O que arquivos de Epstein dizem sobre Elon Musk

O bilionário Elon Musk e o príncipe Andrew, irmão mais novo do rei britânico Charles 3º, estão citados em novos arquivos divulgados por políticos do Partido Democrata no Congresso americano sobre o criminoso sexual Jeffrey Epstein.

Os arquivos entregues ao Comitê de Supervisão da Câmara pelo espólio de Jeffrey Epstein sugerem que Musk foi convidado para visitar a ilha de Epstein em dezembro de 2014.

Outro documento — um manifesto de um voo de Nova Jersey para a Flórida em maio de 2000 — lista o príncipe Andrew entre os passageiros.

Musk e o príncipe Andrew foram contatados para se manifestarem sobre os novos documentos.

Em ocasiões passadas, o príncipe Andrew sempre negou veementemente ter cometido qualquer irregularidade. Musk já disse no passado que Epstein o convidou para visitar a ilha, mas que ele recusou.

Os registros parciais são do terceiro lote de documentos produzidos pelo espólio de Epstein. Democratas no Comitê de Supervisão da Câmara dizem que eles incluem registros de mensagens telefônicas, cópias de registros de voo e manifestos de aeronaves, cópias de registros financeiros e a agenda diária de Epstein.

Além de Musk e do príncipe Andrew, os arquivos divulgados publicamente também contêm os nomes de outras figuras importantes, incluindo o empreendedor da internet Peter Thiel e Steve Bannon, ex-assessor do presidente dos EUA, Donald Trump.

Uma frase nos registros datados de 6 de dezembro de 2014 diz: "Lembrete: Elon Musk irá para a ilha em 6 de dezembro (isso ainda vai acontecer?)"

Um manifesto de voo registra que o príncipe Andrew esteve em um voo com Epstein e sua assessora Ghislaine Maxwell de Teterboro, em Nova Jersey, para West Palm Beach, na Flórida, em 12 de maio de 2000. Maxwell foi condenada em 2021, acusada de conspirar com Epstein para traficar mulheres para sexo.

Um registro que foi divulgado com diversos trechos censurados faz duas referências de pagamentos por massagens para um "Andrew" em fevereiro e maio de 2000.

Embora registros da família real britânica, fotografias e reportagens da imprensa da época indiquem que o príncipe Andrew viajou para os EUA na época das datas registradas no documento recém-divulgado, não está claro quem seria o "Andrew" mencionado agora.

Em 11 de maio de 2000, o Palácio de Buckingham informou em seu site que o príncipe Andrew havia viajado para Nova York para participar de uma recepção da Sociedade Nacional para a Prevenção da Crueldade contra Crianças. Andrew retornou ao Reino Unido em 15 de maio, segundo outra publicação.

EPA O príncipe Andrew negou no passado ter cometido qualquer irregularidade

Há também uma entrada nos arquivos referente a um almoço planejado com Peter Thiel em novembro de 2017.

Eles também incluem uma entrada sobre um café da manhã planejado com Steve Bannon em 17 de fevereiro de 2019.

Os arquivos também mencionam planos provisórios para um café da manhã com o fundador da Microsoft, Bill Gates, em dezembro de 2014. Em 2022, Gates disse à BBC que o encontro com Epstein havia sido um "erro".

Não há indícios de que as pessoas mencionadas nos arquivos estivessem cientes da suposta atividade criminosa pela qual Epstein foi posteriormente preso.

Epstein cometeu suicídio em uma cela de prisão de Nova York em agosto de 2019 enquanto aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual.

Em 2008, ele firmou um acordo judicial com os promotores depois que os pais de uma garota de 14 anos disseram à polícia na Flórida que Epstein havia molestado a filha deles em sua casa em Palm Beach.

Ele foi preso novamente em julho de 2019 sob acusações de tráfico sexual.

Sara Guerrero, porta-voz dos democratas no Comitê de Supervisão da Câmara, pediu à procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, que divulgasse mais arquivos relacionados a Epstein.

"É preciso ficar claro para todos os americanos que Jeffrey Epstein era amigo de alguns dos homens mais poderosos e ricos do mundo", disse ela.

"Cada novo documento produzido fornece novas informações enquanto trabalhamos para fazer justiça aos sobreviventes e vítimas."

Os republicanos no comitê acusaram os democratas de "colocar a política acima [do interesse] das vítimas" e disseram que divulgariam o conjunto completo de documentos em breve.