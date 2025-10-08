O caso de menina de 14 anos morta em cirurgia plástica que chocou o México e levou mãe e padrasto à cadeia

A morte de uma adolescente que se submeteu a uma cirurgia estética gerou indignação e preocupação no México — e levou autoridades a prometerem fortalecer os controles sobre tais procedimentos em menores de idade.

Paloma Nicole Arellano Escobedo, de 14 anos, morreu em 20 de setembro em uma clínica particular no Estado de Durango, no México.

O pai dela, que está separado da mãe há anos, relatou às autoridades que a morte ocorreu após uma cirurgia estética autorizada apenas por sua ex-mulher, Paloma Escobedo, que é mãe da menina.

A adolescente passou por implantes mamários e transferência de gordura para os glúteos, realizados pelo cirurgião Víctor Manuel Rosales, que também é companheiro da mãe da menina.

Após vários dias na UTI, Paloma Nicole teve morte cerebral decretada.

"Quero que o caso da minha filha não termine assim. Aqueles que fizeram isso com a minha filha deveriam pagar, deveriam pagar com pena de prisão. Porque não acabaram apenas com a vida dela", disse o pai, Carlos Arellano, em entrevista a Jorge Arroyo, cirurgião que administra um canal online para casos médicos e que trouxe o caso à tona na semana passada.

A Procuradoria-Geral de Durango informou à BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC, que Escobedo e Rosales foram acusados formalmente em uma audiência judicial na semana passada.

A mãe é acusada de "negligência com os cuidados e deturpação de profissões", pois participou da cirurgia da filha sem ser profissional de saúde. Já o médico enfrenta acusações de "negligência e prática imprópria de serviços médicos".

Os detidos não fizeram nenhuma declaração pública sobre o ocorrido.

FGED Autoridades do México divulgaram essa imagem dos envolvidos no caso

Repercussão do caso

A morte da adolescente gerou amplo debate sobre procedimentos estéticos em menores de idade.

Parlamentares estaduais e federais anunciaram que vão propor a "Lei Nicole", destinada a ajustar a regulamentação e evitar casos semelhantes.

O cirurgião plástico mexicano Mauro Armenta, especialista em microcirurgia reconstrutiva pela Universidade Autônoma de Barcelona, explica que cirurgias plásticas e reconstrutivas não apresentam mais riscos do que outras intervenções programadas.

"Uma complicação pode ocorrer com qualquer pessoa. Por isso, devemos ser muito cautelosos ao apontar a causa da morte. Às vezes, a pessoa pode ter uma condição que não é detectada nos exames pré-operatórios e que pode levar a uma complicação grave", alerta.

No entanto, o especialista afirma à BBC News Mundo que não é recomendável realizar esses procedimentos em adolescentes, pois seu desenvolvimento emocional e psicológico ainda está em fase de transformação. Além disso, é necessário ter a autorização total dos responsáveis.

"Quando se trata de adolescentes, é preciso ter o consentimento de ambos os pais e que eles conheçam os riscos e benefícios. Com base nisso, não há problema em realizar o procedimento. Não existe idade mínima [para fazer], mas é necessário trabalhar cuidadosamente nesse processo", afirma.

A revisão das regras e leis pode ser positiva, diz à BBC News Mundo o cirurgião que revelou o caso, Jorge Arroyo, já que o México é o terceiro país do mundo em número de cirurgias plásticas, considerando todas as faixas etárias. "É uma questão à qual ninguém deu a devida atenção", afirma Arroyo.

"Existem outros tipos de cirurgias plásticas, como em crianças com fissura palatina ou com alguma síndrome de malformação congênita, que, claro, precisam de intervenção cirúrgica", acrescenta Arroyo.

'Ela era uma menina feliz'

Carlos Arellano explica que se separou da esposa quando Paloma Nicole tinha 4 anos. Ele afirma que desde então manteve a guarda compartilhada e sempre esteve em contato com a filha.

"Ela era uma menina feliz. Feliz com o corpo, com o sorriso, feliz com a vida. Estava prestes a completar 15 anos. Tudo já estava pronto para a festa. Outro de seus sonhos era conhecer a Europa, e a viagem já estava planejada", diz Arellano em entrevista ao médico Arroyo.

Segundo o pai dela, a filha "em nenhum momento" manifestou o desejo de se submeter a cirurgias estéticas.

A adolescente praticava esportes e, em março deste ano, foi campeã com a equipe de vôlei de um torneio escolar.

Em 11 de setembro, a mãe dela informou ao pai que a adolescente havia testado positivo para covid-19 e até lhe enviou o resultado positivo do teste de laboratório. A mãe disse que a filha ficaria incomunicável, pois descansaria em uma casa isolada na serra de Durango.

De acordo com Arellano, no dia seguinte a adolescente foi submetida à cirurgia estética realizada pelo companheiro da ex-esposa.

Três dias depois, no dia 15, Arellano foi informado de que a filha estava em estado grave na unidade de terapia intensiva (UTI).

Carlos Arellano Carlos Arellano com sua filha Paloma Nicole

Ela foi submetida ao coma induzido e intubação devido a uma inflamação cerebral grave. "Fiquei devastado, desmoronei por não saber por que estava assim", afirma Arellano.

"Estavam cobrindo todo o corpo dela, com travesseiros ao redor, tudo muito coberto. Achei estranho, mas só depois descobri a verdade", relata o pai, que percebeu que a filha usava um sutiã cirúrgico sem relação com a covid-19 ou a inflamação cerebral diagnosticada.

Os médicos não informaram sobre qualquer cirurgia estética.

O estado de saúde de Paloma Nicole se agravou e ela morreu no dia 20.

