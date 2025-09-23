Inglês toca violão durante cirurgia para remover tumor cerebral

Durante uma cirurgia para remover um tumor cerebral maligno do tamanho de um kiwi, Paul Welsh-Dalton, de 44 anos, auditor de saúde e músico amador permaneceu acordado e tocou violão para ajudar os médicos a monitorar suas funções cerebrais em procedimento cirúrgico realizado na Inglaterra, em 28 de março. O caso foi divulgado pela rede de televisão britânica, ITV News.

O paciente, que sofria de afasia e fortes dores de cabeça, foi internado após sofrer uma convulsão em casa, em Plymouth. Exames apontaram a presença de um oligoendroglioma, um tipo raro de tumor cerebral. A equipe médica optou por realizar uma craniotomia de cinco horas, durante a qual conseguiu retirar 98% da massa.

Para avaliar se áreas importantes do cérebro estavam sendo preservadas, Paul reproduziu três músicas no violão: Good Ridance (Time Of Your Life), do Green Day, Tribute, do Tenacious D, e Wonderwall, do Oasis. "Tocar violão enquanto fazia uma cirurgia no cérebro foi uma experiência surreal", disse o paciente, que toca o instrumento há três décadas.

Desde o procedimento, Paul passou por seis semanas e meia de radioterapia e deve iniciar nove meses de quimioterapia em outubro. Casado e pai de cinco filhos, ele descreveu o processo como desafiador, mas afirmou que a música foi essencial para passar pelo momento.