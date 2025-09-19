A estratégia do serviço secreto britânico para recrutar espiões na Rússia pela dark web - (crédito: BBC Geral)

O serviço secreto do governo do Reino Unido, o MI6, está lançando seu próprio portal na dark web — uma parte da internet que só é acessível através de softwares especiais — na esperança de atrair novos espiões online, principalmente na Rússia.

A plataforma de mensagens seguras Silent Courier visa fortalecer a segurança nacional facilitando o recrutamento de pessoas pela agência de inteligência, disse o Ministério das Relações Exteriores.

Qualquer pessoa que quiser entrar em contato com o Reino Unido de forma segura e fornecer informações confidenciais relacionadas a terrorismo ou atividades de inteligência hostis poderá acessar o portal.

As instruções sobre como usar o portal estão disponíveis publicamente no canal verificado do MI6 no YouTube.

É recomendado que os usuários acessem por meio de VPNs confiáveis e dispositivos não vinculados a eles.

Maiores detalhes do plano ainda devem ser anunciados nesta sexta-feira (19/9).

A Secretária de Relações Exteriores Yvette Cooper disse: "A segurança nacional é o primeiro dever de qualquer governo e a base do Plano de Mudança do primeiro-ministro [Keir Starmer]".

"À medida que o mundo muda e as ameaças que enfrentamos se multiplicam, precisamos garantir que o Reino Unido esteja sempre um passo à frente de nossos adversários.

"Nossas agências de inteligência de nível internacional estão na linha de frente desse desafio, trabalhando nos bastidores para manter a segurança do povo britânico.

"Agora estamos aumentando esforços com tecnologia de ponta para que o MI6 possa recrutar novos espiões para o Reino Unido, na Rússia e ao redor do mundo."

A medida do governo britânico segue uma abordagem semelhante da Agência Central de Inteligência dos EUA (CIA, na sigla em inglês), que publicou vídeos em canais de mídia social dirigidos a possíveis espiões russos em 2023.

Antes disso, entre 2010 e 2012, a CIA teve que lidar com uma das piores violações de segurança dos últimos anos quando o Ministério da Segurança do Estado da China infiltrou suas conexões na dark web e acabou prendendo ou matando vários espiões da agência americana.