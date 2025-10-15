InícioMundo
ESTADOS UNIDOS

Trump cogita retirar Copa do Mundo e Olimpíada de cidades de líderes democratas

Segundo Trump, ele cogita solicitar a retirada de jogos da Copa do Mundo de 2026 da cidade de Boston, assim como eventos da Olimpíada de 2028 de Los Angeles, caso considere que as cidades não estejam devidamente preparadas ou apresentem riscos à segurança

US President Donald Trump speaks during a roundtable about Antifa in the State Dining Room of the White House in Washington, DC, on October 8, 2025. (Photo by Jim WATSON / AFP) - (crédito: Jim Watson/AFP)
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considera a possibilidade de mudar o local das partidas da Copa do Mundo que ocorrerão em Bonston. Segundo o republicano, ele não hesitaria em ligar o presidente da FIFA, Gianni Infantino, para solicitar a transferência dos jogos.

A condição para manter é que as políticas locais estejam comprometidas com a segurança do evento. A declaração foi uma resposta a uma pergunta sobre recentes protestos e bloqueios de vias no estado de Massachusetts, que causaram distúrbios e chamaram a atenção das autoridades.

"Eu amo o povo de Boston. Sei que os ingressos estão esgotados, mas a prefeita não está fazendo um bom trabalho" afirmou Trump nesta terça-feira (14/10) durante um almoço bilateral com o presidente da Argentina, Javier Milei. "Se alguém estiver falhando e houver condições inseguras, eu ligaria para Gianni, que é fenomenal, e diria: 'Vamos mudar para outro local'”, completou o líder americano. 

Além Boston, outras dez cidades norte-americanas estão confirmadas como sedes da Copa do Mundo de 2026: Nova York/Nova Jersey, Dallas, Kansas City, Houston, Atlanta, Santa Clara, Seattle, Filadélfia e Miami. Esta será a primeira edição do torneio com 48 seleções participantes, o que a torna a maior da história em número de equipes. O sorteio que definirá os grupos da competição está marcado para o dia 5 de dezembro, em Washington.

Trump também sinalizou que poderia adotar a mesma postura em relação aos Jogos Olímpicos de verão de 2028, previstos para ocorrer em Los Angeles. Segundo ele, caso a cidade não esteja "adequadamente preparada", consideraria solicitar a transferência do evento.

"Se eu achar que Los Angeles não estará preparada adequadamente, eu a transferirei para outro local", ameaçou o chefe do executivo ao criticar a gestão do governador da Califórnia, Gavin Newsom, mencionando a resposta aos incêndios florestais registrados em Los Angeles no início do ano.

Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Raphaela Peixoto
postado em 15/10/2025 10:51
