Como estão os votos do julgamento de Bolsonaro: o que aconteceu até agora

Alexandre de Moraes foi o primeiro a dar seu voto no julgamento de Bolsonaro e votou pela condenação do ex-presidente e demais réus - (crédito: BBC)

O julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete réus no Supremo Tribunal Federal (STF) pela acusação de uma trama golpista ficou marcado nesta quarta-feira (9/9) pelo longo voto do ministro Luiz Fux.

Em manifestação que passou de nove horas de duração, Fux votou pela absolvição do ex-presidente, abrindo divergência em relação aos votos dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Assim, o placar está 2 a 1 pela condenação de Bolsonaro.

Para Fux, não há provas da participação de Bolsonaro em três pontos centrais da acusação apresentada pela Procuradoria-Geral da República: o uso da chamada Abin paralela, os ataques ao sistema eleitoral e a tentativa de golpe de Estado.

Também não há provas, segundo Fux, de que Bolsonaro sabia do plano Punhal Verde e Amarelo, para matar autoridades, entre elas o presidente Lula.

Fux também votou nesta quarta por absolver o almirante Almir Garnier.

Mas o ministro formou maioria na Primeira Turma do STF ao votar pela condenação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, pelo crime de tentativa de abolição do Estado democrático de direito.

Ele absolveu Cid, entretanto, pelos crimes de golpe Estado, organização criminosa, dano qualificado e dano a bem tombado.

Fux ainda vai votar a respeito dos outros cinco réus no julgamento da trama golpista.

O julgamento foi retomado nesta quarta após os ministros Alexandre de Moraes e Flavio Dino terem decidido pela condenação dos réus na terça-feira (9/9).

Antes de começar a votar individualmente a acusação contra cada réu, Fux pediu a anulação do processo por considerar que o STF e a 1º Turma não teriam competência para julgar o caso.

Ele já havia se manifestado nesse sentido anteriormente, sendo voto vencido entre seus colegas.

Fux também acolheu um argumento-chave dos réus: o de que houve cerceamento da defesa devido à falta de tempo adequado para que os advogados analisassem todo o material levantado nas investigações.

A 'minuta do golpe'

Durante sua argumentação, Fux declarou que Bolsonaro não poderia ser responsabilizado por abolir o Estado democrático de direito, já que ocupava a Presidência da República quando iniciou-se a organização criminosa, segundo a acusação.

"Seria perigoso [imputar] a responsabilidade de agentes políticos com base em acusações genéricas", disse.

Para Fux, a lei não permite punir um "autogolpe".

"Consoante ao exposto previamente, condutas praticadas pelo réu durante seu mandato como presidente da República não podem configurar o crime" de abolição violenta do Estado democrático de direito, segundo Fux.

Ele também ressaltou que o ex-presidente não pode ser responsabilizado pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, pois foram praticados por outras pessoas.

Para o ministro, o ex-presidente não pode ser responsabilizado apenas em decorrência "de discurso e entrevista ao longo do mandato".

Segundo Fux, não se pode usar discursos de Bolsonaro contra o sistema eleitoral e urnas eletrônicas para criminalizá-lo por tentativa de abolição violenta de Estado democrático de direito.

O ministro usou ainda como exemplo o caso da facada dada contra Bolsonaro na campanha das eleições de 2018, em Juiz de Fora (MG).

Para Fux, "seria absurdo" responsabilizar o crime a todos aqueles que haviam "proferido discurso crítico" a Bolsonaro.

Ao discorrer sobre a participação de Bolsonaro, Fux falou ainda sobre a chamada "minuta de golpe".

Segundo Fux, ficou claro que se tratava apenas de um "ato preparatório", e não de um "ato executório" voltado à tentativa de derrubar, pela força, o Estado Democrático de Direito.

Para ele, só seria possível falar em "execução" de um plano golpista caso o então presidente tivesse de fato assinado um decreto de Estado de Sítio, determinando que as Forças Armadas atuassem para provocar a ruptura institucional.

"Se então, o presidente da República aventou e discutiu a decretação do Estado de sítio ou operação de garantia da lei e ordem, nada disso saiu da mera cogitação."

