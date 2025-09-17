Por que principal suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann foi solto de prisão na Alemanha

Christian Brückner saiu da prisão de Sehnde, perto de Hanover - (crédito: EPA/Shutterstock)

O principal suspeito do desaparecimento da menina britânica Madeleine McCann em 2007 foi liberado da prisão na Alemanha, onde cumpria pena por um crime não relacionado ao caso de McCann.

Christian Brückner, de 48 anos, saiu da prisão de Sehnde nesta quarta-feira (17/09), conduzido por seu advogado em um Audi preto, sob escolta policial.

Brückner foi condenado por estuprar uma mulher americana de 72 anos em Portugal em 2005. Após deixar a prisão perto da cidade de Hanover, no norte da Alemanha, ele usará tornozeleira eletrônica.

Brückner nunca foi acusado formalmente de crimes relacionados ao caso McCann, e ele nega qualquer envolvimento com o desaparecimento da garota.

EPA/Shutterstock Christian Brückner saiu da prisão de Sehnde, perto de Hanover

O porta-voz da polícia local, Lars Dehnert, disse à BBC que a soltura foi conduzida "da maneira mais tranquila possível" e que Brückner foi escoltado apenas por uma curta distância.

"Com isso, nossa operação policial foi encerrada. Não sabemos para onde Christian irá". A operação foi conduzida em coordenação com seus advogados", afirmou o porta-voz Dehnert.

Philipp Marquort, um dos advogados de Brückner, disse à BBC que o cliente está "aliviado que todo o processo de libertação tenha terminado e que ele agora está livre".

Marquort acrescentou que "todo o drama de hoje já passou" e afirmou saber o paradeiro do cliente, mas não revelou detalhes "porque ele precisa se acalmar antes de sua próxima audiência no tribunal".

Madeleine desapareceu em 2007, quando tinha três anos, em um resort da Praia da Luz, em Portugal. Ela e os irmãos dormiam no apartamento de férias enquanto os pais, Kate e Gerry, jantavam em um restaurante próximo.

O caso se tornou um dos desaparecimentos de maior repercussão mundial.

Promotores alemães afirmam ter reunido indícios, como dados de celulares, de que Brückner estava na região quando Madeleine desapareceu.

Eles reiteram a suspeita de que ele seja o responsável. Mas, apesar das suspeitas, não encontraram provas suficientes para apresentar acusações.

Brückner, que viveu por anos no Algarve, era um andarilho, além de já ter sido condenado por crimes sexuais. Ele tem várias condenações anteriores, incluindo por abuso sexual de crianças em 1994 e 2016.

Em junho de 2025, as polícias portuguesa e alemã fizeram novas buscas entre o local onde a família McCann se hospedava e endereços ligados a Brückner, mas não tiveram resultados.

Handout Madeleine McCann desapareceu em 2007, aos 3 anos

Diferenças judiciais

Investigadores já haviam realizado em 2023 buscas nas proximidades do reservatório de Barragem do Arade, a cerca de 50 km da Praia da Luz.

Brückner esteve na região entre 2000 e 2017 e tinha fotos e vídeos registrados perto do reservatório.

Em outubro de 2024, Brückner foi absolvido por um tribunal alemão de acusações não relacionadas ao caso McCann de crimes sexuais supostamente cometidos em Portugal entre 2000 e 2017.

Devido a diferenças nos sistemas judiciais da Alemanha e do Reino Unido, autoridades alemãs suspeitam que Brückner tenha cometido assassinato no caso Madeleine McCann, enquanto a polícia britânica continua tratando o episódio como desaparecimento.

Desde 2011, a investigação da Polícia Metropolitana de Londres, chamada Operação Grange, custou mais de 13,2 milhões de libras (cerca de R$ 93 milhões). Em abril, o governo autorizou um novo repasse de 108 mil libras (cerca de R$ 760 mil).