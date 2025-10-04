Seus amigos estão sugando sua energia? Três caminhos para lidar com 'vampiros sociais'

Radhika Sanghani acredita que as pessoas devem ser honestas sobre seus sentimentos - (crédito: Getty Images)

Você sente que alguém suga a sua energia?

Não se trata de um ser sobrenatural que se alimenta de sangue: os chamados "vampiros de energia" são amigos que parecem drenar sua disposição quando você passa tempo com eles.

Essas pessoas podem se queixar constantemente, falar apenas sobre si mesmas e demonstrar pouco ou nenhum interesse em você ou na sua vida.

Então, como identificá-las?

Sinais comuns incluem uma necessidade excessiva de atenção e segurança, segundo a psicóloga e autora Suzy Reading.

Esses amigos também podem afetar seu humor de forma gradual, por meio de elogios disfarçados ou cobrando que você esteja sempre animado, não permitindo que você expresse como realmente está se sentindo.

A escritora e jornalista Radhika Sanghani diz que a maneira como você se sente após encontrar esse tipo de pessoa costuma ser o sinal mais claro.

"Saí de situações assim pensando: isso não está funcionando, estou realmente exausta, e consigo perceber que o problema é delas, não meu."

Se você enfrenta esse tipo de situação, aqui estão três formas de lidar com ela.

1. Diga a eles como eles fazem você se sentir

Getty Images Radhika Sanghani acredita que as pessoas devem ser honestas sobre seus sentimentos

Muitas pessoas podem não perceber como o comportamento delas te afeta.

Pode acabar sendo uma conversa estranha, mas falar abertamente e dizer como se sente pode ser muito eficaz.

"Há muitos exemplos de pessoas que receberam esse tipo de feedback e ficaram horrorizadas. Elas não tinham ideia do impacto que seu comportamento tinha sobre os outros", afirma Reading.

Esse tipo de honestidade pode ajudar a preservar uma amizade.

Sanghani sugere uma abordagem do tipo: "Quando estamos juntos, sinto que não há muito espaço para mim. Não me sinto ouvida. E não estou sendo perguntada também."

Se forem amigos de verdade, ouvirão o que você diz e não ignorarão.

"Se eles imediatamente negam ou ficam na defensiva, isso mostra que não são pessoas que quero na minha vida", diz Sanghani.

2. Estabeleça limites claros

Getty Images Mudar as atividades que você faz com um amigo pode ajudar

Se o seu amigo não demonstra vontade de mudar o comportamento e vocês não conseguem se afastar, é importante estabelecer limites claros para se proteger.

Isso pode incluir reduzir o tempo que passam juntos ou definir regras para quando estiverem juntos.

"Seja claro sobre o que é aceitável e o que não é", sugere Reading.

Para exemplificar, Reading diz: "Você pode dizer 'não vamos mais enviar mensagens intermináveis' ou 'não vamos falar sobre nossas emoções'", diz Reading.

Mudar as atividades que fazem juntos também pode ajudar. Se normalmente saem para comer e conversar ou tomam café com frequência, experimente uma atividade diferente.

"Por que não saem para caminhar juntos? Ou fazer exercícios juntos, para que suas necessidades ainda sejam atendidas? Isso reduz a tendência da outra pessoa de dominar tudo", recomenda Reading.

3. Esteja preparado para terminar a amizade

Getty Images Sanghani diz que você pode registrar como se sente depois de encontrar um amigo

Preste atenção em como você se sente depois de encontrar um amigo.

"Se você teve um encontro social, pense: foi positivo, deu +2? Você saiu se sentindo melhor? Ou foi neutro, zero? Ou negativo, –2, em que a pessoa está drenando sua energia?"

Você pode ter uma tolerância diferente em relação a outra pessoa, por isso é importante confiar no próprio julgamento sobre quando começar a reduzir o tempo com alguém.

E, se a situação parecer irreparável, Sanghani diz que não é preciso ter medo de encerrar ou dar um tempo na relação.

"Em algumas situações, se for fácil, eu simplesmente me afasto, especialmente se for alguém que acabei de conhecer."

Relacionadas