O ministro disse ainda que não houve prática de organização criminosa dos réus, inclusive Bolsonaro.

"Não houve na narrativa demonstração da prática de delito em organização criminosa", afirmou o ministro.

"A organização criminosa existe para praticar diferentes crimes, nunca um único crime", disse ele.

Segundo o ministro, para a prática de organização criminosa deve ter sido utilizada arma de fogo, segundo o código penal, e está condicionada à existência de estabilidade e durabilidade.

"A existência de um plano delitivo não tipifica o crime de organização criminosa", afirmou ele.

Fux também indicou que absolverá os réus pelo crime de dano qualificado ao patrimônio público.

De acordo com o ministro, os réus não ordenaram as destruições que ocorreram nos atos de 8 de janeiro, em Brasília, e tampouco se omitiram diante dos danos ao patrimônio.

"Não há prova de que os réus tenham ordenado a destruição e depois se omitido", afirmou o ministro.

Voto sobre Garnier e Cid

Fux também votou pela absolvição do almirante Almir Garnier pelo crime de organização criminosa.

"Não há na denúncia qualquer informação de que alguns dos mentores da suposta organização criminosa tenham empregado o uso de arma de fogo", afirmou o ministro.

Segundo o ministro, "não há qualquer evidência de que Garnier tenha aderido à tal organização criminosa".

Fux sustentou que o ex-comandante da Marinha também não deveria ser condenado por tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito e de golpe de Estado, apesar de ele supostamente ter se colocado à disposição de Bolsonaro durante uma reunião com chefes das Forças Armadas em que teriam sido discutidas medidas golpistas.

Segundo Fux, o simples fato de se colocar "à disposição" não se configura como crime. "Apenas afirmar que se está à disposição ou que tropas estão à disposição não corresponde a auxílio material concreto. A denúncia não imputou a Almir Garnier a conduta de ter efetivamente convocado suas tropas para permanecer de prontidão de modo a prestar auxílio futuro a evento golpe de Estado", afirmou Fux.

Antes, Fux tinha votado pela condenação de Mauro Cid no crime de abolição violenta do Estado de direito.

O ministro porém votou por absolver Cid por dano qualificado e dano a bem tombado. Segundo ele, Cid não ordenou ninguém a causar os danos ocorridos em 8 de janeiro.

"Não é possível qualificar quais bens ele teria destruído", afirmou o ministro.

"8 de janeiro de 2023 foi mais um reflexo da frustração daqueles que estavam lá do que o início de um, golpe de Estado", afirmou Fux.

Fux: STF é incompetente para julgar caso

Em seu voto, Luiz Fux acolheu argumentos da defesa de Bolsonaro e de outros réus, mostrando divergências em relação a Alexandre de Moraes e Flavio Dino.

Fux questionou a competência do Supremo para julgar a ação contra Bolsonaro. De acordo com ele, os réus não têm foro privilegiado — pois já haviam deixado seus cargos no momento da denúncia — e não deveriam, portanto, ser julgados pelo STF.

"A prerrogativa de foro deixa de existir quando os cargos foram encerrados antes da ação", diz Fux, o que, segundo ele, é o caso aqui em todos os réus.

"Estamos diante de uma incompetência absoluta" para julgar a ação, disse Fux.

Mesmo se o STF fosse usado como foro para julgar os réus, Fux defende que esse julgamento deveria acontecer no plenário do STF — com voto de todos os 11 ministros — e não na Primeira Turma, como está acontecendo agora.

"Ao rebaixar a competência original do plenário para uma das turmas, estaríamos silenciando as vozes de ministros que poderiam esterilizar a forma de pensar sobre os fatos a serem julgados nesta ação penal. A Constituição Federal não se refere às Turmas, ela se refere ao plenário e seria realmente ideal que tudo fosse julgado pelo plenário do STF com a racionalidade funcional", disse.

Na avaliação dos outros ministros, o STF tem competência porque os crimes começaram quando Bolsonaro ainda era presidente. Além disso, o regimento da Corte modificado em 2023 permite o julgamento na turma - só seria no plenário se ele fosse presidente em exercício.

