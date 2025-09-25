Escocesa compra iPhone 16 Pro na Amazon e recebe surpresa na caixa

Grávida, mulher foi aos prantos ao ver o que havia recebido - (crédito: Jam Press/Rebecca Oman)

O que era para ser um momento de alegria se transformou em frustração para a escocesa Rebecca Oman. Grávida, ela desembolsou 1.399 libras (cerca de R$ 10 mil) na compra de um iPhone 16 Pro de 1TB na Amazon. Mas, ao receber o pacote no dia seguinte, descobriu que havia sido enganada. No lugar do celular, encontrou apenas uma massa achatada e de aparência estranha, que descreveu como semelhante a um “cocô”. A informação foi divulgada pelo jornal britânico The Sun.

Rebecca entrou em contato com a multinacional por telefone e mensagem de texto, afirmando ter feito o pedido diretamente pela página da Apple Store no aplicativo. A Amazon, no entanto, levantou a hipótese de que a compra teria sido realizada, na verdade, por meio de um vendedor terceirizado.

Na caixa, havia uma espécie de mistura escura que aparenta ser cocô (foto: Jam Press)

A empresa informou que, antes de qualquer providência, seria necessário registrar um boletim de ocorrência. “Recebi dois telefonemas da polícia. Eles disseram para eu continuar na Amazon para obter o reembolso, por ser responsabilidade deles me reembolsar ou garantir que eu receba o produto”, contou.

Após a repercussão do caso, a Amazon declarou que analisou a situação cuidadosamente e fará o reembolso à cliente, além de oferecer “gestos de boa vontade”.