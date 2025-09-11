O momento em que Cármen Lúcia vota para condenar Bolsonaro

A ministra Cármen Lúcia votou pela condenação de Jair Bolsonaro nesta quinta-feira (11/9) por golpe de Estado após as eleições de 2022 e outros quatro crimes. Com isso, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) alcançou maioria para condenar o ex-presidente.

"Tenho por comprovado, pela Procuradoria Geral da República, que Jair Messias Bolsonaro praticou os crime que são imputados a ele na condição de líder da organização criminosa", disse a ministra.

Cármen Lúcia foi a quarta a proferir seu voto e acompanhou Flávio Dino e Alexandre de Moraes, que votaram pela condenação de Bolsonaro na terça-feira (9/9).

O ministro Luiz Fux votou pela absolvição na sessão de quarta-feira (10/9).