Fux acolheu ainda o argumento dos réus de que houve cerceamento da defesa devido à falta de tempo adequado para que os advogados analisassem todo o material levantado nas investigações.

Segundo ele, houve um "tsunami de dados" e esse é mais um motivo para anular todo o processo. "Eu não sou especialista. A quantidade chega a 70 terabytes. Fui pesquisar isso, nem acreditei, porque são bilhões de páginas", disse.

Porém, ele divergiu da defesa em relação à delação de Mauro Cid. Para Fux, a colaboração deve ser mantida, porque os ritos foram realizados de acordo com os termos.

"Me parece desproporcional a anulação dessa delação", disse Fux. Assim, ele defende que os benefícios em troca da delação de Cid devem ser mantidos também.

O voto de Moraes

Até agora, dois ministros votaram pela condenação dos réus por todos os crimes imputados pela Procuradoria-Geral da República (PGR), Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, e Flávio Dino.

"Os réus praticaram todas as infrações penais imputadas pela Procuradoria-Geral da República em concurso de agentes e em concurso material", afirmou Moraes, em seu voto.

Ao apresentar seu voto na terça, Alexandre de Moraes falou por quase cinco horas. O ministro deu, desde o início de sua fala, indicativos claros de que condenaria os réus.

Ele disse que que não há dúvidas de que Bolsonaro discutiu com as Forças Amadas a quebra da normalidade constitucional, citando uma série de provas e a sequência de eventos que comprovariam o papel do ex-presidente como liderança na tentativa de golpe em curso.

BBC

O ministro começou rebatendo um a um os pedidos das defesas, que haviam argumentado que o STF não era a Corte adequada para julgar os casos, que houve "document dump" (divulgação excessiva de documentos prejudicando a defesa) por parte da acusação e que a delação premiada do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, não seria válida.

Moraes defendeu a validade da delação de Mauro Cid, considerada uma das principais peças que sustentam a acusação contra Bolsonaro e os outros sete réus.

Moraes rechaçou a tese levantada pelas defesas de que Mauro Cid teria apresentado oito versões diferentes em depoimentos prestados às autoridades, o que indicaria uma contradição em sua delação.

"As defesas insistem e confundem os oito primeiros depoimentos dados sucessivamente [...] com oito delações contraditórias. Isso foi reiteradamente dito aqui como se fosse verdade. Isso beira a litigância de má-fé", disse o ministro.

"Não há nem oito, nem nove e nem 14 delações", afirmou Moraes.

O ministro também tratou dos questionamentos feitos pelas defesas em razão do vazamento de áudios, pela revista Veja, em que Mauro Cid fala da delação. Nas mensagens, o tenente-coronel diz estar sendo pressionado pela PF para delatar integrantes da trama golpista.

Segundo Moraes, os áudios vazados não afetam absolutamente em nada as informações fornecidas nem trouxeram qualquer prejuízo às defesas, pois os defensores puderam impugnar ponto por ponto o que foi dito nas delações.

Moraes rejeitou a alegação de que ele, na figura de juiz, não poderia ter feito perguntas durante as audiências. A alegação foi feita na semana passada pelo advogado Matheus Milanez, que defende o general Augusto Heleno.

"O juiz não só pode, como deve fazer perguntas nos interrogatórios", afirmou Moraes.

"A ideia de que o juiz deve ser uma samambaia jurídica durante o processo não tem nenhuma ligação com o sistema acusatório", disse o ministro.

Após abordar questões preliminares, Alexandre Moraes falou sobre o mérito da ação.

"Não há dúvida de que houve tentativa de golpe", disse ele.

O ministro alegou que o grupo do qual os réus fariam parte deu início a planos para se perpetuar no poder a partir de 2021.

"De julho de 2021 até 8 de janeiro de 2023 essa organização criminosa com divisão de tarefas e de forma permanente e organizada, o que caracteriza a organização criminosa, praticou vários atos executórios contra o Estado Democrático de Direito", afirmou Moraes.

AFP Alexandre de Moraes foi o primeiro a dar seu voto no julgamento de Bolsonaro e votou pela condenação do ex-presidente e demais réus

As provas citadas por Moraes

Entre as provas citadas por Moraes ao longo de seu voto estão um documento que mostra anotações feitas pelo réu Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e deputado federal.

