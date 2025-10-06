'Mudarei a monarquia quando for rei', diz príncipe William em entrevista rara

O ator e co-criador da série Schitt's Creek, Eugene Levy, recebeu uma visita guiada ao castelo de Windsor pelo Príncipe William - (crédito: AppleTV+/PA)

O príncipe William, primeiro na linha sucessória do trono britânico, afirmou que pretende implementar mudanças na monarquia quando se tornar rei, em uma entrevista considerada por fontes do palácio como a mais aberta que ele já concedeu.

William falou com o ator Eugene Levy em Windsor para o programa O Viajante Relutante com Eugene Levy, da Apple TV+. Durante a conversa, Levy questionou William sobre seu futuro papel como rei.

"Creio que é seguro dizer que mudanças estão na minha agenda", afirmou William, o primeiro na linha sucessória do rei Charles 3º.

"Mudanças para melhor, e eu as aceito, gosto dessas mudanças. Não as temo, é isso que me anima, a ideia de poder promover algumas alterações. Não de forma radical, mas mudanças que considero necessárias."

O príncipe William levou o ator Eugene Levy para um passeio pelo Castelo de Windsor, chegando ao encontro em uma scooter elétrica que disse usar para se locomover pelos jardins.

Tradicionalmente, entrevistas com a família real são raras e formais. O cenário costuma ser uma sala de palácio equipada com câmeras e iluminação, e o entrevistador, um jornalista experiente, segue semanas de preparação com notas e discussão de temas específicos. É uma fórmula batida — mas agora está claro que esse não é o estilo do príncipe William.

Durante a visita aos principais cômodos do castelo, William afirmou ser fã da série de filmes American Pie, na qual Levy interpretava o pai do protagonista. Ele também comentou sobre sua história familiar.

"Acho que, se você não tomar cuidado, a história pode ser um peso real e uma âncora ao seu redor, e você pode se sentir sufocado por ela e restringido demais. É importante viver o aqui e agora", disse.

O príncipe William enfatizou a importância da tradição, mas disse que não tem medo de fazer questionamentos a fim de manter a monarquia relevante.

"Há momentos em que você olha para a tradição e se pergunta: ela ainda serve para o propósito atual? Ainda é a coisa certa a fazer? Ainda estamos fazendo e causando o maior impacto possível? Então, eu gosto de questionar as coisas, é isso que realmente quero dizer."

Um funcionário do palácio disse à BBC: "Ele [William] não tem medo de perguntar como e por que as coisas são feitas. Se a resposta for 'porque sempre fizemos assim', ele simplesmente não a aceita."

O Ducado da Cornualha — a organização financeira que concede renda ao herdeiro do trono — é citado como um exemplo de William que assumiu o cargo e "não deixou pedra sobre pedra" em termos de como é administrado e o que precisa ser mudado.

Há uma nova liderança ali, um foco na ação social e um príncipe muito envolvido.

Uma outra fonte disse à BBC que, quando for rei, William estará "profundamente envolvido na gestão da Monarquia".

Não espere, porém, que as grandes coisas mudem drasticamente. Definitivamente haverá uma coroação. O desfile tradicional Trooping the Colour e a cerimônia Remembrance Sunday permanecerão fixos e partes importantes do ano real, e jubileus e grandes ocasiões ainda serão celebrados.

Mas William, como rei, terá sua própria maneira de fazer as coisas.

Getty Images Príncipe William com sua família em uma das cerimônias oficiais

Na conversa, o príncipe e o ator passeiam com o cachorro da família, Orla, pelos jardins do Castelo de Windsor.

Durante a caminhada, conversam sobre família, filhos, intrusão da mídia e sobre o gosto do príncipe pelo time Aston Villa.

William não hesitou ao ser questionado sobre os seus filhos e sobre que tipo de rei queria ser. Ele provavelmente teria sido mais contido se não fosse Levy quem fizesse as perguntas.

O príncipe aborda a tensão de lidar com o pai e a esposa, Catherine, ambos enfrentando câncer.

"Coisas relacionadas à família me sobrecarregam bastante. Sabe, preocupação ou estresse com o lado familiar — isso me sobrecarrega bastante", afirma.

Durante a visita, o príncipe levou o ator e apresentador ao pub Two Brewers, próximo ao castelo.

Ali, Levy pede uma cerveja Guinness, o príncipe William pede cidra doce.

É um ambiente informal onde o príncipe parece relaxado, especialmente quando fala sobre sua família e como seus filhos lidaram com a doença da mãe.

"Tentamos garantir que damos a eles a segurança e a proteção de que precisam", disse William a Levy.

"Somos uma família muito aberta, então falamos sobre coisas que nos incomodam e preocupam, mas você nunca sabe ao certo os efeitos colaterais que isso pode ter", diz o princípe.

"Por isso, é importante estarmos presentes uns para os outros e tranquilizar as crianças de que está tudo bem."

AppleTV+/PA Príncipe William e Eugene Levy sorriem enquanto bebem uma Guinness e uma cidra em um pub próximo

A entrevista não aborda diretamente a relação do príncipe William com o irmão Harry. Mas ele cita o irmão ao falar sobre crescer sob o intenso escrutínio enfrentado pelos pais.

"Espero que não voltemos a algumas das práticas do passado em que Harry e eu crescemos. E farei tudo o que puder para garantir que não vamos regredir nessa situação", afirma.

Levy disse à BBC ter se surpreendido com a franqueza do príncipe durante a entrevista.

"Para mim, foi apenas uma conversa. Eu não estava pensando nisso como um furo de reportagem", disse Levy. "Ele me contou o que estava pensando e conseguimos conversar um pouco. Foi um dia totalmente surreal para mim."

E enquanto o príncipe e o ator terminam suas cervejas e encerram o dia juntos, o príncipe diz que quer criar um mundo do qual seus filhos se orgulhariam.

"Você sabe que a vida também é enviada para nos testar e, definitivamente, pode ser desafiadora às vezes, e ser capaz de superar isso é o que nos torna quem somos."

"Estou muito orgulhoso da minha esposa e do meu pai, pela forma como lidaram com o ano passado. Meus filhos também se saíram muito bem."