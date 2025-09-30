A dura resposta de J.K. Rowling a críticas da atriz Emma Watson: 'Ela ignora o quanto é ignorante' - (crédito: BBC Geral)

J.K. Rowling enviou uma resposta contundente a Emma Watson depois que a atriz da série Harry Potter falou recentemente sobre a relação entre elas e uma discordância pública sobre a questão da identidade de gênero.

Na semana passada, Watson disse que ainda ama Rowling e se recusa a "cancelá-la", apesar das diferenças entre elas sobre o assunto.

Mas na segunda-feira, a autora respondeu dizendo que seus próprios sentimentos em relação à sua "ex-amiga" azedaram depois que Watson, segundo ela, publicamente "jogou gasolina no fogo" do debate, em um momento de auge de ameaças contra Rowling.

Rowling escreveu no X: "Como outras pessoas que nunca experimentaram a vida adulta sem o conforto da riqueza e da fama, Emma tem tão pouca experiência da vida real que é ignorante quanto à sua própria ignorância."

Watson, 35, interpretou Hermione Granger nos oito filmes baseados nos livros de Rowling entre 2001 e 2011.

Ela e Daniel Radcliffe estiveram entre as estrelas que se distanciaram de Rowling quando a autora causou polêmica ao se manifestar contra o ativismo trans, que, segundo ela, havia corroído o conceito de sexo biológico.

A escritora foi acusada de ser transfóbica, o que ela negou, dizendo que estava preocupada com o efeito sobre as mulheres em espaços exclusivos para um único sexo.

Em uma entrevista na semana passada, Watson disse: "É meu desejo mais profundo esperar que as pessoas que não concordam com minha opinião possam me amar, e espero poder continuar amando as pessoas com quem não necessariamente compartilho a mesma opinião".

'Ponto de virada'

Em sua nova postagem na segunda-feira, Rowling escreveu: "Não tenho direito à concordância eterna de nenhum ator que já interpretou um personagem que criei. A ideia é tão ridícula quanto eu consultar meu chefe de quando tinha 21 anos para saber quais opiniões devo ter hoje em dia."

Ela disse que, no entanto, tinha sido "difícil deixar de lado uma certa proteção" depois de conhecer alguém desde os 10 anos de idade.

"Até muito recentemente, eu não conseguia esquecer a lembrança das crianças que precisavam ser gentilmente incentivadas durante as gravações em um grande e assustador estúdio de cinema."

A autora disse que a "virada" em seus sentimentos ocorreu em 2022, quando Watson pareceu fazer uma crítica sutil a Rowling no palco do Bafta Awards.

A apresentadora Rebel Wilson apresentou Watson dizendo: "Ela tem orgulho de se considerar feminista, mas todos sabemos que ela é uma bruxa". Watson respondeu que estava "aqui por TODAS as bruxas", o que foi amplamente interpretado como uma declaração de apoio à comunidade trans. Muitos interpretaram que ela então disse "bar one" (exceto uma), embora não esteja claro, e ela possa ter realmente dito "by the way" (a propósito).

Rowling disse que depois houve uma ocasião que "doeu muito mais do que o discurso em si", quando recebeu de Watson um bilhete, entregue por um terceiro, apesar de a atriz ter seu número de telefone. O bilhete tinha uma única linha dizendo: "Sinto muito pelo que você está passando", disse Rowling.

"Isso aconteceu quando as ameaças de morte, estupro e tortura contra mim estavam no auge, numa época em que minhas medidas de segurança pessoal tiveram que ser consideravelmente reforçadas e eu estava constantemente preocupado com a segurança da minha família", disse a autora.

"Emma acabara de jogar mais lenha na fogueira publicamente, mas achava que uma única frase expressando preocupação seria suficiente para me tranquilizar quanto à sua simpatia e bondade fundamentais."

Rowling continuou sugerindo que Watson "provavelmente nunca precisaria" usar os tipos de espaços exclusivos para um único sexo contra os quais ela tem feito campanha para impedir o acesso de pessoas trans, como vestiários e banheiros públicos.

"Eu não era multimilionária aos 14 anos. Eu vivia na pobreza enquanto escrevia o livro que tornou Emma famosa", acrescentou ela.

"Portanto, compreendo, pela minha própria experiência de vida, o que significa para as mulheres e meninas sem os privilégios de Emma o desrespeito pelos direitos das mulheres, no qual ela participou tão entusiasticamente."

A escritora acrescentou que as recentes declarações de amor de Watson marcaram uma "mudança de postura que, suspeito, ela adotou porque percebeu que me condenar abertamente não está mais tão na moda como antes".

Rowling concluiu: "Os adultos não podem esperar se aproximar de um movimento ativista que regularmente clama pelo assassinato de um amigo e, em seguida, reivindicar o direito ao amor do ex-amigo, como se ele fosse, na verdade, sua mãe".

"Emma tem todo o direito de discordar de mim e, na verdade, de discutir seus sentimentos a meu respeito em público — mas eu tenho o mesmo direito e finalmente decidi exercê-lo."

A BBC News entrou em contato com os representantes de Watson para obter comentários.

'Eu posso amá-la, posso saber que ela me amava'

Watson foi uma das várias estrelas dos filmes de Harry Potter que se manifestaram contra as opiniões de Rowling em 2020, postando nas redes sociais na época: "As pessoas trans são quem dizem ser e merecem viver suas vidas sem serem constantemente questionadas ou ouvirem que não são quem dizem ser."

Na entrevista da semana passada, Watson disse que seu relacionamento anterior com Rowling significava que ela ainda era capaz de "valorizar Jo".

A atriz também elogiou Rowling pela "gentileza e palavras de incentivo" que ela lhe deu enquanto crescia, e pela oportunidade de interpretar uma personagem como Hermione.

"Não há mundo algum em que eu pudesse apagá-la ou apagar isso, por nada", disse Watson. "Tem que permanecer verdadeiro. É verdadeiro."

"Não sei o que mais fazer além de manter essas duas coisas aparentemente incompatíveis juntas ao mesmo tempo e apenas esperar que talvez um dia elas se resolvam ou se unam, e talvez aceitar que isso nunca acontecerá, mas que ambas ainda podem ser verdadeiras."