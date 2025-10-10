Como um iPhone roubado ajudou a polícia a desbaratar gangue acusada de enviar à China mais de 40 mil celulares

A caixa à esquerda continha o telefone que deu início a toda a investigação - (crédito: BBC)

A polícia de Londres afirma ter desmantelado uma quadrilha internacional suspeita de contrabandear até 40 mil celulares roubados do Reino Unido para a China no último ano.

A Polícia Metropolitana afirma que essa é a maior operação já realizada no Reino Unido contra roubos de telefones. As autoridades dizem que 18 suspeitos foram presos e mais de 2 mil aparelhos roubados foram encontrados.

A polícia acredita que a gangue possa ser responsável pela exportação de até metade de todos os telefones roubados em Londres, onde ocorre a maioria dos roubos de celulares no Reino Unido.

A BBC News teve acesso à operação, incluindo detalhes sobre os suspeitos, seus métodos e às batidas policiais em 28 propriedades em Londres e Hertfordshire.

A investigação foi iniciada depois que uma vítima rastreou um telefone roubado no ano passado.

"Foi na véspera de Natal, quando uma vítima rastreou eletronicamente seu iPhone roubado até um armazém perto do aeroporto de Heathrow", disse o policial Mark Gavin.

A equipe de segurança do aeroporto descobriu que o telefone estava em uma caixa com outros 894 telefones.

Os agentes descobriram que quase todos os telefones tinham sido roubados e estavam sendo enviados para Hong Kong. Outras remessas foram então interceptadas e os agentes utilizaram técnicas forenses nas embalagens para identificar dois homens.

À medida que a investigação se concentrava nos dois homens, as imagens das câmaras corporais da polícia captaram os agentes, alguns com tasers em punho, realizando interceptação de um carro no meio da estrada. No interior, agentes encontraram dispositivos embrulhados em papel alumínio, em uma tentativa dos infratores de transportar os dispositivos roubados sem serem detectados.

BBC Dois homens são presos durante uma abordagem no meio da estrada por um carro da polícia sem identificação, conforme visto nas imagens da câmera corporal.

Os homens, ambos cidadãos afegãos na casa dos 30 anos, foram acusados de conspirar para receber bens roubados e conspirar para ocultar ou remover bens criminosos.

Quando foram detidos, dezenas de telefones foram encontrados no carro e cerca de 2 mil outros aparelhos foram descobertos em propriedades ligadas a eles. Um terceiro homem, um cidadão indiano de 29 anos, foi acusado dos mesmos crimes.

O detetive Gavin afirmou que "encontrar o carregamento original de telefones foi o ponto de partida para uma investigação que revelou uma quadrilha internacional de contrabando, que acreditamos ser responsável pela exportação de até 40% de todos os telefones roubados em Londres".

Na semana passada, os policiais realizaram mais 15 prisões por suspeita de roubo, receptação de bens roubados e conspiração para roubar.

Todos os suspeitos, exceto um, são mulheres, incluindo uma cidadã búlgara. Cerca de 30 dispositivos foram encontrados durante as batidas policiais realizadas na madrugada.

BBC Vários telefones, alguns embrulhados em papel alumínio, foram encontrados no carro após a prisão dos dois cidadãos afegãos.

O número de telefones roubados em Londres quase triplicou nos últimos quatro anos, passando de 28.609 em 2020 para 80.588 em 2024. Três quartos de todos os telefones roubados no Reino Unido são agora roubados em Londres.

As mais de 20 milhões de pessoas que visitam a capital todos os anos e pontos turísticos como West End e Westminster são alvos potenciais para roubos e furtos de celulares.

Os dados mais recentes do Escritório Nacional de Estatísticas revelaram que os "roubos pessoais" aumentaram em toda a Inglaterra e País de Gales em 15% no ano que terminou em março de 2025, atingindo o seu nível mais alto desde 2003.

Acredita-se que a crescente demanda por telefones usados, tanto no Reino Unido quanto no exterior, seja um dos principais fatores por trás do aumento dos roubos — e muitas vítimas acabam nunca recuperando seus aparelhos.

