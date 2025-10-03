Rapper Diddy é condenado a mais de quatro anos de prisão em caso de prostituição - (crédito: BBC Geral)

Aviso: Este texto traz informações que alguns leitores podem achar perturbadoras

O rapper americano Sean "Diddy" Combs foi condenado nesta sexta-feira (03/10) a mais de quatro anos de prisão por conduzir pessoas pelos Estados Unidos com a finalidade de prostituição.

Ao sentenciar o magnata do hip-hop, o juiz disse que o tribunal havia visto uma quantidade "enorme" de provas contra Combs e que uma sentença significativa era necessária.

A condenação imposta foi de quatro anos e dois meses.

Desculpando-se com as vítimas e seus filhos, Combs disse durante o julgamento que suas ações foram "repugnantes, vergonhosas e doentias".

*Com informações da BBC News nos Estados Unidos