Segundo o magistrado, o documento contém "tópicos e argumentos contrários ao sistema eletrônico [de votação] e imputando fraudes à Justiça Eleitoral". Os mesmos temas seriam posteriormente abordados por Jair Bolsonaro em uma live.

Moraes citou ainda uma agenda do general Augusto Heleno apreendida pela Polícia Federal e mostrou uma imagem da agenda no telão, que conteria mensagens sobre "o planejamento prévio da organização criminosa de fabricar um discurso contrário às urnas eletrônicas".

O ministro disse que "não é razoável achar normal um general do Exército, general quatro estrelas, ministro do GSI, ter uma agenda com anotações golpistas, ter uma agenda preparando a execução de atos para deslegitimar as eleições, para deslegitimar o Poder Judiciário e para se perpetuar no poder".

"Eu não consigo entender como alguém pode achar normal numa democracia em pleno século 21, uma agenda golpista", afirmou Moraes.

Em sua argumentação, Alexandre de Moraes mencionou ainda diálogos apreendidos pela Polícia Federal entre Ramagem e Bolsonaro.

"Isso não é uma mensagem de um delinquente do PCC para outro, isso é uma mensagem do diretor da Abin para o presidente da República", disse Moraes.

Moraes disse que não haveria dúvidas de que Jair Bolsonaro teria usado de grave ameaça contra a independência do Poder Judiciário durante a manifestação alusiva ao 7 de Setembro de 2021.

"Qualquer pessoa decente e de boa-fé sabe que um líder político num alto cargo instigando, insuflando milhares de pessoas dessa forma aumenta exponencialmente as agressões, ameaças ao STF, aos ministros do STF e às suas famílias. Atitudes criminosas confessas no dia 7 de setembro", disse Moraes.

Moraes falou sobre o episódio envolvendo ação da Polícia Rodoviária Federal que, segundo as investigações, impediu o trânsito na região Nordeste no dia do segundo turno das eleições de 2022.

O ministro lembrou que determinou que não houvesse operação na PRF no segundo turno e que a PRF fez uma operação "disfarçada" para "verificar a condição dos veículos" no Nordeste, onde Lula teve maior votação no primeiro turno.

Moraes afirmou que a reunião realizada por Bolsonaro com embaixadores estrangeiros, em 18 de julho de 2022 no Palácio do Planalto, foi "de um dos momentos de maior entreguismo nacional" e uma tentativa de retorno do Brasil para uma posição de colônia.

Na ocasião, o governo convidou diversos embaixadores em Brasília para fazer acusações falsas sobre a legitimidade das urnas eletrônicas e do Tribunal Superior Eleitoral.

"Não há ilegalidade na reunião, não há ilegalidade em se reunir com embaixadores. A ilegalidade é do conteúdo da reunião. Mais um ato executório atentando contra a democracia, o Estado democrático de direito", disse.

Ele afirmou ainda que a suposta organização criminosa comandada por Bolsonaro foi responsável pela obstrução de rodovias federais ocorrida em diversos pontos do Brasil a partir do dia 31 de outubro.

O magistrado afirmou que o Brasil está "esquecendo aos poucos" que esteve prestes a voltar a uma ditadura militar.

"Nós estamos esquecendo aos poucos que o Brasil quase volta a uma ditadura que durou 20 anos porque uma organização criminosa, constituída por um grupo político, não sabe perder eleições. Porque uma organização criminosa constituída por um grupo político liderado por Jair Bolsonaro não sabe que é um princípio democrático e republicano a alternância de poder", disse.

Moraes afirmou também que haveria "excesso de provas" sobre a existência e tentativa de executar um plano para matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e ele próprio.

O plano, segundo as investigações, se chamava "Punhal Verde e Amarelo", e seria conduzido por militares do Exército. "Esse planejamento é fartamente comprovado nos autos", disse Moraes.

AFP

A decisão de Moraes pela condenação

Após um intervalo de dez minutos, a sessão foi retomada e Moraes disse que não há dúvida de que Bolsonaro conduziu reuniões após as eleições de 2022 para discutir uma "quebra" da ordem democrática no país.

