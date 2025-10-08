"Não queria mais ter relações sexuais com meu marido após o nascimento do nosso bebê"

O sexo é parte integrante do relacionamento de muitas pessoas. Mas, para algumas delas, a perda da libido é comum depois de eventos marcantes da vida, como a gravidez e o parto, segundo o NHS, o serviço público de saúde do Reino Unido.

A estrela de TV e coach de fitness britânica Holly Hagan-Blyth viu isso acontecer com ela, depois que teve seu filho.

"Eu poderia ter dito 'veja, se você nunca mais me tocar, não vou nem ligar', pois é simplesmente como eu me sentia na época", declarou ela à BBC.

A terapeuta de sexo e relacionamentos Rachel Gold afirma que as mães costumam esperar intimidade novamente após o check-up pós-natal de seis semanas.

"Acho que isso realmente leva as pessoas a acreditar que este deve ser o tempo necessário para ter sexo novamente, mas não é verdade", explica ela.

Hagan-Blyth conta que seu apetite sexual desabou após a chegada de seu filho Alpha-Jax em 2023. Foi quando ela começou a evitar qualquer tipo de intimidade.

"Sempre que eu oferecia a ele [seu marido, Jacob] qualquer tipo de afeto, como um toque ou um abraço, eu sentia que aquilo levaria a tudo, ao sexo, e eu não queria", descreve ela. "Comecei a sentir conotação negativa ao fazer qualquer coisa para ele."

Ela conta que ser aberta com seu marido ajudou.

"Assim que eu disse 'é assim que me sinto, sempre que eu abraçar e tocar em você, podemos simplesmente não fazer com que siga adiante? Porque isso simplesmente faz com que eu não queira fazer aquilo', de repente, tudo ficou muito melhor, pois retirou aquela pressão."

Seu marido Jacob receava que ela nunca mais o desejasse.

"Eu disse 'você precisa entender que isso não tem nada a ver com você. Eu me sinto desta forma no momento, mas não penso nada diferente de você.'"

"Eu realmente não me vejo tendo sexo agora, nem talvez nos próximos meses. É um problema meu que estou atravessando e preciso simplesmente trabalhar isso", disse Hagan-Blyth.

Ela espera que casais que vivenciem o mesmo problema possam ser mais abertos.

"As pessoas realmente dizem que o relacionamento muda depois de ter um filho, mas acho que, só quando se vivencia isso, você realmente, de verdade, percebe o quanto tudo muda."

Holly Hagan-Blyth Holly Hagan-Blyth, seu marido Jacob e seu bebê Alpha-Jax na academia

A especialista em ginecologia e obstetrícia Jennifer Lincoln afirma que existem muitas razões que levam as mulheres a não querer ter sexo depois do parto.

"Existe muita cura envolvida", explica ela. "Leva cerca de seis semanas para que o útero retorne ao seu tamanho de antes da gravidez. Eventuais rasgos na vagina ou no períneo também estão se curando."

As mulheres também passam por grandes mudanças hormonais que podem afetar sua libido.

"Os níveis de estrogênio e progesterona caem drasticamente", prossegue Lincoln. "Os baixos níveis de estrogênio podem gerar mudanças físicas, como secura vaginal, que pode tornar o sexo doloroso."

"As pessoas normalmente acham que a menopausa é a alteração mais aguda dos níveis hormonais que as mulheres vivenciarão na vida. Mas, na verdade, são os dias antes e depois do parto."

Esta questão não afeta apenas as mães. A ouvinte Frankie, do programa CBeebies Parenting Helpline da BBC, teve seu bebê há três meses e conta que seu parceiro desistiu do sexo.

"Odeio meu corpo no momento e tudo o que eu quero é um pouco mais de atenção do meu parceiro, mas ele simplesmente não quer mais ter sexo comigo. Eu me sinto travada", conta ela.

Gold afirma que, às vezes, os homens têm dificuldade para se abrir sobre seus sentimentos.

"O início da paternidade pode despertar todo tipo de coisas nos homens... que podem ser fatores muito importantes que fazem com que eles não queiram ter sexo."

Getty Images A comunicação sincera entre o casal, concentrando-se na conexão emocional e no contato não sexual são alguns dos conselhos de especialistas sobre esta situação

A médica Fleur Parker, da organização beneficente especializada em partos NCT, afirma que lidar com estas emoções, muitas vezes, não é visto como prioridade pelos homens.

"Conversar honestamente com sua parceira sobre como você se sente realmente pode ajudar", explica ela. "Não considere que ela saiba o que está acontecendo ou o que você está pensando."

Lincoln recomenda que os casais em dificuldades procurem apoio.

"Alguns pais novos se adaptam com facilidade, sabendo que a intimidade irá retornar naturalmente, enquanto outros enfrentam graves sofrimentos."

"Se isso estiver causando conflitos importantes no relacionamento, recomendo apoio profissional, seja terapia de casal, terapia sexual ou avaliação médica para problemas físicos persistentes", orienta ela.

Dicas para os casais voltarem a ter sexo após o parto

Aqui estão cinco conselhos da médica Jennifer Lincoln: