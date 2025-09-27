Por que Trump ordenou envio de forças federais a Portland - (crédito: BBC Geral)

O presidente dos EUA, Donald Trump, ordenou neste sábado (27/9) o envio de tropas americanas para a cidade de Portland, no estado americano de Oregon, autorizando o uso de "força total", se necessário.

Trump disse que estava "ordenando ao Secretário da Guerra, Pete Hegseth, que fornecesse todas as tropas necessárias para proteger Portland, devastada pela guerra".

Ele afirmou que a medida ajudaria a proteger "qualquer uma de nossas instalações do ICE [agência migratória dos EUA] sob cerco de ataques da Antifa e outros terroristas domésticos".

O anúncio deste sábado marca a expansão do envio de tropas para cidades americanas, em meio a uma repressão mais ampla do governo Trump contra imigrantes ilegais.

Os legisladores democratas de Portland já haviam rejeitado os planos de Trump de enviar tropas.

"Eu não pedi - e não preciso - de intervenção federal", disse o prefeito de Portland, Keith Wilson, no início deste mês.

A unidade do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) em Portland foi alvo de manifestantes, levando a confrontos violentos nos quais alguns agentes federais ficaram feridos.

A publicação de Trump na manhã de sábado não especifica se ele pretende ativar a Guarda Nacional ou o Exército regular dos EUA. Também não explica o que significa "força total".

A BBC contatou o Departamento de Guerra para obter mais detalhes.

Trump indicou que poderia haver uma operação em Portland na quinta-feira.

"Vamos lá e faremos um grande estrago nessas pessoas em Portland", disse ele a repórteres no Salão Oval, descrevendo os alvos como "agitadores e anarquistas profissionais".

Ele descreveu Portland no início de setembro como "como viver no inferno" e disse que estava considerando enviar tropas federais à cidade.

No início desta semana, Trump também assinou uma ordem designando formalmente a Antifa como uma organização terrorista doméstica. Antifa é a abreviação de antifascista.

É uma palavra que designa um coletivo de organizações compostas principalmente por ativistas de extrema esquerda.

Parlamentares democratas no Oregon criticaram tanto as falas do presidente quanto as ações de agentes do ICE no estado.

"O ICE disse que está buscando pessoas que cometeram crimes para levá-las à prisão e detenção. Foi o que nos disseram. Mas não é isso que estamos vendo", disse a deputada democrata Suzanne Bonamici na sexta-feira.

Os parlamentares democratas disseram que um pai foi detido do lado de fora da pré-escola de seu filho e um bombeiro florestal foi detido enquanto combatia incêndios na Floresta Nacional Olímpica.

Eles também citaram uma estatística publicada pelo Cato Institute, um think tank americano com sede na capital Washington, que relatou que 65% das pessoas detidas pelo ICE não tinham condenações criminais.

Outro parlamentar democrata, o senador Ron Wyden afirmou que "não há necessidade de agentes federais" em Portland. Ele também pediu aos moradores locais que "não caiam na tentativa de Trump de incitar a violência".

Ele acrescentou que o presidente está "repetindo o manual de 2020", referindo-se ao envio de forças federais ao Oregon em julho daquele ano em resposta aos protestos contra o assassinato de George Floyd, um homem negro que morreu sob custódia policial.

"Assim como fiz em 2020, liderarei nossa delegação e autoridades estaduais para se opor a qualquer aumento injustificado de forças federais", disse Wyden.

Mas o anúncio de Trump obteve apoio da secretária do Trabalho dos EUA, Lori Chavez-DeRemer, que disse ter visto como a "ilegalidade" transformou Portland em uma "zona de guerra infestada de crimes".

Em uma publicação no X, Chavez-DeRemer, que anteriormente atuou como representante republicana na Câmara por um distrito do Oregon, agradeceu a Trump "por tomar medidas para manter nossas instalações do ICE protegidas e tornar a América grande novamente".

No início deste ano, Trump enviou a Guarda Nacional para Los Angeles, Washington e Memphis.

Em Los Angeles, o presidente ordenou o envio de 2.000 agentes federais para lidar com a agitação causada por ataques a imigrantes sem documentos. Confrontos ocorreram ao longo de vários dias, e gás lacrimogêneo foi usado para dispersar multidões em protesto.

Um juiz federal na Califórnia decidiu no início deste mês que o envio da Guarda Nacional para Los Angeles foi ilegal e violou a Lei Posse Comitatus, que limita o poder do governo federal de usar força militar para assuntos internos.

Não está claro se o presidente tem base legal para enviar forças federais ao Oregon. A Casa Branca rejeitou a decisão judicial e disse que "um juiz desonesto está tentando usurpar a autoridade do Comandante-em-Chefe para proteger as cidades americanas da violência e da destruição".

O anúncio de Trump no sábado ocorre após ele ter assinado uma ordem executiva no início desta semana, designando a Antifa como uma "organização terrorista doméstica", parte dos esforços para reprimir a "esquerda radical".

A medida também ocorre depois que um atirador abriu fogo contra uma instalação do ICE em Dallas na quarta-feira, matando um detento e ferindo outros dois.

O diretor do FBI, Kash Patel, postou posteriormente no X uma foto de munição não utilizada recuperada do local, com a frase "ANTI-ICE".