Morre aos 89 anos Hermeto Pascoal, o 'Bruxo' da música brasileira e universal

Morreu neste sábado (13/9), aos 89 anos, o multi-instrumentista brasileiro Hermeto Pascoal. Ícone da música instrumental e reconhecido internacionalmente, ele venceu diversos prêmios, incluindo o Grammy Latino.

A informação foi confirmada nas redes sociais de Hermeto, com uma mensagem pedindo para a tristeza não "tomar conta".

"Escutemos o vento, o canto dos pássaros, o copo d'água, a cachoeira, a música universal segue viva", diz a postagem.

"Quem desejar homenageá-lo, deixe soar uma nota no instrumento, na voz, na chaleira e ofereça ao universo. É assim que ele gostaria."

Nascido em Alagoas, ele era compositor, instrumentista e tocava acordeão, flauta, saxofone, piano, entre outros instrumentos.

Hermeto era chamado de "Bruxo" por sua habilidade de transformar barulhos de objetos e sons inusitados em música, criando melodias únicas.

