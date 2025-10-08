Nobel de Química 2025: descoberta premiada pode ajudar a combater mudanças climáticas

Membros do Comitê do Nobel seguram um modelo de uma estrutura metal-orgânica - (crédito: Getty Images)

O Prêmio Nobel de Química de 2025 foi concedido nesta quarta-feira a Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi pelo desenvolvimento das chamadas estruturas metal-orgânicas.

Segundo o Comitê do Nobel, o prêmio deste ano foi concedido por "criar novas regras para a química".

O trabalho dos três cientistas pode ser usado para enfrentar alguns dos maiores problemas do nosso planeta, incluindo a captura de dióxido de carbono — o que pode ajudar a combater as mudanças climáticas — ou a redução da poluição por plásticos por meio da química.

"Estou profundamente honrado e muito feliz, muito obrigado", disse o professor Kitagawa por telefone durante a coletiva de imprensa, após ser informado sobre o prêmio.

"Quanto tempo eu preciso ficar aqui [na entrevista coletiva]? Porque preciso sair para uma reunião", acrescentou o professor Kitagawa.

Os três vencedores dividirão o prêmio de 11 milhões de coroas suecas (cerca de R$ 6,3 milhões).

"Eles encontraram maneiras de criar materiais totalmente novos, com grandes cavidades internas que podem ser vistas quase como quartos de hotel, de modo que moléculas 'hóspedes' podem entrar e também sair novamente do mesmo material", disse Heiner Linke, presidente do Comitê do Nobel de Química, em uma coletiva de imprensa.

"Uma pequena quantidade desse material pode ser quase como a bolsa da Hermione, em Harry Potter. Pode armazenar enormes quantidades de gás em um volume minúsculo."

Os três laureados trabalharam na criação de estruturas moleculares com grandes espaços por onde gases e outras substâncias químicas podem fluir.

Na prática, essas estruturas podem ser usadas, por exemplo, para coletar água do ar do deserto, capturar dióxido de carbono ou armazenar gases tóxicos.

Kitagawa é professor na Universidade de Kyoto, no Japão. Robson é professor na Universidade de Melbourne, na Austrália. Yaghi é professor na Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos.

"Com o desenvolvimento das estruturas metal-orgânicas, os laureados ofereceram aos químicos novas oportunidades para resolver alguns dos desafios que enfrentamos", disse a instituição responsável pelo prêmio em comunicado.