Moraes seguiu no seu voto, argumentando que a tentativa de golpe já caracteriza o crime.

"Não confundamos consumação do golpe com consumação do crime do golpe de Estado", disse. "São coisas diversas."

Um dos argumentos das defesas é que, como não houve golpe, não há crime a ser punido. Mas o relator refuta a tese. "A tentativa consuma o crime", disse Moraes.

"Todos esses atos executórios desde junho de 2021 até 8 de janeiro de 2023 foram atos executórios que consumaram os crimes de abolição do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado", afirmou o ministro.

Para Moraes, os atos praticados pela organização criminosa desde junho de 2021 culminaram na invasão e depredação dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.

"No dia 8 de janeiro, foi a tentativa final dessa organização criminosa de concretizar o que lá atrás, na live lá de trás, de 2021 foi dito pelo réu Jair Bolsonaro: 'As Forças Armadas nunca faltaram ao chamamento do povo brasileiro' ou 'chega, é o último aviso que dou ao Poder Judiciário", disse Moraes.

Por fim, o ministrou concluiu seu voto decidindo pela condenação de Bolsonaro e dois demais sete réus pelos crimes imputados pela PGR a todos os réus, adicionando "a imputação específica de liderar organização criminosa".

"Voto no sentido da procedência total da Ação Penal para condenar os réus Almir Garnier Santos; Anderson Gustavo Torres; Augusto Heleno Ribeiro Pereira; Mauro César Barbosa Cid; Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Netto pelas práticas das condutas de organização criminosa armada; tentativa de abolição violenta do estado democrático de direito, golpe de Estado; dano qualificado pela violência e grave ameça contra o patrimônio da União, com considerável prejuízo para a vítima; e deterioração de patrimônio tombado", afirmou Moraes.

"Em relação a Jair Messias Bolsonaro, pelas mesmas infrações já descritas, e a imputação específica de liderar organização criminosa", acrescentou o juiz.

O que disse Flávio Dino em seu voto

Segundo a votar na terça-feira, o ministro Flávio Dino iniciou sua fala negando que o julgamento de Bolsonaro e outros sete réus seja político.

"Este é um julgamento como outro qualquer. Tecnicamente é um julgamento que se processa segundo regras vigentes do país, de acordo com mandamento dos devido processo legal, fatos e provas nos atos e em termos isonômicos", afirma o ministro.

Dino também falou que este não é um julgamento das Forças Armadas.

"A nacional soberania exige forças armadas fortes, equipadas, técnicas e autônomas. Lamentamos que haja, o que todas as corporações e profissões civis e militares pessoas que estão sujeitas a julgamento, mas não se cuida de um julgamento das Forças Armadas", disse ele.

"Mas a função preventiva geral do direito penal também incide no caso. Não é normal que cada 20 anos tenhamos eventos de tentativa ou ruptura do tecido constitucional."

AFP Flávio Dino foi o segundo a votar nesta terça-feira (9/9); placar está 2x0

Dino argumentou que houve uso de "violência e grave ameaça" pelos réus na tentativa de golpe de Estado, conforme prevê a tipificação desse crime.

"Vejam que o nome do plano [de assassinato de autoridades] era 'Punhal Verde amarelo', não era 'Bíblia Verde a Amarela'", ironizou, lembrando que os acampamentos bolsonaristas foram realizados nas portas de quartéis.

"Em quartéis há fuzis, metralhadoras, tanques. Então, a violência é inerente a toda a narrativa que consta dos autos", reforçou.

Flávio Dino afirmou que o caso em análise no julgamento apresenta uma singularidade por envolver um dos "temas mais intricados" do direito penal: a distinção entre atos preparatórios e atos executórios.

No caso da tentativa de golpe, o ministro afirmou: "Há um encadeamento entre ato preparatórios que já os atos executórios. Foi isso que, a meu ver, está demonstrado nos atos porque os atos preparatórios já expõem o bem jurídico, o Estado democrático de direito, a gravíssimo perigo."

Dino seguiu Moraes e disse que a colaboração premiada de Mauro Cid foi um acordo válido, rejeitando as defesas que pediram a anulação da delação.

