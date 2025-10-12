Helicóptero que sobrevoava praia nos EUA perde o controle e cai

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento em que uma aeronave inicia uma rotação sobre Huntington Beach e, logo depois, mergulha em direção à orla - (crédito: Michael HEIMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Um helicóptero que sobrevoava uma praia no sul da Califórnia (EUA) começou a girar descontroladamente e caiu na tarde de sábado (11/10). Segundo informações do jornal The Guardian, cinco pessoas foram levadas ao hospital, incluindo as duas que estavam na aeronave e foram retiradas com segurança dos destroços.

Leia também: Governo Trump contradiz Moraes e diz que Filipe Martins não entrou nos EUA em 2022

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento em que uma aeronave inicia uma rotação sobre Huntington Beach e, logo depois, mergulha em direção à orla. O avião acaba ficando preso entre palmeiras e uma escadaria próxima à rodovia Pacific Coast.

A Administração Federal de Aviação (FAA) e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) foram notificados. A causa do acidente ainda não foi informada.

Saiba Mais Mundo Após ameaça de Trump, China diz que não tem medo de guerra tarifária

Após ameaça de Trump, China diz que não tem medo de guerra tarifária Esportes Atrasos, desconfiança e preços dinâmicos: até que ponto a Copa do Mundo será 'receptiva'?

Atrasos, desconfiança e preços dinâmicos: até que ponto a Copa do Mundo será 'receptiva'? Mundo María Corina Machado à BBC: Somos gratos pelo que Trump está fazendo pela paz, liberdade e democracia