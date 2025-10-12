InícioMundo
Helicóptero que sobrevoava praia nos EUA perde o controle e cai

Administração Federal de Aviação (FAA) e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) foram notificados. A causa do acidente ainda não foi informada

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento em que uma aeronave inicia uma rotação sobre Huntington Beach e, logo depois, mergulha em direção à orla - (crédito: Michael HEIMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Um helicóptero que sobrevoava uma praia no sul da Califórnia (EUA) começou a girar descontroladamente e caiu na tarde de sábado (11/10). Segundo informações do jornal The Guardian, cinco pessoas foram levadas ao hospital, incluindo as duas que estavam na aeronave e foram retiradas com segurança dos destroços.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento em que uma aeronave inicia uma rotação sobre Huntington Beach e, logo depois, mergulha em direção à orla. O avião acaba ficando preso entre palmeiras e uma escadaria próxima à rodovia Pacific Coast.

A Administração Federal de Aviação (FAA) e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) foram notificados. A causa do acidente ainda não foi informada.

Por Aline Gouveia e Raphaela Peixoto
postado em 12/10/2025 16:25
