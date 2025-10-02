Ataque em sinagoga de Manchester durante Yom Kipur deixa ao menos 4 feridos; o que se sabe

Quatro pessoas ficaram feridas em um ataque com carro e facadas em uma sinagoga em Manchester, na Inglaterra - (crédito: PA Media)

Quatro pessoas ficaram feridas em um ataque com carro e facadas em uma sinagoga em Crumpsall, bairro de Manchester, na Inglaterra. O caso ocorreu no Yom Kippur — o dia mais sagrado do calendário religioso judaico.

O suspeito foi baleado pela polícia. O prefeito da Grande Manchester, Andy Burnham, afirma que o suspeito "provavelmente" foi morto. Ele disse para as pessoas evitarem a região no momento, pois se trata de "um incidente sério."

A polícia foi chamada à Sinagoga da Congregação Hebraica de Heaton Park às 9h31 (5h31 no horário de Brasília) por uma pessoa que testemunhou um carro sendo jogado em direção a um grupo e também um homem sendo esfaqueado.

As vítimas estão sendo atendidas por médicos no local.

Essa reportagem está sendo atualizada.