Lula e Papa Leão 14: os temas que devem surgir em reunião no Vaticano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne com o papa Leão 14 na segunda-feira (13/10) no Vaticano.

Será a primeira reunião entre o líder brasileiro e o novo pontífice, eleito como sucessor do papa Francisco em maio passado.

Lula está em Roma para participar do Fórum Mundial da Alimentação, promovido pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO).

O encontro no Vaticano está marcado para às 8h15 do horário local (5h15 de Brasília) no Palácio Apostólico, a residência oficial do papa.

Segundo fontes da diplomacia brasileira ouvidas pela BBC News Brasil em caráter privado, temas como justiça social, meio ambiente, defesa da paz e da democracia e Inteligência Artificial (IA) podem surgir na conversa entre Lula e Leão 14.

O atual papa é o quarto pontífice a se reunir com o presidente brasileiro. Durante seus três mandatos, Lula foi recebido no Vaticano pelos papas João Paulo 2º, Bento 16 e Francisco.

A última ida do presidente brasileiro para Roma foi em abril deste ano, para participar do velório de Francisco, que faleceu em 21 de abril, aos 88 anos.

A expectativa é que Leão 14 receba o presidente Lula e a primeira-dama Janja em uma audiência a portas fechadas. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, também deve estar presente.

Posteriormente deve haver uma reunião ampliada, com outros representantes do Vaticano e a delegação brasileira.

O encontro desta segunda-feira vinha sendo costurado há alguns dias pelo governo brasileiro, que encontrou certa dificuldade diante da agenda disputada de Leão 14 às vésperas do fórum organizado pela FAO. O evento deve levar diversos chefes de Estado e representantes de governos estrangeiros a Roma, muitos dos quais pedem para se reunir com o papa.

O pontífice não costuma receber visitantes no Vaticano tão cedo na manhã, mas teria aberto uma exceção diante do grande número de solicitações e do pedido do Brasil, segundo interlocutores da diplomacia brasileira.

Reuters Lula se reúna com papa Leão 14 no Vaticano na segunda-feira

Justiça social e pobreza

Leão 14 publicou na semana passada a primeira Exortação Apostólica - um documento oficial da Igreja contendo um ensinamento sobre determinado assunto - de seu papado. Intitulada Dilexi Te (Eu Te Amei, em português), a publicação denuncia as estruturas econômicas desiguais e a fome no mundo.

O pontífice americano naturalizado peruano pede uma mudança de mentalidade em relação às pessoas marginalizadas e critica a desigualdade do sistema econômico mundial e "uma cultura que descarta os outros".

"Não devemos baixar a guarda diante da pobreza. Preocupam-nos, de modo particular, as graves condições em que vivem muitíssimas pessoas, devido à escassez de alimentos e água potável. Todos os dias morrem milhares de pessoas por causas relacionadas com a desnutrição", diz o papa no documento.

Segundo fontes ouvidas pela BBC News Brasil, a publicação da Exortação Apostólica e a realização do Fórum Mundial da Alimentação indicam que Leão 14 pode estar interessado em discutir o combate à injustiça social e à fome com Lula.

Para o teólogo e historiador Gerson Leite de Moraes, professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie, o pontífice tem ainda vasto conhecimento sobre a situação social e econômica da América Latina, após viver no Peru por mais de duas décadas, de 1985 até 2023, antes de assumir o cargo no Vaticano.

Segundo o especialista, isso e uma certa "familiaridade ideológica" aproximam Leão 14 de Lula.

"O PT foi, de alguma forma, influenciado pelos movimentos sociais que estavam presentes na Igreja Católica brasileira no final dos anos 70 e começo dos 80, entre eles a teologia da libertação", diz Moraes, que lembra ainda que o mesmo movimento também teve grande força em outros países da América Latina, inclusive no Peru.

"Então há familiaridades históricas, sociais e ideológicas que aproximam Lula de deste papa."

Paz, democracia e IA

Desde o início de seu papado, Leão 14 tem demonstrado ainda grande interesse pela defesa da paz.

O tema foi o foco de seu discurso inaugural, proferido em frente a uma multidão de fiéis na Praça de São Pedro, logo após a sua eleição.

"A humanidade precisa de Cristo como ponte para ser alcançada por Deus e por seu amor. Nos ajudem, e ajudem uns aos outros, a construir pontes com diálogo, com encontros. Todos juntos, em um só povo, sempre em paz", disse.

Desde então, o pontífice se manifestou diversas vezes pelo fim dos conflitos mundiais, citando as guerras na Ucrânia e na Faixa de Gaza, além de outras disputas, como entre Índia e Paquistão na região da Caxemira.

