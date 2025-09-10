O que se sabe de atentado contra ativista aliado de Trump - (crédito: BBC Geral)

O ativista conservador Charlie Kirk, aliado do presidente Donald Trump, sofreu um atentado nesta quarta-feira (10/9) durante um evento nos Estados Unidos.

Um tiro foi disparado contra Kirk na universidade de Utah Valley, em Orem, Utah, onde ele participava de um evento.

O ativista é conhecido por conduzir debates ao ar livre em universidades dos EUA.

Trump e o vice-presidente J.D. Vance pediram que as pessoas rezem pela vida de Kirk.

*Mais informações em breve