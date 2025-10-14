Por que cada vez mais analistas falam em 'bolha' da inteligência artificial prestes a estourar

Jerry Kaplan fundou a Go Corporation, que desenvolveu os primeiros computadores portáteis em formato de tablet - (crédito: Getty Images)

O cofundador e CEO da OpenAI, Sam Altman, surpreendeu ao responder a perguntas de jornalistas durante a conferência DevDay nesta semana, algo raro entre executivos de tecnologia. Altman admitiu que há partes do segmento de inteligência artificial que "estão meio infladas neste momento".

"Sei que é tentador escrever uma reportagem falando em bolha", disse Altman à BBC, sentado ao lado dos principais profissionais da OpenAI, responsável por produtos como o ChatGPT.

No Vale do Silício, região dos Estados Unidos onde estão sediadas as principais empresas de tecnologia, o debate sobre se as empresas de inteligência artificial (IA, ou AI, em inglês) estão supervalorizadas tem ganhado fôlego.

Céticos, alguns apenas em ambientes privados e outros agora na esfera pública, questionam se a disparada no valor de mercado dessas empresas pode ser, ao menos em parte, resultado do que chamam de "engenharia financeira".

Em outras palavras, há quem tema que essas empresas estejam valendo mais do que deveriam.

Altman disse esperar ver investidores cometendo erros e startups sem futuro faturando fortunas. Mas ele ressaltou que, com a OpenAI, "algo de verdade está acontecendo".

Nem todos estão convencidos.

Nos últimos dias, alertas sobre uma bolha da IA vieram do Banco da Inglaterra, do Fundo Monetário Internacional (FMI) e também de Jamie Dimon, chefe do banco JP Morgan, que disse à BBC que "o nível de incerteza deveria estar mais presente na mente da maioria das pessoas".

E aqui no Vale do Silício, frequentemente considerado o polo tecnológico do mundo, as preocupações crescem.

Em debate realizado no Museu da História do Computador, no Vale do Silício, também nesta semana, o pioneiro em IA Jerry Kaplan disse a uma plateia lotada que já viveu quatro bolhas.

Ele está especialmente preocupado agora, dado o montante de dinheiro em jogo, que é muito maior do que na chamada bolha das empresas ponto com — como ficou conhecida a crise de especulação que aconteceu na bolsa americana no final dos anos 1990. Há muito mais a perder.

"Quando [a bolha] estourar, vai ser muito ruim, e não apenas para quem trabalha com IA", disse. "Vai arrastar o restante da economia junto."

Apesar das preocupações, alguns especialistas veem oportunidades. Na Stanford Graduate School of Business, que formou diversos empreendedores de tecnologia, a professora Anat Admati afirma que é difícil prever uma bolha e só é possível ter certeza após seu estouro.

"É muito difícil prever uma bolha. E você não pode afirmar com certeza que estava em uma até que ela tenha estourado", disse.

Mas os dados preocupam muitos.

Empresas ligadas à IA responderam por 80% dos ganhos surpreendentes da Bolsa americana neste ano, e a Gartner, empresa americana de pesquisa e consultoria em tecnologia da informação, estima que os gastos globais com IA devem chegar a US$ 1,5 trilhão (cerca de R$ 8,4 trilhões) antes do fim de 2025 — a título de comparação, a soma de todos os bens e serviços produzidos (PIB) no Brasil em 2024 chegou a R$ 11,7 trilhões.

Um emaranhado de acordos

A OpenAI, que popularizou a IA com o ChatGPT em 2022, está no centro de um emaranhado de acordos atualmente sob intensa análise.

Por exemplo, em setembro de 2025, a OpenAI firmou um contrato de US$ 100 bilhões (cerca de R$ 560 bilhões) com a fabricante de chips Nvidia, atualmente a companhia de capital aberto mais valiosa do mundo. Em agosto, a Nvidia divulgou uma receita de US$ 46,7 bilhões (cerca R$ 247,5 bilhões) no segundo trimestre do ano, um aumento de 56% em relação ao mesmo período de 2024.

O acordo amplia um investimento anunciado anteriormente no caminho inverso, da Nvidia na OpenAi, com a expectativa de que a OpenAI construa centros de dados usando os chips avançados da Nvidia.

Mas na segunda-feira (13/10), a OpenAI anunciou planos de comprar equipamentos de desenvolvimento de IA no valor de bilhões de dólares da AMD, fabricante de chips rival da Nvidia, em um negócio que pode torná-la uma das maiores acionistas da empresa.

Vale lembrar que a OpenAI é uma companhia privada, sem ações negociadas na Bolsa de Valores, embora recentemente tenha sido avaliada em meio trilhão de dólares (cerca de R$ 2,8 trilhões).

A gigante de tecnologia Microsoft também é investidora significativa na OpenAI, e a empresa de computação em nuvem Oracle mantém um contrato de US$ 300 bilhões (cerca de R$ 1,7 trilhão) com a OpenAI.

O projeto Stargate da OpenAI, no Estado americano do Texas, financiado com apoio da Oracle e do conglomerado japonês SoftBank e anunciado na Casa Branca durante a primeira semana do governo Donald Trump, cresce a cada mês.

