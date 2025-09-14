O que se sabe sobre denúncia da Romênia, 2º país da Otan a identificar drones russos em seu espaço aéreo - (crédito: BBC Geral)

O governo da Romênia afirmou que um drone russo violou seu espaço aéreo no sábado (13/9), sendo o segundo país da aliança militar Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) a relatar tal incursão, depois da Polônia.

Caças romenos estavam no ar monitorando um ataque russo à Ucrânia e conseguiram rastrear o drone próximo à fronteira sul com o território ucraniano, segundo informou o Ministério da Defesa em um comunicado.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que a incursão não podia ser um erro, mas sim "uma evidente expansão da guerra por parte da Rússia".

Já a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, classificou neste domingo (14/9) a incursão russa na Romênia como "uma flagrante violação da soberania da União Europeia e uma séria ameaça à segurança regional".

A Rússia não comentou as declarações da Romênia.

Na quarta-feira (10/9), a Polônia afirmou ter derrubado ao menos três drones russos que haviam entrado em seu espaço aéreo.

Essa foi a primeira vez que um país da Otan atacou diretamente equipamentos russos em seu espaço aéreo desde o início da guerra na Ucrânia em 2022.

A Polônia chegou a fechar quatro aeroportos, incluindo o Aeroporto Internacional Chopin, da capital, Varsóvia, logo após o surgimento dos primeiros relatos sobre os drones.

Agora, o Ministério da Defesa da Romênia afirmou em nota que detectou o drone russo quando dois aviões F-16 vigiavam a fronteira do país com a Ucrânia, após "os ataques aéreos russos contra infraestruturas ucranianas no Danúbio".

O drone foi detectado a 20 quilômetros a sudoeste da localidade de Chilia Veche, na Romênia, antes de desaparecer do radar.

No entanto, não sobrevoou áreas povoadas nem representou um perigo iminente, segundo o Ministério.

A Polônia voltou a falar no sábado sobre preocupações com os drones russos.

"As operações preventivas de aviação, polonesas e aliadas, começaram em nosso espaço aéreo", afirmou o primeiro-ministro Donald Tusk em uma publicação no X.

"Os sistemas de defesa aérea terrestre atingiram o máximo estado de prontidão", acrescentou.

No início desta semana, o Ministério da Defesa russo afirmou que "não havia planos" de atacar instalações em território polonês.

O governo de Belarus, aliado da Rússia, declarou que os drones que entraram no espaço aéreo polonês na quarta-feira o fizeram por acidente, depois que seus sistemas de navegação falharam.

Neste domingo, a República Tcheca anunciou que havia enviado uma unidade especial de helicópteros de operações para a Polônia.

A unidade é composta por três helicópteros Mi-171S, cada um com capacidade para transportar até 24 militares e equipado com material de combate completo.

A medida é uma resposta à incursão russa no limite oriental da Otan, segundo declarou a ministra da Defesa tcheca, Jana Cernochova.

Em resposta à última incursão de drones, o presidente Zelensky afirmou que o exército russo "sabe exatamente para onde seus drones se dirigem e quanto tempo podem operar no ar".

Ele tem pedido constantemente aos países ocidentais que endureçam as sanções contra Moscou.

O presidente americano, Donald Trump, também se pronunciou sobre a violação do espaço aéreo no início desta semana, afirmando que estava "disposto" a impor sanções mais duras à Rússia, mas apenas se os países da Otan cumprissem certas condições, como deixar de comprar petróleo russo.

A Rússia lançou uma invasão em larga escala da Ucrânia em fevereiro de 2022 e tem avançado lentamente no campo de batalha.

Trump tem liderado os esforços para pôr fim à guerra, mas a Rússia intensificou os ataques contra a Ucrânia desde que o presidente Vladimir Putin regressou de uma cúpula com Trump no Alasca no mês passado.