As 7 condições de saúde que mostram por que levar celular ao banheiro não é uma boa ideia - (crédito: Getty Images)

Ficar sentado no vaso sanitário com o celular quando "a natureza chama" pode parecer um hábito inofensivo. Mas pesquisas indicam que prolongar o tempo no toalete pode aumentar o risco de contrair diversos problemas de saúde.

Relacionamos abaixo os principais deles.

1. Hemorroidas

Um estudo recente concluiu que o uso de smartphones na hora de fazer o número 2 está relacionado a um aumento de 46% do risco de desenvolver hemorroidas.

Uma visita saudável ao banheiro deve durar apenas dois a três minutos, mas o estudo demonstrou que 37% dos participantes que usavam o telefone no vaso sanitário podem passar ali mais de cinco minutos.

As hemorroidas são vasos sanguíneos aumentados que surgem na abertura anal ou em volta dela.

Elas ocorrem devido ao aumento da pressão nos coxins anais, uma parte do tecido esponjoso em volta do ânus. Esses coxins permitem a expansão do ânus ao expelir as fezes.

Ficar sentado por muito tempo no vaso sanitário causa aumento da pressão sobre os coxins, o que leva às hemorroidas, da mesma forma que quando forçamos os movimentos intestinais.

Estima-se que 50% a 85% das pessoas em todo o mundo sofram de hemorroidas. Seus sintomas incluem sangramentos dolorosos, irritação, coceira e desconforto.

Mas elas nem sempre apresentam sintomas. Algumas pessoas têm hemorroidas sem saber.

As hemorroidas também podem gerar complicações como anemia, devido ao sangramento prolongado, e estrangulamento ou coagulação no interior da hemorroida. Ambos podem causar fortes dores.

2. Fissuras ou rasgos anais

Ficar sentado por muito tempo no banheiro pode causar rasgos ou fissuras anais. Trata-se de pequenos cortes da mucosa anal.

As fissuras anais são frequentemente acompanhadas por dores consideráveis, que podem ser comparadas com a passagem de vidro quebrado durante o movimento intestinal, acompanhadas por sangue vermelho brilhante.

A mucosa anal é fina e ficar sentado no vaso sanitário por tempo demais causa acúmulo de sangue, o que estica a mucosa e a deixa mais propensa a lesões durante a passagem das fezes.

3. Prolapso

As fezes podem não ser a única coisa que sai do corpo depois que nos sentamos no vaso sanitário.

Prolongar o tempo no banheiro pode aumentar o risco de que o reto saia do corpo. Esta condição é conhecida como prolapso retal.

Um caso incomum ocorreu em um homem que costumava passar até 30 minutos no vaso sanitário, jogando no smartphone. Um dia, ele encontrou cerca de 14 cm do seu reto se protuberando para fora do corpo, enquanto tentava um movimento intestinal.

Ficar sentado por tempo prolongado no vaso sanitário aumenta a pressão no abdômen, o que também causa maior pressão sobre os músculos do assoalho pélvico.

Estes músculos ajudam a manter dentro do corpo os nossos órgãos internos, incluindo o reto. Mas a pressão prolongada pode enfraquecer esses músculos.

Nas mulheres, esta ocorrência também pode causar o prolapso de outros órgãos pélvicos, como o útero.

O prolapso retal, muitas vezes, é doloroso. Você precisará ir ao hospital para que o órgão possa ser reinserido.

Se houver recorrência ou em casos particularmente extremos, será necessário cirurgia.

4. Úlceras e feridas de pressão

Ficar sentado no vaso sanitário por tempo prolongado pode aumentar o risco de ocorrência de úlceras de pressão na pele em contato com o assento do vaso, particularmente entre os idosos.

As úlceras de pressão causam dores. Passar muito tempo sentado comprime os tecidos, reduzindo a corrente sanguínea. Isso resulta no acúmulo de substâncias tóxicas no sangue, o que prejudica os tecidos e causa seu rompimento.

Getty Images

5. Hérnia de hiato

Ficar sentado por muito tempo no banheiro com dificuldade para defecar pode contribuir para o desenvolvimento de hérnia de hiato, principalmente em caso de susceptibilidade, como pessoas obesas ou com mais de 50 anos de idade.

A hérnia de hiato surge quando parte do estômago e outros órgãos abdominais deslizam através da abertura no diafragma (um músculo em forma de cúpula que nos ajuda a respirar) e acabam na caixa torácica.

As hérnias de hiato são comuns e afetam 20% das pessoas. Elas costumam resultar em indigestão, dores estomacais e desconforto em volta das costelas e do peito.

É possível tratá-las com medicamentos, para reduzir a quantidade de ácido produzida pelo estômago. Em casos mais graves, elas exigem cirurgia.

6. Neuropatia do assento sanitário

Ficar sentado por muito tempo no vaso sanitário comprime os principais nervos e vasos sanguíneos, reduzindo o fluxo de sangue para as pernas.

Isso pode fazer com que suas pernas fiquem dormentes. Este fenômeno é conhecido como neuropatia do vaso ou do assento sanitário.

Normalmente, ela passa em poucos minutos. Mas houve estudos de caso em que os pacientes desmaiaram sobre o vaso sanitário após uma noite de bebida e acabaram passando a noite ali. Eles ficaram totalmente dormentes e não conseguiam se mover.

Em um caso extremo, um homem desenvolveu gangrena, sepse e, infelizmente, morreu depois de adormecer no vaso sanitário.

7. Desmaio

O tempo prolongado no vaso sanitário, aliado à força para defecar, também pode acabar em desmaio.

Esta condição é conhecida como síncope vasovagal. Ela ocorre quando fazer força por muito tempo no banheiro irrita os nervos vagos.

Estes nervos controlam muitas funções automáticas do corpo, incluindo os batimentos cardíacos e a pressão sanguínea.

No caso de síncope por defecação, a pressão sanguínea pode cair subitamente quando nos levantamos do vaso. Os batimentos cardíacos também diminuem, causando vertigens, tontura e desmaio.

A forma saudável de fazer cocô

Para reduzir o risco de sofrer alguma destas condições, passe o mínimo de tempo possível sentado no banheiro.

Você também poderá mudar de posição ao usar o vaso.

Evidências indicam que a melhor posição para defecar é agachado, o que reduz a tensão e a força necessária. Mas outros estudos demonstraram que esta posição pode aumentar o risco de outros problemas de saúde, como AVC e lesões do tendão de Aquiles.

Outros conselhos incluem comer mais fibras e beber água, se você passar regularmente mais de cinco minutos para resolver a questão.

Estas medidas podem ajudar você a fazer cocô de forma mais saudável e evitar que você faça força durante seus movimentos intestinais.

* Adam Taylor é professor de Anatomia da Universidade de Lancaster, no Reino Unido.

Este artigo foi publicado originalmente no site de notícias acadêmicas The Conversation e republicado sob licença Creative Commons. Leia aqui a versão original (em inglês).