Cidade da Sibéria registra ataque com drones pela primeira vez

Segundo a imprensa local, o alvo era uma importante refinaria de petróleo da região rica em hidrocarbonetos

Tyumen, na Sibéria - (crédito: Reprodução / Google Maps )
Uma região industrial em Tyumen, na Sibéria, foi alvo de um ataque com drones na segunda-feira (6), anunciaram as autoridades locais, o primeiro nesta cidade a mais de 1.800 quilômetros da Ucrânia. 

As autoridades regionais russas comunicaram no Telegram que três drones foram "detectados e neutralizados". Não especificaram sua origem e, por enquanto, a Ucrânia não reivindicou o ataque. 

Segundo a imprensa local, o alvo era uma importante refinaria de petróleo da região rica em hidrocarbonetos. 

As autoridades regionais afirmam que os serviços de emergência impediram a "explosão" dos drones, mas um meio de comunicação local, MegaTioumen, citando uma testemunha, afirma que uma estrutura de refrigeração da refinaria foi danificada. 

Este é o primeiro ataque com drones registrado neste território desde o início da ofensiva russa contra a Ucrânia, que começou em fevereiro de 2022. 

Em resposta aos bombardeios de Moscou, Kiev atacou várias refinarias na Rússia nos últimos meses, provocando um aumento no preço da gasolina.

Por AFP
postado em 07/10/2025 12:54
