Ex-delegado-geral de SP é assassinado no litoral paulista; o que se sabe - (crédito: BBC Geral)

Ruy Ferraz Fontes, ex-delegado-geral de Polícia do Estado de São Paulo, foi assassinado na noite desta segunda-feira (15/09) em uma aparente emboscada no município de Praia Grande (SP), onde era secretário municipal de Administração.

Um vídeo da ação mostra um carro em alta velocidade, onde estava Fontes, virando em uma avenida até colidir com um ônibus. O carro capota, até que outro veículo chega com homens fortemente armados. Esses deixam o veículo e atiram no carro capotado onde estava Fontes. Depois, voltam ao veículo e fogem do local.

Duas pessoas que estavam na área foram feridas.

O governo estadual determinou a criação de uma força-tarefa para "prender os criminosos" que executaram o assassinato, segundo declarou em suas redes sociais o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite.

De acordo com Derrite, a força-tarefa foi uma "prioridade definida" pelo governador Tarcísio de Freitas.

Em nota enviada ao jornal Folha de S. Paulo, o governador afirmou que Fontes foi "covardemente assassinado" e que sua gestão vai "trabalhar para identificar e prender os criminosos responsáveis, para que sejam exemplarmente punidos pela Justiça, com todo o rigor da lei".

A BBC News Brasil aguarda mais informações da Prefeitura de Praia Grande e da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Fontes era formado e pós-graduado em Direito e foi delegado de polícia por mais de 40 anos.

Ele estava no Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), onde investigava o Primeiro Comando da Capital (PCC), quando a facção fez em maio de 2006 uma série de ataques no Estado de São Paulo, matando mais de 500 civis e 50 agentes públicos.

Fontes fez cursos sobre segurança no exterior e era professor de Investigação Policial na Academia da Polícia Civil do Estado de São Paulo.

Em janeiro de 2023, ele assumiu a secretaria em Praia Grande, na Baixada Santista, litoral paulista.