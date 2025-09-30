Venezuela, Nicarágua e Cuba são excluídos da Cúpula das Américas

Os três países também foram deixados de fora da edição anterior, em Los Angeles, em 2022, por serem apontados como regimes ditatoriais - (crédito: Anna Moneymaker / Getty Images via AFP)

Venezuela, Nicarágua e Cuba foram novamente excluídos da lista de países convidados para a celebração da Cúpula das Américas, que acontecerá na primeira semana de dezembro na República Dominicana, informou nesta terça-feira (30/9) o país organizador.

Os três países também foram deixados de fora da edição anterior, em Los Angeles, em 2022, por serem apontados como regimes ditatoriais.

A República Dominicana, que assumiu em 2023 a presidência rotativa da Cúpula das Américas, explicou que a decisão deste ano "responde a um critério estritamente multilateral" em um contexto de "polarização política" e em favor de "priorizar o sucesso do encontro".

"Favorece a maior convocatória e assegura o desenvolvimento do fórum", indicou um comunicado oficial do governo dominicano.

No entanto, o chanceler cubano, Bruno Rodríguez, respondeu no X que uma cúpula "construída sobre a exclusão e coerção está condenada ao fracasso".

O chefe da diplomacia cubana expressou "preocupação e rejeição à decisão imposta pelo governo dos Estados Unidos à República Dominicana" de excluir os três países.

As autoridades dominicanas esclareceram que mantêm uma relação bilateral de "características próprias" com cada um desses países: ininterrupta com Cuba e "cordial" com a Nicarágua, enquanto que, com a Venezuela, a relação foi suspensa após a denúncia de fraude nas últimas eleições.

"O governo dominicano não reconheceu a legitimidade das últimas duas eleições presidenciais realizadas ali", indicou o texto em referência aos pleitos de 2018 e 2024, que foram tachados de fraudulentos pela oposição e por vários países.