Elon Musk é primeira pessoa a atingir patrimônio de meio trilhão de dólares, segundo lista de bilionários da Forbes - (crédito: BBC Geral)

O CEO da Tesla, Elon Musk, se tornou a primeira pessoa a atingir um patrimônio líquido de mais de US$ 500 bilhões (equivalente a cerca de R$ 2,6 trilhões), depois de um aumento no valor da empresa de carros elétricos e também de seus outros negócios neste ano.

O patrimônio líquido do magnata da tecnologia atingiu brevemente US$ 500,1 bilhões na tarde de quarta-feira, antes de cair ligeiramente para pouco mais de US$ 499 bilhões no final do dia, informou o índice de bilionários da Forbes.

Além da Tesla, o valor de seus outros empreendimentos — incluindo a startup de inteligência artificial xAI e a empresa de foguetes SpaceX — também subiu nos últimos meses.

O marco consolida ainda mais o status de Musk como a pessoa mais rica do mundo, bem à frente de seus rivais no setor global de tecnologia.

De acordo com o índice de bilionários da Forbes, o fundador da Oracle, Larry Ellison, é a segunda pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna de cerca de US$ 350,7 bilhões.

Ellison ultrapassou Musk brevemente no mês passado depois que as ações da Oracle dispararam mais de 40%, impulsionadas pela perspectiva otimista da empresa em infraestrutura de nuvem e inteligência artificial (IA).

A enorme riqueza de Musk se deve à sua participação de mais de 12% na Tesla, cujas ações subiram fortemente este ano.

As ações da Tesla subiram mais de 3,3% no final do pregão de Nova York na quarta-feira e já subiram mais de 20% neste ano.

As ações da empresa se beneficiaram da decisão de Musk de concentrar mais tempo em suas empresas, em vez de sua atuação política.

Ele enfrentou críticas no início deste ano por seu trabalho com o Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) do governo Trump, o órgão encarregado de reduzir os gastos do governo dos EUA e cortar empregos públicos.

Musk, que também é dono da plataforma de mídia social X, tem expressado suas opiniões pessoais sobre questões como imigração e programas de diversidade, equidade e inclusão.

A presidente do conselho da Tesla, Robyn Denholm, disse em setembro que Musk agora estava "no centro" da montadora.

O conselho da empresa disse que Musk poderia receber um pacote salarial de mais de US$ 1 trilhão se ele atingisse uma lista de metas ambiciosas na próxima década.

Para obter o pacote, ele precisaria aumentar o valor da Tesla oito vezes, vender um milhão de robôs de IA, vender outros 12 milhões de carros Tesla e atingir várias outras metas.

Também no mês passado, Musk anunciou que havia comprado cerca de US$ 1 bilhão em ações da Tesla, o que foi visto por alguns investidores como um voto de confiança na empresa.

A Tesla enfrentou uma série de desafios nos últimos anos, incluindo forte concorrência de fabricantes rivais de carros elétricos, como a chinesa BYD.

A empresa também está em processo de transição para um negócio de IA e robótica.