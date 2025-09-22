Ex-viciada em sexo encontra marido virgem e se casa aos 30 anos

Emily Robbie e Tyler Stone se casaram em 2023, após decidir esperar até o casamento para ter relações sexuais - (crédito: Reprodução / Instagram )

A atriz Emily Robbie, de Los Angeles (EUA), se casou em 2023 com Tyler Stone, um homem de 30 anos que revelou ser virgem por decidir se abster de sexo por vários anos. Aos 31, Emily se considerava “viciada em sexo”. Após o fim de seu primeiro relacionamento sério aos 21 anos, ela buscou prazer em relações casuais que acabaram deixando-a esgotada e emocionalmente vazia.

Depois de oito meses vivendo três relacionamentos casuais, ela iniciou uma “longa jornada de cura” ao se aproximar da igreja e optar pelo celibato, permanecendo seis anos sem nenhuma relação sexual. “Quando me tornei celibatária, comecei realmente a reestruturar minha mente sobre sexo. Acredito que quando você faz sexo com alguém, você se conecta intimamente e se apega. Tive que me desconstruir”, relatou Emily ao site Unilad.

Em setembro de 2020, durante a pandemia de covid-19, ela conheceu Tyler. A química entre os dois foi imediata, e a atriz decidiu que esperaria até o casamento para manter relações sexuais. Para sua surpresa, Tyler concordou e revelou que também era virgem. “Eu pensei: ‘Sério, ele é muito atraente!’”, disse Emily.

"Tivemos uma química instantânea. Sabe, se você é sexualmente compatível com alguém? Você não precisa transar com a pessoa agora. Há desejo e atração", explicou. O casal se casou em 2023. Tyler afirmou que se sentiu tentado algumas vezes, mas respeitou a decisão da mulher. “Se tivéssemos feito sexo antes do casamento, teria sido desregulado. Sexo é o maior bônus, mas não o motivo pelo qual estou com ela”, afirmou.