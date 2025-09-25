A tortura e o assassinato em Buenos Aires de 3 mulheres jovens que foram transmitidos nas redes sociais e sacodem a Argentina

Manifestantes marcharam em Buenos Aires na quarta-feira à noite em protesto contra o triplo assassinato. - (crédito: EPA/Shutterstock)

Aviso: Esta reportagem contém detalhes que podem ser perturbadores para alguns.

A tortura, o assassinato e o esquartejamento de três jovens abalaram a Argentina.

Os corpos de Brenda del Castillo (20 anos), Morena Verdi (20) e Lara Gutiérrez (15) foram encontrados nesta quarta-feira (24/9) em uma casa na cidade de Florencio Varela, na Grande Buenos Aires e a 20 quilômetros ao sul da capital.

O assassinato brutal, ocorrido na madrugada de sábado, foi ordenado por um traficante e transmitido ao vivo pelo Instagram para um grupo fechado de 45 pessoas.

"O líder do grupo, naquela sessão, disse: 'Isso acontece com quem rouba minhas drogas'", disse o ministro da Segurança da Província de Buenos Aires, Javier Alonso, ao canal de notícias local TN.

Uma das vítimas, Lara Gutiérrez, teve os cinco dedos da mão esquerda e parte de uma orelha amputados antes de ser morta.

O líder da quadrilha tem 23 anos e é conhecido como "Little J" ou "Julito", informou Alonso. Ele também indicou que outros membros do grupo foram identificados, embora não todos.

"O motivo era disciplinar; era construir uma imagem terrorista para o líder da organização", acrescentou o oficial.

Alonso disse que as três mulheres foram enganadas para chegar à casa onde o crime ocorreu.

"Elas acreditavam que iriam participar de um evento para o qual haviam sido convidadas. Foram por vontade própria com alguém que havia conquistado sua confiança", afirmou.

A casa faz parte da organização, "uma rede que fornece drogas para diferentes áreas da periferia sul".

"Eles têm uma forte operação na capital federal e, além disso, têm locais que fornecem drogas para que possam montar pontos de tráfico lá", explicou o oficial.

A polícia prendeu quatro pessoas, duas mulheres e dois homens, que foram flagrados limpando a cena do crime. Mais oito pessoas foram presas posteriormente.

"Quero todos na cadeia!"

Após ouvir a notícia, Paula, mãe de Brenda del Castillo, falou com a imprensa e, em meio às lágrimas, exigiu justiça.

"Mataram minha filha", disse ela, soluçando nos microfones da televisão.

"Exijo justiça para minha filha, que todos que têm que pagar paguem. Tiraram minha filha de mim; ela era uma boa menina. Nenhuma dessas três meninas merecia acabar como acabaram", acrescentou.

"Quero todas elas na cadeia!", exclamou.

Quando questionada sobre o que deu errado para o crime acontecer, a mulher respondeu: "Não vou culpar ninguém; minha filha se foi. Agora, o que peço é que me ajudem a encontrá-las, uma por uma."