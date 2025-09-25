Após condenação de Bolsonaro, Michelle se coloca como candidata e diz a jornal inglês que agirá como 'leoa' para defender conservadores - (crédito: BBC Geral)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro disse em entrevista ao jornal britânico The Daily Telegraph que vai "se levantar como uma leoa para defender nossos valores conservadores" — em uma reportagem publicada na quarta-feira (24/9).

"Posicionando-se como potencial sucessora de seu marido populista e nova defensora da direita brasileira, Michelle Bolsonaro deu a entender que estaria disposta a disputar a eleição presidencial do ano que vem se for 'a vontade de Deus'", afirma a reportagem do jornal.

"Em seus primeiros comentários na mídia desde a condenação do ex-presidente por acusações de conspiração golpista no início deste mês, [Michelle] Bolsonaro disse que seu marido foi vítima de uma armação da esquerda e sinalizou apoio às intervenções dramáticas de Donald Trump em seu nome."

Ao Telegraph, Michelle Bolsonaro diz que o julgamento de seu marido e de "outras pessoas inocentes" foi uma "farsa". Ela diz que as acusações "fabricadas" contra Bolsonaro tinham como objetivo esconder "violações sérias que acontecem no Brasil".

Neste mês, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

O jornal afirma que Trump tentou pressionar o Supremo Tribunal Federal a abandonar o julgamento de Bolsonaro com tarifas de 50% contra as exportações brasileiras, mas que "a jogada fracassou".

O Telegraph também destacou que Trump adotou um tom mais conciliatório em relação ao Brasil na Assembleia Geral da ONU, ao falar da "excelente química" que sentiu ao trocar cumprimentos com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O jornal britânico diz que Jair Bolsonaro segue sendo, mesmo fora da Presidência, uma figura política "divisiva" no Brasil, e que "muitos, principalmente cristãos evangélicos, agora estão depositando suas esperanças em [Michelle] Bolsonaro, uma defensora renascida da direita religiosa".

"Embora ela tenha insistido que sua principal prioridade é cuidar do marido, que teve lesões cancerígenas na pele removidas no hospital, ela não descartou se candidatar a um cargo."

O Telegraph cita Michelle Bolsonaro: "Minha total atenção está voltada para cuidar de minhas filhas e meu marido neste momento delicado, para que esta perseguição e humilhação que estão sendo infligidas a nós, brasileiros conservadores, não destrua minha família ou as famílias de tantos outros injustamente alvos desta perseguição covarde".