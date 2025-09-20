O festival soviético de música recriado pela Rússia após expulsão de evento europeu, com participação do Brasil e dos EUA

Os cantores brasileiros Luciano Calazans e Tais Nader participam de um evento do Intervision em Moscou - (crédito: EPA/Shutterstock)

Três anos após ser expulsa do Eurovision, a Rússia está relançando o Intervision, um evento musical anual transmitido pela televisão que surgiu durante a Guerra Fria como rival do bem-sucedido concurso europeu.

Em sua versão de 2025, o Intervision contará principalmente com participantes dos chamados Brics, entre eles o Brasil, países com os quais a Rússia estreitou laços nos últimos anos, embora também haja uma cantora dos Estados Unidos.

Da América Latina, também participarão cantores de Colômbia, Cuba e Venezuela.

A final, que será realizada perto de Moscou, será transmitida neste sábado, 20 de setembro, pelo Piervy Kanal (em português, "Primeiro Canal"), uma rede de televisão russa estritamente controlada pelo Estado, e ao vivo pelo YouTube.

A organização do evento coincide com uma polêmica na Europa pela participação de Israel no Eurovision. Países como Espanha, Países Baixos e Irlanda afirmaram que não participarão do festival no próximo ano, a menos que Israel seja excluído.

Aqui estão oito coisas que você deve saber sobre o Intervision, o concurso soviético rival do Eurovision que está de volta após anos sem ser realizado.

1. Por que a Rússia está relançando o Intervision?

Em 2022, a Rússia foi excluída do Eurovision pela União Europeia de Radiodifusão após sua invasão em grande escala da Ucrânia. Nesse mesmo ano, a Ucrânia foi coroada vencedora do concurso, em um gesto amplamente considerado como uma demonstração simbólica de apoio ao país.

Até sua expulsão, o Eurovision proporcionava à Rússia uma plataforma útil para projetar seus valores culturais e políticos ao mundo, afirma Bárbara Barreiro León, da Universidade de Aberdeen (Escócia).

Segundo ela, o relançamento do Intervision é uma tentativa da Rússia de voltar a exportar esses valores para o mundo, ao mesmo tempo em que estreita os laços com os países participantes.

O site do Intervision afirma que o evento tem como objetivo unir as nações "para inspirar e unir milhões de pessoas" e que "não é uma iniciativa política", embora o historiador da Eurovision Dean Vuletic discorde.

"O Intervision foi criado por um decreto presidencial em fevereiro deste ano, portanto, sem dúvida, é um evento político nesse sentido", afirma Vuletic.

León acrescenta que o Intervision representa para o Kremlin "o cenário perfeito para promover sua própria propaganda, oferecendo um espaço que contrasta com os valores e as posições dos países do Eurovision, muitos dos quais apoiam ativamente a Ucrânia".

O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia afirma que considera o Intervision 2025 "um instrumento de propaganda hostil e um meio para encobrir a política agressiva da Federação Russa".

2. O que o Intervision promove?

EPA/Shutterstock Os cantores brasileiros Luciano Calazans e Tais Nader participam de um evento do Intervision em Moscou

Com esse ressurgimento, o festival busca se posicionar como uma alternativa cultural ao Eurovision e oferecer uma plataforma para artistas pró-Rússia.

Ao mesmo tempo, afirma defender os "valores tradicionais universais e familiares" com "ideais espirituais". De acordo com o regulamento do Intervision, esses valores devem estar representados nas canções aceitas no concurso.

O concurso é realizado após o endurecimento da legislação russa contra a comunidade LGBTQ+. Em 2023, o Supremo Tribunal da Rússia declarou o que denomina "o movimento público internacional LGBT" como organização extremista e proibiu suas atividades em todo o país.

O Intervision contrasta radicalmente com o Eurovision, que se tornou famosa por suas performances extravagantes e celebrações de artistas LGBTQ+. Em 2024, o suíço Nemo se tornou a primeira pessoa não binária a vencer o concurso europeu.

3. Quem compete no Intervision?

EPA/Shutterstock Nidia Góngora, Omar Acedo e Zulema Iglesias representam a Colômbia, Venezuela e Cuba, respectivamente, na Intervision 2025

Entre os 23 países participantes estão todos os membros originais do Brics: Brasil, Rússia, Índia e China, bem como outros países com os quais a Rússia cultivou relações estreitas nos últimos anos.

Vários antigos Estados soviéticos que mantêm relações positivas com a Rússia também contam com participantes.

A Rússia será representada pelo cantor pop pró-guerra Shaman, cujo nome verdadeiro é Yaroslav Dronov, conhecido pelo seu hino de 2022 Ya Russky ("Eu sou russo").

A lista completa dos países participantes do Intervision é: Belarus, Brasil, China, Colômbia, Cuba, Egito, Etiópia, Índia, Cazaquistão, Quênia, Quirguistão, Madagascar, Catar, África do Sul, Rússia, Arábia Saudita, Sérvia, Tajiquistão, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, Uzbequistão, Venezuela e Vietnã.

