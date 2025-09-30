Conheça a cobra de duas cabeças que virou sensação nos EUA

Uma cobra Hognose-das-Planícies-Ocidentais surpreendeu ao nascer com duas cabeças em Salt Lake City, no estado de Utah, nos Estados Unidos. O réptil, que mede cerca de 50 cm, pertence à criadora Ann-Kristin Swahn.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A mulher cria cobras desde a década de 1990 e começou a reproduzir esta espécie rara em 2021. Ela contou que nunca tinha visto uma cobra de duas cabeças antes. “No começo, não acreditei no que estava vendo, mas depois fiquei muito animada. Foi um milagre”, disse em entrevista ao Daily Star.

O réptil foi batizado de Haribo, inspirado na marca de balas de gelatina que tem uma versão que imita uma cobra de duas cabeças nos EUA. A dona acredita que o animal teria sido um gêmeo, mas que o outro embrião não se desenvolveu corretamente.

As duas cabeças da serpente demoraram para definir “quem está no comando”, segundo a criadora, e chegaram a brigar entre si. Atualmente, a cabeça da direita é a que costuma se alimentar. A refeição favorita de Haribo são ratinhos rosa congelados, embora ocasionalmente as cabeças ainda disputem a comida.

“Eles estavam brigando para ver quem ficava responsável pelos movimentos, então eram bem descoordenados, o que era engraçado. Depois, se recompuseram e começaram a se movimentar e a comer sozinhos. Pensei que a cabeça esquerda seria dominante, mas é a direita que realmente quer comer”, contou Ann-Kristin.

Segundo especialistas, as chances de uma cobra de duas cabeças nascer e chocar são de apenas uma em 100 mil, tornando Haribo um caso extremamente raro. Apesar da aparência assustadora, Ann-Kristin define o pet como tranquilo e amigável. “Muitas vezes, filhotes ou até cobras adultas da espécie tendem a sibilar e blefar. Ele nunca é assim. Ele se deixa segurar sem problemas”, destacou.

Caso recente: bezerro nasceu com duas cabeças no Brasil