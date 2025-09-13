'Não têm ideia do fogo que acenderam': viúva de Charlie Kirk faz primeira declaração após assassinato do ativista conservador

'Charlie disse que, se um dia concorresse [à presidência], sua maior prioridade seria revitalizar a família americana', declarou Erika Kirk - (crédito: Getty Images)

Erika Kirk, viúva do ativista conservador Charlie Kirk, falou publicamente pela primeira vez nesta sexta-feira (12/09) após o assassinato do marido na quarta (10).

"Vocês não têm ideia do fogo que acenderam dentro desta esposa. Os gritos de dor desta viúva vão ecoar pelo mundo como um grito de guerra", declarou Erika em um vídeo, aparentemente transmitido ao vivo.

"Todos devem saber disso: se vocês achavam que a missão do meu marido já era poderosa antes, não fazem ideia, não fazem ideia do que acabaram de desencadear por todo este país e pelo mundo. Vocês realmente não fazem ideia."

Segurando as lágrimas em alguns momentos, Erika Kirk falou ao lado da cadeira que Charlie Kirk usava para fazer transmissões, agora vazia.

Na bancada que ela usou para discursar, havia uma mensagem estampada: "Que Charlie seja recebido nos braços misericordiosos de Jesus, nosso salvador amoroso".

Ela usava um colar com crucifixo.

Charlie Kirk, um aliado do presidente Donald Trump e ligado ao bolsonarismo no Brasil, foi morto com um tiro enquanto participava de um evento na Universidade Utah Valley (UVU).

Nesta sexta-feira, as autoridades anunciaram que prenderam um suspeito pelo crime, Tyler Robinson.

Kirk era conhecido por conduzir debates ao ar livre em universidades dos EUA.

Ele liderava o grupo de estudantes conservadores Turning Point USA e tinha um podcast, além de milhões de seguidores nas redes sociais.

A viúva agradeceu a Trump pelo apoio que recebeu após o assassinato.

"Sr. Presidente, meu marido o amava. E ele sabia que o senhor também o amava. Ele amava. Sua amizade era incrível. O senhor o apoiou muito, assim como ele a apoiou", disse ela.

Antes de iniciar sua fala, a viúva fez uma oração silenciosa. Depois, começou agradecendo às equipes de resgate que "lutaram heroicamente para salvar a vida de Charles" e à polícia por agir "bravamente para garantir que não houvesse outras vítimas naquela tarde terrível".

"Mataram Charlie porque ele pregou uma mensagem de patriotismo, fé e amor misericordioso de Deus", disse a empresária.

"Charlie disse que, se um dia concorresse [à presidência], sua maior prioridade seria revitalizar a família americana. Essa era a prioridade dele", disse Erika sobre o marido, a quem chamou de pai "perfeito".

"Charlie amava seus filhos. E ele me amava. De todo o coração. E ele fazia questão de que eu soubesse disso todos os dias."

"Charlie amava a vida. Ele amava a vida dele. Ele amava a América."

Ex-Miss Arizona, hoje Erika tem forte atuação no segmento religioso. Ela cursa doutorado em estudos bíblicos, apresenta o podcast religioso Midweek Rise Up e lançou uma linha de roupas chamada Proclaim — que, segundo o site da marca, "reflete sua visão de empoderar indivíduos a usarem sua fé com confiança".

O casal tem um filho de um ano e uma filha de três anos.

Segundo a viúva, a menina perguntou recentemente: "Cadê o papai?"

"O que você diz a uma criança de três anos?", indagou a empresária, emendando na resposta que deu.

"Querida, o papai te ama muito. Não se preocupe. Ele está viajando a trabalho com Jesus."

Erika Kirk afirmou não se lembrar da última vez que dormiu desde a morte do marido.

A empresária assegurou que o trabalho da Turning Point e os eventos em campi universitários continuarão.

Ela estimulou que mais jovens se juntem ao movimento conservador e que as pessoas se aproximem das igrejas.

"Em um mundo cheio de caos, dúvida e incerteza, a voz do meu marido permanecerá", disse, prometendo que não deixaria o legado do marido morrer.

A viúva terminou sua declaração se dirigindo a Charlie Kirk: "Mal posso esperar para te ver novamente um dia."

E concluiu: "Deus abençoe a todos vocês, e que Deus abençoe a América."