"No caso em análise, não é porque surgiu uma ou outra diferença nos relatos que a credibilidade deve ser descartada."

Dino diverge de Moraes sobre dosimetria

Em seu voto, Flávio Dino divergiu de Moraes com relação a dosimetria de alguns réus. Jair Bolsonaro e Braga Netto ocupam a função dominante nos eventos, diz Dino.

"Não há dúvida de que a culpabilidade é bastante alta e, portanto, a dosimetria deve ser congruente com o papel eminente que eles exerciam", disse Dino.

Já para Paulo Sergio, Augusto Heleno e Ramagem, Dino considera haver uma participação de menor importância.

Ramagem porque saiu do governo em março de 2022 e, por isso, segundo o ministro, teria uma "participação de menor importância".

O mesmo vale para o general Augusto Heleno, que não teria participado das reuniões, segundo os autos, disse Dino. "Isso também indica uma menor eficiência causal dele".

E sobre o general Paulo Sergio, Dino diz que ele participou "até um certo momento". "Embora ele poderia não ter participado", diz o ministro.

No final de seu voto, o ministro Flávio Dino enviou um recado ao governo de Donald Trump, que aplicou sanções econômicas ao Brasil e sancionou o ministro Alexandre de Moraes com a Lei Magnistky.

Dino afirmou que, apesar das críticas, o julgamento da tentativa de golpe de Estado "absolutamente normal". "O Supremo está fazendo seu papel: aplicar a lei ao caso concreto, nada além disso. Não podemos intimidar por ameaças ou sanções", disse.

Após a suspensão do julgamento, o advogado de Bolsonaro, Celso Vilardi, afirmou à imprensa que não concorda com o placar, até o momento, de dois a zero pela condenação dos réus, mas vai "respeitar sempre a decisão do Supremo".

"Acho que as questões preliminares foram muito pouco desenvolvidas, não concordamos com a análise de mérito, mas vamos aguardar a condução do julgamento", disse Vilardi

O que está acontecendo esta semana?

Espera-se que o STF conclua nesta semana o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos sete réus.

Bolsonaro está sendo acusado de liderar organização criminosa armada; tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; dano contra patrimônio da União; e deterioração de patrimônio tombado. Ele nega todas as acusações.

Se for condenado em todas as acusações, as penas máximas somadas podem superar 40 anos de prisão.

Na semana passada, a primeira do julgamento, foram ouvidos no tribunal os manifestações da Procuradoria Geral da República (a acusação) e dos advogados de defesa, além do relator, o ministro Alexandre de Moraes.

Nesta semana, os cinco ministros da Primeira Turma vão se manifestar se as provas reunidas pela acusação são suficientes para condenar Bolsonaro e os demais réus.

Gustavo Moreno/STF Julgamento foi retomado esta semana com expectativa de uma decisão final

Caso haja condenação de réus, os ministros precisam ainda deliberar sobre as penas de cada um. O relator Alexandre de Moraes fica encarregado de fazer uma proposta de fixação das penas, que é então votada pelos demais ministros.

As sessões desta semana final do julgamento serão realizadas nos dias:

9/9 (terça), com começos às 9h e às 14h

10/9 (quarta), às 9h

11/9 (quinta). às 9h e às 14h

12/9 (sexta), às 9h e às 14h

O que aconteceu na primeira semana

Na semana passada, foram lidos o relatório de Moraes e a acusação feita pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet.

"O Brasil chega em 2025 com uma democracia forte, as instituições independentes, economia em crescimento e a sociedade civil atuante", disse Moraes, antes de iniciar a leitura do processo.

"O Estado Democrático de Direito não significa tranquilidade ou ausência de conflitos", acrescentou o ministro, afirmando que o julgamento de Bolsonaro e outros sete réus é "mais um desdobramento do exercício da Constituição."

Na sequência, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, leu seu parecer, exaltando os instrumentos previstos pela Constituição para defender a democracia.

Ele mencionou o que ele considera como provas — manuscritos, mensagens, gravação de reunião ministerial e discursos públicos — sobre a tentativa de golpe de Estado.

Em seguida, se manifestaram os advogados dos oito réus no processo: Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Netto.