Por tudo isso, membros da diplomacia brasileira e observadores do Vaticano acreditam que alguma discussão sobre a luta pela paz deve surgir no encontro com Lula.

O vaticanista Filipe Domingues, diretor do Lay Centre, em Roma, e professor na Pontifícia Universidade Gregoriana, também em Roma, afirma que, embora o Brasil não tenha participação direta na construção da paz nesses conflitos, adota posições muito semelhantes à da Santa Sé, especialmente na guerra em Gaza.

"O Lula fez uma defesa forte do multilateralismo nas Nações Unidas e a Santa Sé também defende isso de forma muito clara", diz o especialista, lembrando a fala do presidente brasileiro na Assembleia Geral da ONU em setembro.

Da mesma forma, a defesa da democracia pode ser um tema de interesse tanto para o Vaticano quanto para o governo brasileiro.

Segundo Gerson Leite de Moraes, o Vaticano tem reconhecido por meio de comunicados e declarações de autoridades diversas que há uma crise na democracia mundial.

"E o Brasil é uma democracia forte que tem punido aqueles que atentaram contra a democracia", diz.

De acordo com um diplomata ouvido em caráter reservado pela reportagem, não há expectativa de que eventos políticos específicos sejam mencionados na reunião, mas uma conversa geral sobre o tema pode estar na pauta.

Segundo a mesma fonte, também é esperada alguma menção às discussões sobre regulamentação das redes sociais e Inteligência Artificial (AI), tópicos que também vêm sendo abordados pela Igreja Católica recentemente.

Em junho, Leão 14 ressaltou em uma mensagem a necessidade de uma "governança global" das novas tecnologias e afirmou que as novas tecnologias não podem substituir "o discernimento moral" e a riqueza das relações humanas.

"A humanidade está numa encruzilhada, enfrentando o imenso potencial gerado pela revolução digital impulsionada pela Inteligência Artificial. O impacto desta revolução é de longo alcance, transformando áreas como educação, trabalho, arte, saúde, governança, forças armadas e comunicação", disse o papa no texto divulgado pelo Vaticano.

Por fim, aponta o teólogo e padre Dayvid da Silva, professor na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), o Vaticano também pode ter interesse em revisitar o tema da liberdade religiosa novamente.

"As questões dos direitos da Igreja Católica e da liberdade religiosa foram reconhecidas no acordo Brasil-Santa Se, do dia 11 de fevereiro de 2010, quando o presidente Lula cumpria o seu segundo mandato, e o papa era Bento 16", explica o religioso.

Meio ambiente e COP 30

Leão 14 foi convidado pelo governo brasileiro a participar da COP30, que acontecerá em Belém entre os dias 10 e 21 de novembro.

O convite foi formalizado pela ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática do Brasil, Marina Silva, durante um evento realizado no Vaticano há algumas semanas.

A conferência climática em Castel Gandolfo, na Itália, celebrou o aniversário da "Laudato si'", encíclica ambientalista de Francisco. Leão 14 presidiu a abertura do evento e confirmou as expectativas de que deve seguir o legado de seu antecessor na luta pela preservação do meio ambiente e contra as mudanças climáticas.

"A questão climática interessa tanto a Lula quanto ao papa. E o próprio debate que vai ocorrer na COP no Brasil é importante para a Igreja Católica", avalia Gerson Leite de Moraes.

O pontífice ainda não respondeu ao convite do Brasil para participar da conferência em Belém, mas o governo brasileiro afirma já ter recebido sinais de que a agenda do papa para novembro está bastante lotada.

De qualquer maneira, diz o vaticanista Filipe Domingues, Lula deve reforçar o convite e discutir outros temas relacionados à COP 30.

Católicos no Brasil

De acordo com dados do Censo feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os católicos eram 74% da população brasileira no ano 2000. Dez anos mais tarde, eram 65%.

Diante do cenário, estudiosos e membros da Igreja no Brasil têm demonstrado preocupação com a queda do interesse na vida religiosa e a perda da relevância do catolicismo no país.

No entanto, de acordo com um diplomata ouvido em caráter reservado pela reportagem, não há expectativa de que o tema seja tratado diretamente entre Lula e Leão 14. "Esse é um tema que é mais tratado pela CNBB", disse a fonte, em referência à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.

E para o teólogo Gerson Leite de Moraes, apesar de pesquisas recentes mostrarem uma queda na influência da Igreja Católica e no número de pessoas que frequentam cerimônias religiosas, a morte e o legado do papa Francisco tem representado "uma espécie de reavivamento" para a Santa Sé.

"Muita gente entende que os posicionamentos de Francisco serviram para estancar a queda de fiéis na Igreja Católica", diz o professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie.