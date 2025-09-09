Casa Branca fala em uso de 'poder militar' em defesa da liberdade de expressão no Brasil e no mundo - (crédito: BBC Geral)

A porta-voz do governo dos Estados Unidos, Karoline Leavitt, respondeu nesta terça-feira (09/09) a uma pergunta sobre a possível condenação de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF) e a supostos ataques à liberdade no Brasil.

"Posso dizer que essa é uma prioridade para o governo. O presidente [Donald Trump] não tem medo de usar o poder econômico e o poder militar dos EUA para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo", disse Leavitt.

A representante da Casa Branca afirmou, no entanto, que por ora "não há ações adicionais" previstas.

A porta-voz disse que os EUA já tomaram "ações significativas com relação ao Brasil, em forma tanto de sanções quanto de tarifas, para garantir que países ao redor do mundo não estejam punindo seus cidadãos".

"A liberdade de expressão é, possivelmente, a questão mais importante do nosso tempo. Ela está consagrada na nossa Constituição, e o presidente acredita fortemente nela."

Um trecho da fala de Leavitt foi compartilhado na rede social X pela conta da Embaixada dos EUA no Brasil.

A porta-voz fez as declarações em uma entrevista coletiva, em resposta a uma pergunta do jornalista e ativista Michael Shellenberger — que perguntou se os EUA previam medidas adicionais em resposta à censura e ao bloqueio para que certas pessoas se candidatem no Brasil e outros países.

Shellenberger citou a inelegibilidade de Jair Bolsonaro e sua possível condenação na ação penal que está sendo julgada nessa semana no STF.

O jornalista foi um dos principais responsáveis pela divulgação dos chamados "Twitter Files" ("Arquivos do Twitter"), um compilado de trocas de e-mails de funcionários do Twitter sobre decisões judiciais brasileiras que envolveram a rede social entre 2020 e 2022.

Ele também é autor de livros questionando o que chama de "alarmismo" em relação às mudanças climáticas — Schellenberger não nega o aquecimento global, mas alega que "não será o fim do mundo".

Shellenberger acusou o STF, o ministro do STF Alexandre de Moraes e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de censura a contas e conteúdo de "oponentes".

Moraes é relator da ação penal que pode condenar Bolsonaro.