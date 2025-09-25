InícioMundo
SITUAÇÃO INUSITADA

Escocesa compra iPhone 16 Pro na Amazon e recebe surpresa na caixa

Rebecca Oman gastou R$ 10 mil no celular, mas ao abrir a caixa encontrou somente um objeto que parecia mistura de areia, cascalho e lama

Grávida, mulher foi aos prantos ao ver o que havia recebido - (crédito: Jam Press/Rebecca Oman)
Grávida, mulher foi aos prantos ao ver o que havia recebido - (crédito: Jam Press/Rebecca Oman)

O que era para ser um momento de alegria se transformou em frustração para a escocesa Rebecca Oman. Grávida, ela desembolsou 1.399 libras (cerca de R$ 10 mil) na compra de um iPhone 16 Pro de 1TB na Amazon. Mas, ao receber o pacote no dia seguinte, descobriu que havia sido enganada. No lugar do celular, encontrou apenas uma massa achatada e de aparência estranha, que descreveu como semelhante a um “cocô”. A informação foi divulgada pelo jornal britânico The Sun.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Rebecca entrou em contato com a multinacional por telefone e mensagem de texto, afirmando ter feito o pedido diretamente pela página da Apple Store no aplicativo. A Amazon, no entanto, levantou a hipótese de que a compra teria sido realizada, na verdade, por meio de um vendedor terceirizado.

Na caixa, havia uma espécie de mistura escura que aparenta ser cocô
Na caixa, havia uma espécie de mistura escura que aparenta ser cocô (foto: Jam Press)

A empresa informou que, antes de qualquer providência, seria necessário registrar um boletim de ocorrência. “Recebi dois telefonemas da polícia. Eles disseram para eu continuar na Amazon para obter o reembolso, por ser responsabilidade deles me reembolsar ou garantir que eu receba o produto”, contou.

Após a repercussão do caso, a Amazon declarou que analisou a situação cuidadosamente e fará o reembolso à cliente, além de oferecer “gestos de boa vontade”.

 

Saiba Mais

Giovanna Sfalsin

Repórter

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

Por Giovanna Sfalsin
postado em 25/09/2025 14:54
x