Além disso, a Nvidia detém participação na startup de IA CoreWeave, que fornece parte da enorme infraestrutura da OpenAI.

Getty Images Sam Altman, cofundador e CEO da OpenAI

Especialistas do Vale do Silício alertam que, à medida que esses arranjos financeiros complexos se tornam cada vez mais comuns, eles podem estar distorcendo a percepção sobre a demanda por IA.

Algumas pessoas não estão poupando palavras sobre o assunto, chegando a chamar os acordos de "financiamento circular" ou até de "financiamento de fornecedor", quando uma empresa investe ou empresta dinheiro a seus próprios clientes para que eles continuem comprando.

"Sim, os empréstimos de investimento são sem precedentes", disse Altman na segunda-feira (13/10). Mas ele acrescentou: "Também é sem precedentes empresas crescerem em receita tão rápido."

A receita da OpenAI cresce rapidamente, mas é importante ressaltar que a companhia nunca teve lucro.

E não é um bom sinal que as pessoas com quem a BBC conversou continuem mencionando a Nortel, a fabricante canadense de equipamentos de telecomunicações que tomou empréstimos de forma intensa para financiar negócios de seus clientes e, assim, inflar artificialmente a demanda por seus produtos.

Por sua vez, Jensen Huang, da Nvidia, defendeu o acordo com a OpenAI à CNBC na segunda-feira (13/10), afirmando que a empresa não é obrigada a comprar a tecnologia da sua companhia com o dinheiro investido.

"Eles podem usar como quiserem", disse Huang. "Não há exclusividades. Nosso objetivo principal é apoiá-los e ajudá-los a crescer, e fazer o ecossistema crescer também."

Sinais claros

Kaplan, pioneiro em IA, identifica sinais de que o setor e, portanto, a economia em geral, pode estar em apuros. Em momentos de euforia, diz ele, empresas anunciam grandes iniciativas e planos de produtos para os quais ainda não têm capital.

Enquanto isso, investidores de varejo se apressam para entrar na onda das startups.

A valorização das ações da fabricante de chips AMD nesta semana pode indicar que investidores tentam lucrar com a máquina de riqueza do ChatGPT e, enquanto isso acontece, a infraestrutura física real, destinada a atender à aparentemente insaciável demanda por mais desenvolvimento de IA, está sendo construída.

"Estamos criando um novo desastre ecológico feito pelo homem: enormes centros de dados em locais remotos, como desertos, que vão enferrujar e liberar substâncias nocivas ao meio ambiente, sem ninguém para ser responsabilizado, porque construtores e investidores já terão ido embora", disse Kaplan.

Getty Images OpenAI quer levantar US$ 500 bilhões (cerca de R$ 2,8 trilhões) para construir um complexo de 10 gigawatts, em obras no Texas, até o fim deste ano

Hoje, há 162 data centers espalhados pelo Brasil, conforme estimativas da Associação Brasileira de Data Centers (não há dados públicos oficiais), com capacidade instalada em torno de 750MW e 800MW.

Algo dessa magnitude, para efeito de comparação, é semelhante ao consumo de energia de uma cidade de cerca de 2 milhões de habitantes, conforme estimativas feitas por técnicos da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) a pedido da reportagem.

Usando a mesma analogia do consumo de eletricidade por habitante (que não é uma comparação perfeita, mas serve para dar dimensão da magnitude), a demanda por energia projetada para os data centers em 2038 equivaleria à de uma cidade de 43 milhões de habitantes, quase quatro vezes a população da cidade de São Paulo (11,5 milhões, conforme o Censo 2022).

Data centers que têm a capacidade de treinar, implementar e disponibilizar aplicações e serviços de IA são equipados com circuitos eletrônicos com chips de alto desempenho (como o H100 da Nvidia) que consomem muito mais energia do que os tradicionais.

Com a popularização do uso da inteligência artificial, contudo, a expansão prevista para a próxima década deve multiplicar esse número em mais de 20 vezes.

Mesmo que estejamos em uma bolha, a esperança do Vale do Silício é que os investimentos feitos agora não se percam necessariamente.

"O que me conforta é que a internet foi construída sobre as cinzas do excesso de investimento na infraestrutura de telecomunicações de ontem", disse Jeff Boudier, que desenvolve produtos no hub de IA Hugging Face.

"Se há excesso de investimento em infraestrutura para cargas de trabalho de IA, pode haver riscos financeiros associados", afirmou.

"Mas isso vai viabilizar muitos novos produtos e experiências, incluindo aqueles que nem estamos imaginando hoje."

Há muitos que acreditam no potencial da IA de transformar a sociedade.

A questão é se o dinheiro para financiar as ambições das principais empresas do setor pode estar se esgotando.

"A Nvidia parece ser o credor ou investidor final", disse Rihard Jarc, fundador da newsletter UncoverAlpha. "Quem mais teria capacidade hoje de investir US$ 100 bilhões (cerca de R$ 560 bilhões) em outra empresa?"