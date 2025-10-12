InícioMundo
Trump embarca para o Oriente Médio em meio a expectativa de libertação de reféns

Trump participará de uma cúpula de paz que ocorrerá em Sharm el Sheik, no Egito e deve fazer uma visita oficial a Tel Aviv, em Israel. Reféns devem ser libertados dentre de algumas horas

Durante o voo, Trump assegurou que o conflito entre Israel e o grupo palestino Hamas chegou ao fim. "A guerra acabou. Certo? Entenderam?", afirmou Trump ao ser questionado sobre o fim do conflito - (crédito: SAUL LOEB / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, embarcou neste domingo (12) para ao Oriente Médio, onde participará de uma cúpula de paz que ocorrerá em Sharm el Sheik, no Egito. Na ocasião, será assinado um "documento que encerra a guerra na Faixa de Gaza", conforme informou o Ministério das Relações Exteriores do Cairo.

O líder americano também deve fazer uma visita oficial a Tel Aviv, em Israel. A expectativa é que 20 reféns sejam libertos nesta nesta segunda-feira (13/10), por volta das 8h no horário local (2h da manhã, em Brasília). “Este será um momento muito especial. Todos estão muito entusiasmados”, afirmou o republicano a jornalistas antes do embarque na Base Conjunta Andrews. 

Durante o voo, Trump assegurou que o conflito entre Israel e o grupo palestino Hamas chegou ao fim. “A guerra acabou. Certo? Entenderam?”, afirmou Trump ao ser questionado sobre o fim do conflito.

Ainda neste domingo, caminhões com ajuda humanitária cruzaram a passagem de Karem Abu Salem, no sul da Faixa de Gaza, em Khan Yunis. A distribuição de cestas básicas teve início, beneficiando famílias palestinas afetadas pela ofensiva militar. A Defesa Civil de Gaza informou que mais de 500 mil pessoas retornaram à Cidade de Gaza na noite de sábado (11/10), após semanas de deslocamento forçado devido aos bombardeios.

*Com informações da Agência France-Presse

Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Raphaela Peixoto
postado em 12/10/2025 19:58 / atualizado em 12/10/2025 20:49
