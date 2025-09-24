O bairro do centro de São Paulo eleito como terceiro mais 'cool' do mundo - (crédito: BBC Geral)

O guia britânico Time Out classificou a Barra Funda, na capital paulista, como o terceiro bairro mais 'cool' do mundo, em texto publicado nesta quarta-feira (24/09).

O bairro ficou atrás somente de Jimb?ch?, Tóquio (Japão) e Borgerhout, Antuérpia (Bélgica).

O ranking é feito, segundo a publicação, com base em uma pesquisa com uma rede global de especialistas — um grupo de escritores e editores em várias cidades ligados à revista.

O critério é que nesses lugares há "vida noturna, arte, cultura e comida e bebida a preços acessíveis em cada esquina e em cada canto", onde "a diversidade é defendida e os negócios independentes prosperam, desde antigos refúgios até os mais novos espaços de arte de vanguarda."

Diz ainda que os bairros mais legais do mundo "são lugares que representam a alma de nossas cidades, mantendo seu caráter local único que atrai as pessoas para viver, trabalhar e se divertir."

A alma alternativa de São Paulo

A publicação diz que a Barra Funda é a "alma alternativa" de São Paulo, onde a história industrial encontra "uma vibe inegavelmente descolada e criativa."

"No mesmo quarteirão, você encontrará concreto, trilhos de trem e uma boate cult. Antigos armazéns se transformaram em ateliês, cafés descolados agora ocupam antigas oficinas mecânicas e as festas são realizadas atrás de portões de ferro."

Para a Time Out, a Barra Funda é um local imperdível para os amantes da arte, citando a galeria Mendes Wood, compras exclusivas, vida noturna e culinária contemporânea.

A editora do site recomenda restaurantes como Sururu, Caracol e Komah, "todos com ótimos cardápios."

E sugere um dia perfeito no bairro:

"O dia começa cedo com um passeio pelo Elevado Costa e Silva, mais conhecido como Minhocão. Primeira parada: café da manhã na A Baianeira. De lá, confira o que está acontecendo na galeria Mendes Wood, seguido de uma visita à Verniz, uma joia de loja repleta de peças de mobiliário brasileiro moderno. Para o almoço, reserve uma mesa no Mescla; nossa escolha é o irresistível arroz de camarão, e não deixe de provar o famoso pudim da casa como sobremesa. À noite, tome um drinque no Mamãe Bar, parada obrigatória que fica lotada de um público jovem e animado, ou experimente os coquetéis do novo e elegante ponto badalado Água e Biscoito."

Botafogo, no Rio, também está na lista

Outro bairro brasileiro no ranking é Botafogo, citado como um lugar que "nunca para."

"Quando você pensa que esse bairro agitado do Rio já atingiu o auge, novos bares, restaurantes, galerias e cafés surgem em casas reformadas e antigas garagens. À noite, as calçadas ficam lotadas e lugares como Fala, Macuna, Tão Longe Tão Perto, Polvo e Quartinho estão sempre cheios — alguns até se transformam em pistas de dança", diz a publicação.

O texto destaca os "cafés descolados" da região, como Dainer e Cirandaia, e brunchs descontraídos.

"A cena gastronômica é de primeira linha, combinando charme natural com influência culinária: pense em joias casuais como Miam Miam, Ferro e Farinha, Marchezinho e Lazy, ao lado de pesos pesados com estrelas Michelin como Lasai e Oteque."

Para um dia perfeito na região, a Time Out sugere começar com pão de fermentação natural fresco na The Slow Bakery, depois ver exposições de arte contemporânea nas galerias Athena e Cavalo.

No almoço, sugere o Sult para comer comida caseira brasileira-italiana e, depois, parar no Chora para um café expresso no meio da tarde.

Já à noite, sentar-se em uma mesa (ou na calçada) no Botica, Tero ou Chanchada, "três bares que mantêm a música, as bebidas e a boa vibração até tarde."

Veja o ranking completo

1. Jimb?ch?, Tóquio (Japão)

2. Borgerhout, Antuérpia (Bélgica)

3. Barra Funda, São Paulo (Brasil)

4. Camberwell, Londres (Reino Unido)

5. Avondale, Chicago (EUA)

6. Mullae-dong, Seul (Coreia do Sul)

7. Ménilmontant, Paris (França)

8. Nakatsu, Osaka (Japão)

9. Vallila, Helsinque (Finlândia)

10. Labone, Accra (Gana)

11. Nguyen Thai Binh, Ho Chi Minh (Vietnã)

12. Anjos, Lisboa (Portugal)

13. Digbeth, Birmingham (Reino Unido)

14. Red Hook, Nova York (EUA)

15. Perpetuo Socorro, Medellín (Colômbia)

16. Burwood, Sydney (Austrália)

17. Linden, Joanesburgo (África do Sul)

18. Former French Concession, Shanghai (China)

19. Quartieri Spagnoli, Nápoles (Itália)

20. Bencoolen, Singapura

21. Endoume, Marselha (França)

22. Plateau-Mont-Royal, Montréal (Canadá)

23. The Liberties, Dublin (Irlanda)

24. North Melbourne, Melbourne (Austrália)

25. Portales, Cidade do México (México)

26. Davenport, Toronto (Canadá)

27. Little River, Miami (EUA)

28. Kemang, Jakarta (Indonésia)

29. Botafogo, Rio de Janeiro (Brasil)

30. Sheung Wan, Hong Kong

31. Barranco, Lima (Peru)

32. Mont Kiara, Kuala Lumpur (Malásia)

33. Clarksville, Austin (EUA)

34. Margit-negyed, Budapeste (Hungria)

35. Glen Park, San Francisco (EUA)

36. MiZa, Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos)

37. Villa Devoto, Buenos Aires (Argentina)

38. Mehrauli, Delhi (Índia)

39. Poblacion, Metro Manila (Filipinas)