Os oito réus fazem parte do chamado "núcleo crucial" — segundo a acusação, uma organização criminosa que teria tentado subverter o resultado das eleições de 2022, vencidas pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Todos negam as acusações.

Paulo Sérgio Nogueira foi o único réu presente no STF — ele compareceu no primeiro dia do julgamento. Bolsonaro não foi — alegando problemas de saúde.

Em sua manifestação no STF, o advogado de Bolsonaro, Celso Vilardi, disse que não "há uma única prova" que atrele o ex-presidente às tramas golpistas.

Reuters Bolsonaro está em prisão domiciliar. Seu advogado alegou problema de saúde para justificar sua ausência no julgamento

Segundo Celso Vilardi, não há provas que conectam Jair Bolsonaro aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 e às demais manifestações públicas feitas por apoiadores em acampamentos em frente a quartéis pelo país.

O advogado de Bolsonaro também questionou a validade da delação de Mauro Cid e reclamou do grande volume de informações produzido na investigação e inserido nos autos do processo sem que houvesse tempo adequado para que a defesa analisasse esse material.

O advogado Paulo da Cunha Bueno, outro defensor de Bolsonaro, argumentou que a lei que criminaliza atos contra a democracia estabelece que deve haver atos violentos para que seja configurado o crime.

Segundo Bueno, a reunião de 7 de dezembro em que Bolsonaro discutiu com comandantes das Forças Armadas a decretação de Estado de Defesa ou de Sítio não pode ser considerado o início de um golpe de Estado por duas razões: porque essas ações estão previstas na Constituição e porque o então presidente não levou essas ideias adiante.

O advogado Matheus Milanez, que defende o general e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Augusto Heleno, também criticou o que chamou de excesso de dados disponibilizados pelas autoridades à defesa às vésperas do depoimento de seu cliente.

Ele questionou a "postura ativa do ministro relator [Alexandre de Moraes] de investigar testemunhas", ressaltando que Moraes fez 302 perguntas aos oito réus interrogados, enquanto a Procuradoria Geral da República fez 59.

"Ou seja, nós temos uma postura ativa do ministro relator de investigar testemunhas. Por que o Ministério Público não fez isso? Qual o papel do juiz julgador? Ou é um juiz inquisidor?", questionou o advogado.

O advogado Andrew Fernandes Farias, do general Paulo Sergio Nogueira, disse que seu cliente tentou demover Bolsonaro de qualquer medida de exceção. O advogado afirmou que o general sofreu ataques virtuais para ser retirado do cargo, o que, segundo a defesa, seria uma prova de que ele é inocente.

O advogado José Luís Mendes de Oliveira Lima, do general Walter Braga Netto — candidato a vice de Bolsonaro nas eleições de 2022 —, afirmou que as provas apresentadas não mostram culpa de seu cliente e também que Braga Netto não teve exercício pleno ao direito de defesa, ao não ter tido tempo hábil para análise do processo e das provas nos autos, diante da quantidade "industrial" de documentos.

Lima criticou a delação de Mauro Cid, lendo diversos depoimentos dado pelo ex-ajudante de ordem.

Os advogados Jair Alves Pereira e Cezar Bitencourt, defensores do tenente-coronel Mauro Cid — ex-ajudante de ordens de Bolsonaro que se tornou delator no processo—, defenderam a validade do acordo de delação, dizendo que Cid não foi coagido a falar. Além disso, argumentaram que não há provas que mostrem que o tenente-coronel participou da tentativa de golpe.

"Ele não participou, não planejou, não mobilizou ninguém", disse Bitencourt.

O advogado Paulo Renato Cintra — do deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) — defendeu que as provas colhidas não atestam participação de Ramagem no plano de golpe.

O ex-senador Demóstenes Torres, advogado do almirante Almir Garnier, pediu a rescisão de delação de Mauro Cid e disse que o resultado do julgamento, independentemente de qual seja, "não vai permanecer".

O advogado Eumar Roberto Novacki — de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro — tentou provar com um e-mail da companhia aérea Gol que seu cliente, então secretário de Segurança do Distrito Federal, estava nos EUA durante o 8 de janeiro por conta de uma viagem planejada com meses de antecedência.