BBC Os ladrões de celulares costumam usar bicicletas elétricas ou ciclomotores para fugir em alta velocidade.

'Estão deixando de traficar drogas e passando para a telefonia'

"Estamos ouvindo dizer que alguns criminosos estão deixando de traficar drogas e passando para o negócio de telefonia, porque é mais lucrativo", disse a ministra da Polícia, Sarah Jones.

"Se você rouba um telefone que vale centenas de libras, dá para entender por que os criminosos que estão um passo à frente e querem explorar novos crimes estão se voltando para esse ramo."

Autoridades afirmam que a gangue criminosa tinha como alvo específico os produtos da Apple devido à sua lucratividade no exterior.

A investigação da Polícia Metropolitana descobriu que os ladrões de rua estavam recebendo até 300 libras por aparelho (cerca de R$ 2,1 mil) - e a polícia afirmou que os dispositivos roubados estão sendo vendidos na China por até 4 mil cada (R$ 28,5 mil), uma vez que têm acesso à Internet e são mais atraentes para aqueles que tentam contornar a censura.

'Maior operação do país'

O comandante Andrew Featherstone, responsável pelo combate ao roubo de celulares na Polícia Metropolitana, afirmou: "Esta é a maior operação contra o roubo e furto de celulares no Reino Unido, no âmbito da série de operações mais extraordinárias que a Polícia Metropolitana já realizou."

"Desmantelamos redes criminosas em todos os níveis, desde ladrões de rua até grupos internacionais do crime organizado que exportam dezenas de milhares de dispositivos roubados todos os anos."

Muitas vítimas de roubo de telefones têm criticado a polícia por não fazer o suficiente.

As reclamações mais frequentes incluem o fato de os policiais não prestarem assistência quando as vítimas informam à polícia a localização exata em tempo real de seus telefones roubados usando o Find My iPhone da Apple ou serviços de rastreamento semelhantes.

'Acho que a Polícia deveria fazer muito mais'

Getty Images Oxford Street, no centro de Londres, é um dos pontos em que turistas são alvos de furtos

No ano passado, Natalie Mitchel, 29 anos, teve seu celular roubado na Oxford Street, no centro de Londres. Ela entrou em contato com a BBC para dizer que agora se sente nervosa quando visita a capital.

"É realmente desconcertante estar aqui e, obviamente, não tenho certeza de quem está ao meu redor. Estou preocupada com minha bolsa, estou preocupada com meu celular", disse ela.

"Acho que a Polícia Metropolitana deveria fazer muito mais — talvez instalar mais câmeras de vigilância ou ver se há alguma maneira de colocar policiais à paisana para lidar com esse problema."

Por sua vez, a Polícia Metropolitana — que nos últimos meses tem publicado no TikTok e em outras plataformas de mídia social vários vídeos de policiais enfrentando ladrões de celulares — afirma que os roubos pessoais diminuíram 13% e os furtos caíram 14% em Londres neste ano. Ela afirma que até 80 policiais a mais estão se juntando à equipe do West End para se concentrar em crimes como roubo de celulares.

A força policial terá que dispensar quase 2 mil policiais, além de cortar vários serviços para lidar com um rombo de 260 milhões de libras (R$ 1,8 bilhão) em seu orçamento no próximo ano.

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, disse que a Polícia Metropolitana estava reforçando o policiamento visível em toda a cidade e realizando operações especiais em áreas críticas, como Westminster e West End, o que resultou em centenas de prisões e milhares de aparelhos celulares apreendidos.

Criticando a facilidade com que os telefones roubados podem ser reutilizados, ele acrescentou: "Continuarei a exortar a indústria de telefonia móvel a agir com mais rigor e rapidez no combate a esse crime, tornando os aparelhos roubados inutilizáveis".

"Precisamos de uma ação global coordenada para acabar com esse comércio e construir uma Londres mais segura para todos."