O que se sabe de atentado contra ativista aliado de Trump

O ativista conservador Charlie Kirk, aliado do presidente Donald Trump, sofreu um atentado nesta quarta-feira (10/9) durante um evento nos Estados Unidos.
Um tiro foi disparado contra Kirk na universidade de Utah Valley, em Orem, Utah, onde ele participava de um evento.
O ativista é conhecido por conduzir debates ao ar livre em universidades dos EUA.
Trump e o vice-presidente J.D. Vance pediram que as pessoas rezem pela vida de Kirk.
*Mais informações em breve
BBC Geral
postado em 10/09/2025 16:20