Arellano conta que, a princípio, achou estranho que a Promotoria tentasse realizar uma necropsia, já que não se tratava de um caso judicial. Ele negou a remoção do corpo e organizou o próprio funeral.

"Fiquei com dúvidas, decidi examiná-la e percebi que a menina tinha implantes", diz Arellano. No dia seguinte, ele notificou a promotoria para que fosse realizada a necropsia.

Segundo Sonia Yadira de la Garza, procuradora-geral de Durango, as primeiras investigações confirmaram que o teste de covid-19 havia sido falsificado, baseado em um exame positivo de Paloma Nicole feito em 2022.

Paloma Escobedo, a mãe, também foi investigada por "usurpação de profissão", por realizar cirurgias sem preparação ou credenciamento oficial.

Ela constava na ficha cirúrgica da filha como "participante" em enfermagem, informou a procuradora-geral à imprensa local.

Por sua vez, o cirurgião Víctor Manuel Rosales enfrenta acusações de negligência médica e por ter usurpado a autoridade do pai ao assinar o consentimento como tutor da menor, apesar de não ocupar essa posição.

O cirurgião Jorge Arroyo explica que, no México, não há restrição legal à possibilidade de um paciente ser submetido a uma cirurgia por um parente direto ou indireto, nem idade mínima para cirurgias estéticas como a da adolescente Paloma Nicole.

"Não há contraindicação quanto à idade, desde que o procedimento seja feito por um profissional com formação adequada. De fato, o México é referência em cirurgias plásticas na América Latina", acrescenta.

FGED A procuradora-geral de Durango, Sonia Yadira de la Garza, disse que o caso está sendo investigado a fundo

Regulação de cirurgias

Além de denunciar publicamente a ex-esposa e o cirurgião, o pai da adolescente organizou protestos exigindo justiça em Durango.

O caso foi mencionado na coletiva de imprensa da presidente do México, Claudia Sheinbaum, que na semana passada afirmou que o governo daria o "acompanhamento" necessário.

No Congresso Federal, a senadora Gina Campuzano González apresentou a "Lei Nicole", que proíbe procedimentos "meramente estéticos" em menores de idade e permite cirurgias reconstrutivas apenas sob controles clínicos mais rigorosos.

"Nenhum consentimento de adultos pode autorizar o que a lei proíbe. A infância não se negocia", disse a parlamentar de Durango. Outros parlamentares também anunciaram iniciativas semelhantes.

O cirurgião Mauro Armenta ressalta que a cirurgia plástica, originada entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), não serve apenas para aprimoramento estético, mas também para pessoas que sofreram lesões, doenças ou até assédio por algum aspecto físico.

"Em pacientes muito jovens, fazemos otoplastia para quem tem orelhas um pouco salientes ou grandes, vítimas de bullying desde cedo. Operamos a partir dos 12 ou 13 anos. Mas são casos especiais; não é comum", explica.

Getty Images Um médico mostra dois implantes mamários a uma paciente em clínica

Para o especialista, a questão central é o desenvolvimento da personalidade de um jovem.

"Trata-se do desenvolvimento intelectual e emocional que eles devem ter. Adolescentes não têm critério definido: um dia gostam de algo, no outro não. Nesse processo, descobrem sua personalidade, e por isso não é recomendável realizar cirurgias estéticas", afirma Armenta.

O cirurgião Jorge Arroyo acrescenta que, em alguns países, um comitê de ética avalia e autoriza cirurgias estéticas em menores de idade.

"Outros países da América Latina já adotaram esse procedimento, e não vejo problema em avançar com a lei que querem chamar de 'Lei Nicole'", diz.

Ainda não existem estudos claros que indiquem aumento no número de cirurgias em menores ou jovens adultos por influência de redes sociais ou padrões de beleza promovidos por figuras públicas, observa Arroyo.

No entanto, ele afirma que esses meios tornam o tema mais visível: "Antes não se sabia a qual médico recorrer para esses procedimentos. Hoje, graças — ou não — às redes sociais, já se sabe que é possível acessar esse tipo de intervenção".

Armenta garante que, no México, "a cirurgia em adolescentes não é tão comum, não há um boom", em parte devido à coesão familiar que limita os mais jovens.

Ele reforça que o recomendado é recorrer a profissionais credenciados: "Para reduzir riscos, qualquer pessoa deve procurar cirurgiões plásticos certificados".

E alerta: "Mesmo que sejam, tragédias como esta podem acontecer".

Brasil é líder mundial em cirurgias plásticas

O Brasil é o país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo, segundo relatório da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS, na sigla em inglês), divulgado em junho de 2025. Em 2024, foram realizados mais de 2 milhões de procedimentos cirúrgicos.

O país também ocupa o segundo lugar em procedimentos não cirúrgicos, atrás apenas dos Estados Unidos.

O levantamento, apresentado no Congresso Mundial da ISAPS, mostra que, no Brasil, a cirurgia mais comum é a lipoaspiração, responsável por 12,3% (289.766) do total de procedimentos, seguida por aumento das mamas (9,9%, 232.593), cirurgia de pálpebras (9,8%, 231.293), abdominoplastia (8,2%, 192.961) e aumento dos glúteos (7,1%, 168.272).

Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, "não há uma regulamentação específica que limite a cirurgia plástica a determinadas faixas etárias".

"A especialidade contempla uma ampla gama de procedimentos — desde correções reconstrutivas, como o tratamento de fissuras labiopalatinas, até cirurgias estéticas. O que se exige é indicação médica e avaliação adequada de cada paciente, sempre respeitando critérios técnicos e éticos", afirmou a entidade em nota à BBC News Brasil.