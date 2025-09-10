Fux pede anulação de processo contra Bolsonaro por 'incompetência' do STF para julgar

Fux pede anulaÃ§Ã£o de processo contra Bolsonaro por 'incompetÃªncia' do STF para julgar - (crédito: BBC Geral)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, defendeu nesta quarta-feira (10/9) a anulação do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus por tentativa de golpe por incompetência da Corte para julgá-lo.

Na avaliação de Fux, feita durante a leitura de seu voto no julgamento, Bolsonaro e os demais réus deveriam ser julgados na primeira instância - isso é, não em cortes superiores como STF -, pois já haviam perdido o foro privilegiado ao deixarem cargos como o de presidente.

"A prerrogativa de foro deixa de existir quando os cargos foram encerrados antes da ação", diz Fux.

"Estamos diante de uma incompetência absoluta."

Essa não é a primeira vez que Fux se manifesta nesse sentido.

Em março, em sessão para decidir se o STF aceitava ou não denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Bolsonaro e mais sete aliados, Fux já havia dito que acreditava que o caso deveria ir para a primeira instância.

Na ocasião, Fux pediu, caso esse argumento não fosse aceito, que ao menos os 11 ministros do STF (o plenário) julgassem os réus - e não apenas a Primeira Turma.

Ele foi voto vencido, e a sessão na Primeira Turma terminou em 4 a 1 por aceitar a denúncia e manter o julgamento dentro do grupo.

Nesta quarta, Fux também voltou a defender que o julgamento deveria ao menos acontecer no plenário do STF, já que envolveria crimes cometidos por um então presidente da República.

"A competência para o julgamento de presidente da República sempre foi e continua sendo o plenário da Casa."

"Ao rebaixar a competência original do plenário para uma das turmas, estaríamos silenciando as vozes de ministros que poderiam esterilizar a forma de pensar sobre os fatos a serem julgados nesta ação penal", declarou.

A posição de Fux sobre a competência do STF e da Primeira Turma não quer dizer que ele votou pela absolvição dos réus.

Esta divergência de Fux também não possibilita os chamados "embargos infringentes", um recurso que pode ser utilizado pela defesa para pedir modificação da pena ao final do julgamento.

No caso de processos julgados por uma das duas turmas - compostas por cinco ministros cada - são necessários dois votos pela absolvição para permitir a solicitação de embargos infringentes.

Até as 10h30 desta quarta, Fux ainda não havia concluído seu voto.

Cerceamento da defesa

Ainda durante seu voto, o ministro Luiz Fux acolheu argumento dos réus de que houve cerceamento da defesa devido à falta de tempo adequado para que os advogados analisassem todo o material levantado nas investigações.

Segundo ele, houve um "tsunami de dados" e esse é mais um motivo para anular todo o processo.

"Eu não sou especialista. A quantidade chega a 70 terabytes. Fui pesquisar isso, nem acreditei, porque são bilhões de páginas", disse.

"E, apenas em 30 de abril de 2025, portanto mais de um mês após o recebimento da denúncia e menos de 20 dias antes do início do depoimento das testemunhas, foi proferida decisão deferindo acesso à íntegra de mídias e dos materiais apreendidos na fase investigatória", continuou.

Ele ressaltou ainda que o material foi disponibilizado sem estar classificado, dificultando sua análise pelas defesas e por ele próprio. "Também senti essa dificuldade", afirmou Fux.

Segundo ele, a falta de acesso adequado da defesa ao conteúdo da investigação impede que advogados possam encontrar eventuais provas favoráveis aos réus no material apreendido.

O ministro, porém, divergiu da defesa em relação à delação de Mauro Cid. Para Fux, a colaboração deve ser mantida, porque os ritos foram realizados de acordo com os termos.