As fotos dos protestos contra PEC da Blindagem e anistia a Bolsonaro

Manifestações ocorreram em diversas capitais do país. Em São Paulo, Monitor do Debate Político contabilizou 42,4 mil pessoas na avenida Paulista.

Muitos manifestantes usaram camisetas com as cores da bandeira do Brasil, normalmente um símbolo usado em protestos da direita radical - (crédito: Amanda Perobelli/Reeuters)
São Paulo, Rio de Janeiro e outras capitais registraram manifestações neste domingo (21/9) contra o PEC da Blindagem e a anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em São Paulo, o Monitor do Debate Político do CEBRAP e a ONG More in Common calcularam a presença de 42,4 mil pessoas na avenida Paulista.

Para comparação, na manifestação do dia 7 de setembro no mesmo local, convocada por apoiadores de Bolsonaro a favor da anistia, foram contabilizados 42,2 mil manifestantes, segundo o mesmo monitor.

No Rio de Janeiro, o ato foi marcado por um show de Chico Buarque, Gilberto Gil e Djavan, que se juntaram a Caetano Veloso, na praia de Copacabana.

Em Brasília, a manifestação ocorreu pela manhã, com concentração em frente ao Museu Nacional da República e passeata até as proximidades do Congresso Nacional.

A PEC da Blindagem, ou PEC das Prerrogativas, foi aprovada na Câmara dos Deputados na última quarta-feira (17/9), mas precisa ainda passar pelo Senado.

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) no Senado, Otto Alencar (PSD-BA), afirmou neste domingo à GloboNews que pretende colocar a PEC da Blindagem na pauta desta semana.

"[Vou pautar] para sepultar de vez esse assunto no Senado", disse Alencar. O senador classificou a PEC como um "murro na barriga e tapa na cara do eleitor".

Segundo o senador, há uma articulação no Senado para que a proposta seja rejeitada, tanto na CCJ, quanto no plenário.

Manifestantes com cartazes contra a anistia.
Amanda Perobelli/Reeuters
Muitos manifestantes usaram camisetas com as cores da bandeira do Brasil, normalmente um símbolo usado em protestos da direita radical
Manifestantes em Brasília.
André Borges/EPA
Em Brasília, manifestantes fizeram uma passeata até os arredores do Congresso
Pessoas seguram cartazes com os dizeres
Amanda Perobelli/Reuters
Manifestantes levaram cartazes com críticas ao Congresso. Texto ainda deve ser aprovado no Senado
Protesto em frente ao Masp.
Isaac Fontana/EPA
Na capital paulista, o Monitor do Debate Político calculou a presença de 42,4 mil pessoas
São Paulo.
Tuane Fernandes/Reuters
Manifestantes também foram às ruas contra a anistia a Bolsonaro e aos presos dos atos de 8 de janeiro
BBC
Marina Rossi - Da BBC News Brasil em São Paulo
postado em 21/09/2025 17:52
