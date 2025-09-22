PGR denuncia Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo por obstrução de Justiça: o que se sabe - (crédito: BBC Geral)

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou nesta segunda-feira (22/9), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por coação no curso de processo, por ter articulado sanções contra o país e autoridades brasileiras, numa tentativa de influenciar o resultado do julgamento de Jair Bolsonaro por golpe de Estado.

O empresário Paulo Figueiredo, aliado de Eduardo, também foi alvo da denúncia da PGR.

"Ambos os acusados, repetidas vezes, conforme visto, apresentaram-se como capazes de obter sanções no exterior – que obtiveram de fato -, de extrema gravidade nas suas consequências, tanto para a economia nacional como para os julgadores do caso em que Jair Bolsonaro, juntamente com Paulo Figueiredo e outros, aparece como responsável por crimes contra o Estado Democrático de Direito", escreve a PGR na denúncia.

"Apresentaram-se como patrocinadores dessas sanções, como seus articuladores e como as únicas pessoas capazes de desativá-las. Para a interrupção dos danos, objeto das ameaças, cobraram que não houvesse condenação criminal de Jair Bolsonaro na AP 2.668", completa a procuradoria.

(Essa matéria está em atualização)