Vice-premiê do Reino Unido diz que COP30 deve ser ponto de virada

O vice-primeiro-ministro do Reino Unido, David Lammy, afirmou que a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas deste ano (COP30) deve ser um "ponto de virada" que acelere a ação sobre o clima, em discurso preparado para a Cúpula do Clima da Organização das Nações Unidas (ONU) 2025, nesta segunda-feira.

No texto, ele parabenizou "o foco claro do Brasil em fazer o multilateralismo funcionar na COP30 em Belém".

"Antes de Paris, estávamos a caminho de um aquecimento de 4ºC até o final deste século. Agora, se cada um de nós cumprir nossos compromissos de Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) para 2030, estamos a caminho de 2,6ºC. Se também cumprirmos todos os nossos compromissos de Net Zero, pode ser 1,9ºC. O progresso é real, mas não é suficiente", disse.