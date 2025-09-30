InícioMundo
APONTADOS COMO DITADURAS

Venezuela, Nicarágua e Cuba são excluídos da Cúpula das Américas

Os três países também foram deixados de fora da edição anterior, em Los Angeles, em 2022, por serem apontados como regimes ditatoriais

Venezuela, Nicarágua e Cuba foram novamente excluídos da lista de países convidados para a celebração da Cúpula das Américas, que acontecerá na primeira semana de dezembro na República Dominicana, informou nesta terça-feira (30/9) o país organizador.

A República Dominicana, que assumiu em 2023 a presidência rotativa da Cúpula das Américas, explicou que a decisão deste ano "responde a um critério estritamente multilateral" em um contexto de "polarização política" e em favor de "priorizar o sucesso do encontro".

"Favorece a maior convocatória e assegura o desenvolvimento do fórum", indicou um comunicado oficial do governo dominicano.

No entanto, o chanceler cubano, Bruno Rodríguez, respondeu no X que uma cúpula "construída sobre a exclusão e coerção está condenada ao fracasso".

O chefe da diplomacia cubana expressou "preocupação e rejeição à decisão imposta pelo governo dos Estados Unidos à República Dominicana" de excluir os três países.

As autoridades dominicanas esclareceram que mantêm uma relação bilateral de "características próprias" com cada um desses países: ininterrupta com Cuba e "cordial" com a Nicarágua, enquanto que, com a Venezuela, a relação foi suspensa após a denúncia de fraude nas últimas eleições.

"O governo dominicano não reconheceu a legitimidade das últimas duas eleições presidenciais realizadas ali", indicou o texto em referência aos pleitos de 2018 e 2024, que foram tachados de fraudulentos pela oposição e por vários países.

 

Por AFP
postado em 30/09/2025 21:44
