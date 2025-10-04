Morte de escalador em queda de montanha nos EUA é transmitida pelas redes sociais

Oriundo do Alasca, Miller era apontado como um prodígio do esporte graças a suas façanhas em solitário em montanhas desafiadoras da América do Norte até a Patagônia - (crédito: Reprodução/Instagram/@balin.miller)

Um jovem escalador despencou no vazio em um trágico acidente na montanha El Capitan, nos Estados Unidos, esta semana, enquanto centenas de pessoas acompanhavam sua ascensão em uma transmissão ao vivo através das redes sociais.

Balin Miller, de 23 anos, tinha acabado de concluir na quarta-feira um trecho de uma das vias desta famosa parede de granito no parque de Yosemite, na Califórnia, quando precisou descer de rapel para recuperar suas mochilas que haviam ficado presas em uma saliência durante uma tentativa de içá-las, detalhou no Facebook Tom Evans, um fotógrafo que registrava a temporada de escalada na montanha.

"Sua corda não chegava ao local onde estavam as mochilas, faltavam vários metros, mas parece que ele não se deu conta disso. Na descida, ele acabou passando pela ponta da corda", escreveu Evans, que dias antes havia fotografado o escalador em ação.

"Muitos escaladores na parede presenciaram a tragédia. Essas coisas acontecem de vez em quando, mas a dor nunca desaparece".

"Meu coração está em pedaços. Não sei como vou superar isso", disse a mãe do escalador falecido, Jeanine Girard-Moorman, nas redes sociais em 1º de outubro.

Sua morte, após uma queda de centenas de metros de altura, impressionou os espectadores que acompanhavam a transmissão ao vivo no TikTok.



"Foi muito traumático. Não consigo parar de ver a imagem na minha cabeça", escreveu nesta quinta-feira uma usuária em um fio de comentários no Facebook sobre o trágico acidente.

"Estava na transmissão e vi sua ascensão ao topo e sua morte. Ainda me atormenta", comentou outra pessoa.

Na transmissão que acompanhava muitos escaladores na montanha, Miller se destacava pela cor de seu equipamento, como "a pessoa da barraca laranja".

A montanha El Capitan, um destino famoso para os amantes da escalada, é um monolito vertical no Parque Nacional de Yosemite que se eleva a 914 metros de altura desde a base, e que possui diversas vias com diferentes níveis de exigência.

Oriundo do Alasca, Miller era apontado como um prodígio do esporte graças a suas façanhas em solitário em montanhas desafiadoras da América do Norte até a Patagônia.

"Era um jovem muito considerado entre os melhores escaladores aqui", escreveu Evans.