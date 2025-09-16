Os 'convidados' que pagam para ir a casamentos de estranhos

Marta, que pagou para ir em um casamento em Portugal, conta que até fez networking na festa - (crédito: Arquivo pessoal)

Você pagaria para ir ao casamento de um estranho?

Um novo site está crescendo na Europa com essa proposta.

Para a noiva alemã Jennifer Reinfrank, 48 anos, a ideia caiu como uma luva.

Entre os 100 convidados da sua festa, havia muitas amigas heterossexuais solteiras e poucos homens disponíveis para animar a pista de dança.

A solução veio do site francês Invitin: a lista de convidados foi completada com cinco desconhecidos dispostos a pagar para participar da celebração.

"Antes da festa, recebi o perfil dos candidatos e acabei aprovando todos. Vieram um casal e três homens solteiros", contou a alemã à BBC News Brasil.

A festa foi realizada em agosto nos arredores de Paris. Pagando 180 euros (cerca de R$ 1.130), cada convidado teve direito a acompanhar toda a cerimônia e aproveitar aos aperitivos, bebidas e comidas.

"A gente se cumprimentou no início do evento, mas não passamos muito tempo com eles, já que o nosso foco era estar com a família e amigos. Todos foram muito simpáticos e educados. O casal até nos presenteou com um cartão e uma garrafa de champanha", explica a alemã.

A inspiração para o site surgiu de uma conversa despretensiosa.

Ao alugar sua casa no sul da França para convidados que iam participar de um casamento, Kátia Lekarski ouviu da filha a pergunta que despertou uma ideia: por que nós não podemos participar dessas festas também?

Foi assim que a empreendedora francesa decidiu criar uma plataforma que conecta casais — com interesses que vão desde variar o perfil dos convidados a arrecadar uma renda extra para cobrir parte dos custos da celebração — a pessoas que querem pagar para viver a experiência de participar da festa de um estranho.

"Matrimônios são festas bonitas e muito emocionantes. As pessoas se produzem para o evento e os lugares onde as celebrações são feitas costumam ser muito legais. Então, pensei que unir noivos que desejam um pouco de dinheiro para ajudar a pagar os custos da festa com pessoas que adorariam ir a um casamento era uma ótima ideia", justifica a francesa à BBC.

A start-up foi lançada em abril e já conta com dois mil usuários, incluindo anfitriões e possíveis candidatos a convidados.

Até agora, seis celebrações com convidados do Invitin já foram feitas, na França, Espanha, Rússia e em Portugal.

A portuguesa Marta Fernandes ficou sabendo do site através de um grupo online e resolveu experimentar — por ter morado muitos anos no exterior, ela diz gostar de conhecer pessoas.

Há poucas semanas, ela participou de uma festa na região do Porto.

"Nunca tinha visto uma coisa dessas, ir a uma festa onde os noivos não conhecem quem está indo. No começo, até achei que talvez eles não teriam gente suficiente e por isso precisavam de mais convidados mas logo entendi o conceito", explica a optometrista de 36 anos.

Arquivo pessoal Marta, que pagou para ir em um casamento em Portugal, conta que até fez networking na festa

Ela e um amigo, que é da Costa do Marfim, pagaram 25 euros por pessoa para o coquetel e a missa — mas ao chegarem na festa, foram convidados para ficar a noite inteira.

"A experiência foi muito boa. Levei uma lembrancinha, me apresentei aos noivos e como algumas pessoas acabaram desmarcando em cima da hora, eles disseram que a gente podia ficar pra festa toda", lembra a portuguesa, que está aberta a ir a outros casamentos dessa maneira.

Fernandes conta que conversou com várias pessoas e aproveitou até para fazer networking (interação social com fins profissionais) durante a festa.

"Entreguei vários cartões da minha ótica. O mais engraçado era quando as pessoas queriam saber se eu era amiga do noivo ou da noiva", relembra, entre risos.

Como funciona?

Arquivo pessoal A francesa Kátia Lekarski diz que site permite a conexão entre diferentes culturas e a vivência de uma experiência única

Quem oferece ingressos para seu casamento pode escolher a idade e o perfil dos convidados. Também é preciso explicar onde será a cerimônia, como vai ser a festa, qual será o código de vestimenta, o valor do ingresso e a quais comidas e bebidas os convidados pagantes terão direito.

Já os "candidatos", além de ter que responder a algumas perguntas sobre idade, sexo e profissão, têm suas redes sociais verificadas pelo site. Só depois disso o perfil é aprovado.

O Invitin é o encarregado de fazer o match (combinação entre perfis compatíveis) entre os interessados e fica com 15% do valor pago pelas pessoas que vão às festas.

É gerado um contrato em que os convidados se responsabilizam a chegar no horário, a respeitar o código de vestimenta e a manter um bom comportamento — sem exagerar no consumo de bebidas alcoólicas, por exemplo.

Reprodução Site, oferecido em inglês e francês, oferece busca por 'convites' de casamento

Pessoas em qualquer país podem usar o site, mas ele é oferecido apenas em francês e inglês.

"Essa também é uma maneira diferente de viajar e conhecer outras pessoas e tradições, literalmente uma imersão em outras culturas", defende a empreendedora.

Hoje, quatro pessoas trabalham na startup, que pretende ampliar os idiomas disponíveis e oferecer um aplicativo — por isso, o projeto busca investidores.

Uma das primeiras noivas a usar o serviço, Jennifer Reinfrank aprovou a experiência.

"Nosso evento foi muito divertido. Tanto eu como meu marido gostamos da experiência de contar com esses convidados extras. Vi que os homens solteiros que vieram conversaram bastante com as minhas amigas, mas não sabemos se rolou um match de verdade nessa noite. Se aconteceu algo mais depois, também não ficamos sabendo", brinca.