4. E os Estados Unidos?

Getty Images A cantora Vassy, que vemos aqui se apresentando na Parada do Orgulho Gay de Charlotte em 2016, é a representante dos Estados Unidos no Intervision

Vasiliki Karagiorgos, que, sob o nome artístico de Vassy, conta com mais de quatro milhões de ouvintes mensais no Spotify, é a representante dos Estados Unidos.

Karagiorgos é descendente de gregos e foi criada na Austrália, mas, segundo a Rolling Stone Austrália, mudou-se para os Estados Unidos no início da década de 2010. Ela é conhecida principalmente por sua música eletrônica.

Anteriormente, ela expressou seu apoio aos direitos LGBTQ+, apareceu em um vídeo de uma campanha em defesa do casamento igualitário e se apresentou na parada do orgulho gay de Charlotte, EUA, em 2016, e de Darwin, Austrália, em 2023.

Vassy substituiu outro artista americano, o cantor e produtor Brandon Howard, que disse que não participaria mais "por motivos familiares" em um vídeo publicado pelo Intervision no Instagram.

"Essa mudança nos diz muito sobre o Intervision e a participação dos Estados Unidos", afirma o professor Vuletic. "É evidente que não há nenhuma agência governamental americana nem nenhuma organização pública por trás da participação dos Estados Unidos no Intervision".

É improvável que Vassy enfrente sanções por participar do Intervision, mas "certamente sua reputação ficará comprometida por estar ligada a este projeto político de Vladimir Putin", diz Vuletic.

Embora possa parecer incomum que um artista australiano represente os Estados Unidos, o Eurovision também não proíbe que a pessoa que representa um país não seja cidadã desse país.

5. Qual é a história do Intervision?

Polish National Digital Archives O Intervision foi interrompida após a edição de 1968, mas foi retomada em 1977.

O Intervision foi criado como uma resposta do bloco oriental ao Eurovision, que teve início em 1956. O Intervision foi realizado na então Checoslováquia entre 1965 e 1968.

Após uma interrupção de 11 anos, voltou a ser realizado entre 1977 e 1980, contando com participantes do Japão, Estados Unidos e Canadá.

A Rússia aderiu ao Festival Eurovision da Canção em 1994, após o colapso do bloco soviético.

O país venceu o Eurovision em 2008 e organizou o concurso no ano seguinte. Em 2014, a drag queen austríaca Conchita Wurst venceu o concurso, a Rússia foi condenada internacionalmente pela anexação da Crimeia e começaram a surgir planos para relançar o Intervision.

No entanto, esses planos não foram adiante e a Rússia continuou competindo no Eurovision até 2017, quando o país anfitrião, a Ucrânia, proibiu a entrada de seu concorrente.

A Rússia voltou a participar do Eurovision entre 2018 e 2021.

Polish National Digital Archives Participantes do Intervision em 1977.

6. Já surgiram cantores famosos do Intervision?

BBC O grupo disco alemão Boney M, que vemos aqui ensaiando para o programa Top of the Pops da BBC em 1978, participou do Intervision.

Durante o concurso de 1979, o mundialmente famoso grupo Boney M interpretou seu grande sucesso Rasputin, que conta a história de um padre místico que seduziu a família real russa no início do século 19.

O palco do Intervision também recebeu artistas renomados do antigo bloco soviético, como o cantor polonês Czes?aw Niemen.

7. Como é escolhido o vencedor?

Getty Images A finlandesa Marion Rung, que vemos aqui atuando durante o Festival Eurovision de 1962, também participou na Intervision

Ao contrário do Eurovision, onde os vencedores não recebem nenhum prêmio em dinheiro, o Intervision afirma que concederá 30 milhões de rublos (cerca de R$ 1,9 milhão) ao vencedor.

No Intervision, o vencedor será escolhido exclusivamente por um júri no estúdio, enquanto no Eurovision ele é selecionado por meio de uma combinação das pontuações do júri e dos votos do público.

Nas edições anteriores do Intervision, os vencedores eram, em sua maioria, de países aliados à União Soviética, embora a cantora finlandesa Marion Rung tenha quebrado essa tendência em 1980, quando levou o primeiro prêmio com Where is the Love?

Rung também participou do Eurovision em 1962 e 1973.

8. Qual é o futuro do Intervision?

BBC Rússia tem planos para transformar o Intervision novamente em evento anual

Há planos para tornar o Intervision novamente um evento anual, embora o professor Vuletic se mostre um pouco cético.

"Temos que esperar e ver o que realmente acontece... qual será o sucesso do concurso deste ano", afirma.

León ressalta que o evento ainda não conta com um número significativo de seguidores e "pode ser que só seja atraente para um público muito específico, embora com o tempo possa despertar certa nostalgia".

A poucos dias da final, os vídeos das músicas do Intervision estavam recebendo poucas visualizações e interações nas redes sociais e no YouTube.

"Se fosse o Eurovision, veríamos músicas com milhões de visualizações", acrescenta.

Mesmo assim, embora o interesse dos espectadores acabe sendo limitado, a Rússia pode continuar vendo valor em realizar o concurso todos os anos.

Vuletic afirma que a Rússia verá o programa deste sábado como uma oportunidade para demonstrar ao mundo que pode realizar um "grande evento internacional" com fãs em todo o mundo e que as sanções impostas contra o país em resposta à invasão da Ucrânia não estão surtindo efeito.