanha
Reuters
Uma estátua dourada em Dresden, Alemanha, é vista ao lado da Lua
A Lua de Sangue escondida atrás de um prédio em Berlim, Alemanha.
EPA
Uma vista impressionante da Lua de Sangue perto de um edifício em Berlim
A Lua de Sangue acima das nuvens em Joanesburgo, África do Sul
AFP
A Lua de Sangue surgiu acima das nuvens em Joanesburgo, África do Sul
A lua com um tom laranja claro no céu nebuloso perto de uma roda gigante em Bagdá, Iraque
Reuters
Em Bagdá, a Lua se destacou no céu nebuloso perto de uma roda gigante
Uma lua vermelha brilhante no alto de um céu nublado e pálido acima de um deserto arenoso
Getty Images
A Lua de Sangue vista bem acima do deserto do Sinai, no Egito
A Lua de Sangue com um eclipse lunar parcial visto em Jerusalém
EPA
A Lua brilhante vista de Jerusalém
A Lua de Sangue vermelha em um céu escuro
Sunshinesid/BBC Weather Watchers
A Lua de Sangue também foi fotografada acima de Malton, no Reino Unido

Com informações da Agência Brasil

BBC
BBC Geral
07/09/2025
