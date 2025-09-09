Thiago Ávila detalha ataque contra barco que levava mantimentos para Gaza

O ativista brasiliense Thiago Ávila publicou, nas redes sociais, um vídeo gravado após um drone bombardear um bardo da frota de ajuda humanitária Global Sumud Flotilla, nesta segunda-feira (8/9), no mar da Tunísia.

Thiago conta que um drone se aproximou e lançou um “dispositivo incendiário” que explodiu e pôs fogo em um dos barcos principais da missão, chamado Barco da Família. "O drone se aproximou e lançou um dispositivo incendiário que explodiu e incendiou o barco. Eles lutaram contra o fogo, fizeram o que puderam, mas infelizmente temos que dizer que novamente a missão da Flotilha foi atacada", conta o ativista.

O brasiliense não apontou os nomes dos culpados, mas indicou que o ataque foi semelhante a interceptação de militares israelenses à outra frota humanitária que ele participou junto da ambientalista sueca Greta Thunberg, em junho. “Eu me lembro do cheiro de cinco meses atrás quando eles nos atacaram”, diz.

“É muito cedo para dizer, mas nós sabemos quem odeia missões humanitárias como a nossa. Nós sabemos quem odeia a ideia de pessoas se juntando para impedir que crianças morram de fome. Nós sabemos quem bombardeia hospitais, casas e abrigos”, declara o ativista que ficou preso por três dias em Israel após o episódio.

No vídeo, um dos ocupantes do barco diz ter visto o momento em que o drone atacou a frota. “Eu ouvi o que claramente era um drone. Ouvi as hélices. Saí da cobertura e vi um drone pairando a quatro metros acima da minha cabeça”, relata o membro da fruta identificado apenas como Miguel. “Chamei alguém, nós o encaramos por alguns segundos e vimos ele voar lentamente até o convés. Ele jogou o dispositivo incendiário em uma pilha de coletes salva vidas e houve uma grande chama”.

Haviam seis pessoas a bordo da embarcação no momento do ataque. Ninguém ficou ferido. “Por favor, compartilhem o que está acontecendo em Gaza. Por favor, compartilhem o que está acontecendo na Palestina. Eles fazem isso porque querem nos calar”, afirma Thiago Ávila.

Confira a tradução completa do depoimento de Thiago e Miguel

“Thiago: Olá, pessoal. Estou aqui a bordo do barco Família, na Flotilha. Nós acabamos de ser atacados de novo. Miguel e outras cinco pessoas da equipe estão aqui. Miguel viu um drone. O drone se aproximou e lançou um dispositivo incendiário que explodiu e incendiou o barco. Eles lutaram contra o fogo, fizeram o que puderam, mas infelizmente temos que dizer que novamente a missão da Flotilha foi atacada. Cinco meses atrás eu lembro do mesmo cheiro de quando eles nos atacaram. É muito cedo para dizer, mas nós sabemos quem odeia missões humanitárias como a nossa. Nós sabemos quem foi a imprensa dizer que iria nos pegar. Nós sabemos quem odeia a ideia de pessoas se juntando para impedir que crianças morram de fome. Nós sabemos quem bombardeia hospitais, bombardeia casas e abrigos. Nós sabemos quem está interessado nesse ataque. Eu estou muito aliviado de ver que estão todos vivos. Novamente, seis pessoas estavam a bordo e por um milagre ninguém morreu. Por favor, compartilhem o que está acontecendo em Gaza. Por favor, compartilhem o que está acontecendo na Palestina. Eles fazem isso porque querem nos calar. Miguel, pode nos contar o que viu?



Miguel: Sim, eu estava na parte de trás do navio. Eu ouvi o que claramente era um drone. Ouvi as hélices. Saí da cobertura e vi um drone pairando a quatro metros acima da minha cabeça. Chamei alguém, nós o encaramos por alguns segundos e vimos ele voar lentamente até o convés onde estamos agora, jogou o dispositivo incendiário em uma pilha de coletes salva vidas e houve uma grande chama. Você todos sabem o que acontece quando desafiamos esses regimes opressores, mas nós precisamos continuar. Por favor, levantem-se e se mobilizem em todos os lugares. Precisamos por um fim nisso."