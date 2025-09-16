8 filmes icônicos de Robert Redford que definem carreira do ator em frente e atrás das câmeras

É difícil descrever o que Robert Redford evocou diante das câmeras, mas talvez a pessoa que melhor resumiu isso foi a atriz Jane Fonda, que disse que ele tinha "uma aura".

"O ator morreu nesta terça-feira, aos 89 anos, em Sundance, nas montanhas de Utah, o lugar que ele amava, cercado por aqueles que amava", informou seu agente.

Mas, além de brilhar com sua aura em mais de 50 filmes, Redford foi um diretor de sucesso.

De fato, ele recebeu dois Oscars ao longo de sua carreira: um de Melhor Diretor em 1981 e outro prêmio honorário pelo conjunto da obra em 2002.

A BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC, elaborou uma seleção do melhor de Redford dentro e fora das telas.

1. Butch Cassidy and the Sundance Kid ('Butch Cassidy'), 1969

Silver Screen Collection/Getty Images Robert Redford e Paul Newman no início da célebre dupla cinematográfica

Foi o filme que lhe trouxe fama mundial e lançou uma das maiores duplas cinematográficas de Hollywood: Paul Newman e Robert Redford.

Incrivelmente, Redford quase não conseguiu o papel depois que um executivo disse que ele era "mais um loiro de Hollywood". "Se você jogar um pedaço de pau em uma janela em Malibu, você vai acertar seis iguais a ele."

No entanto, Newman, que já era uma estrela estabelecida na época, insistiu em contratar Redford.

Anos depois, Redford criaria um evento anual para mostrar o trabalho de cineastas independentes.

Ele o batizou de Festival de Cinema de Sundance, em homenagem ao personagem que interpretou no filme.

2. The Sting ('Golpe de Mestre'), 1973

Silver Screen Collection/Getty Images Redford interpretando Johnny Hooker

Sua primeira e única indicação ao Oscar de Melhor Ator foi por esse papel, onde ele mais uma vez demonstrou sua química na tela com Newman.

Redford interpreta Johnny Hooker, um vigarista de pequena monta que se une ao personagem de Newman para enganar um chefe da máfia implacável.

Sua estética dos anos 1930 (principalmente o figurino) e música, combinadas com as excelentes atuações, fizeram deste filme um ícone do cinema de época.

3. All the President's Men ('Todos os Homens do Presidente'), 1976

Warner Bros./Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images Dustin Hoffman e Redford interpretaram dupla de repórteres do caso Watergate

Em 1976, Redford e Dustin Hoffman interpretaram os jornalistas Bob Woodward e Carl Bernstein, respectivamente, neste thriller político sobre o desenrolar do escândalo de Watergate, que envolveu o governo de Richard Nixon nos Estados Unidos.

Na época, Redford era o ator mais famoso do mundo, diz o correspondente de entretenimento da BBC, Colin Paterson.

"Todo ano, os donos de cinemas americanos escolhiam a maior estrela de cinema do planeta", explica ele. "Em meados da década de 1970, eles trabalharam com Robert Redford por três anos consecutivos."

4. Ordinary People ('Gente Comum'), 1980

ABC Photo Archives/Disney General Entertainment Content via Getty Images Redford ganhou Oscar logo na estreia como diretor

O filme ganhou quatro Oscars, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor, que foi para Redford.

Em sua estreia como diretor, ele retratou o colapso de uma família americana de classe média alta após a morte de um de seus filhos.

Após seu lançamento, o The New York Times o descreveu como "um filme comovente, inteligente e engraçado sobre as tragédias que são comuns a todos, exceto àqueles que as vivenciam".

5. Indecent Proposal ('Proposta Indecente'), 1993

Paramount Pictures/Getty Images Redford e Moore interpretaram um casal com enorme sucesso

O filme coestrelado por Demi Moore e Woody Harrelson foi um dos filmes de maior bilheteria da carreira de Redford.

Ele interpreta um rico empresário de meia-idade que oferece um milhão de dólares a um jovem casal para dormir com ele.

Apesar do sucesso de bilheteria, o filme ganhou vários prêmios Framboesa de Ouro naquele ano, incluindo o de Pior Filme.

6. Quiz Show ('Quiz Show'), 1994

Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images Redford durante as filmagens de 'Quiz Show'

Depois de Gente Comum, este filme sobre os escândalos dos game shows de televisão americanos dos anos 1950 é o trabalho de direção mais aclamado de Redford.

Recebeu várias indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme e Diretor, mas os maiores prêmios daquele ano foram para Forrest Gump.

7. All is Lost ('Quanto Tudo Está Perdido'), 2013

Getty Images Redford apresentando o filme em Cannes

De todos os filmes de Redford, este filme de sobrevivência tem a classificação mais alta na plataforma de críticas de filmes Rotten Tomatoes.

"Apoiado por outra performance tremenda em uma carreira repleta delas, All Is Lost oferece um testemunho emocionante e inestimável da capacidade de Robert Redford de prender a atenção na tela", afirma a plataforma.

Redford interpreta o único personagem do filme, um marinheiro que acorda em alto mar e descobre que seu barco naufragou e está afundando.

8. Captain America: The Winter Soldier ('Capitão América: o Soldado do Inverno'), 2014

Vera Anderson/WireImage/Getty Redford nunca deixou de apoiar o cinema independente

Há uma geração para a qual Redford não é apenas um galã das telonas ou um diretor que abraçou o cinema independente, mas sim um dos atores do universo Marvel.

Ele interpretou o agente Alexander Pierce em um dos filmes do Capitão América estrelado por Chris Evans e depois em Vingadores: Ultimato (2019).

Este texto foi traduzido e revisado por nossos jornalistas utilizando o auxílio de IA na transcrição, como parte de um projeto piloto.