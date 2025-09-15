China e EUA alcançaram um 'marco básico de consenso' sobre TikTok

O Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent (E), e o Vice-Premiê Chinês, He Lifeng (D), se reuniram em Madri, Espanha, em 14 de setembro de 2025. - (crédito: HANDOUT / US Treasury Department / AFP)

China e Estados Unidos chegaram a um "marco básico de consenso" sobre o TikTok durante negociações em Madri, informou a mídia estatal chinesa, após o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, anunciar um acordo nesta segunda-feira (15) para transferir a plataforma para os EUA.

As partes chegaram a "um marco básico de consenso para resolver adequadamente as questões relacionadas ao TikTok por meio da cooperação", disse o representante da China para o comércio internacional, Li Chenggang, à emissora estatal CCTV.

O vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, disse à agência de notícias estatal Xinhua que seu país "defenderá resolutamente seus interesses nacionais e os direitos e interesses legítimos das empresas de capital chinês no exterior".