Trump cogita retirar Copa do Mundo e Olimpíada de cidades de líderes democratas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considera a possibilidade de mudar o local das partidas da Copa do Mundo que ocorrerão em Bonston. Segundo o republicano, ele não hesitaria em ligar o presidente da FIFA, Gianni Infantino, para solicitar a transferência dos jogos.

A condição para manter é que as políticas locais estejam comprometidas com a segurança do evento. A declaração foi uma resposta a uma pergunta sobre recentes protestos e bloqueios de vias no estado de Massachusetts, que causaram distúrbios e chamaram a atenção das autoridades.

"Eu amo o povo de Boston. Sei que os ingressos estão esgotados, mas a prefeita não está fazendo um bom trabalho" afirmou Trump nesta terça-feira (14/10) durante um almoço bilateral com o presidente da Argentina, Javier Milei. "Se alguém estiver falhando e houver condições inseguras, eu ligaria para Gianni, que é fenomenal, e diria: 'Vamos mudar para outro local'”, completou o líder americano.

Além Boston, outras dez cidades norte-americanas estão confirmadas como sedes da Copa do Mundo de 2026: Nova York/Nova Jersey, Dallas, Kansas City, Houston, Atlanta, Santa Clara, Seattle, Filadélfia e Miami. Esta será a primeira edição do torneio com 48 seleções participantes, o que a torna a maior da história em número de equipes. O sorteio que definirá os grupos da competição está marcado para o dia 5 de dezembro, em Washington.

Trump também sinalizou que poderia adotar a mesma postura em relação aos Jogos Olímpicos de verão de 2028, previstos para ocorrer em Los Angeles. Segundo ele, caso a cidade não esteja "adequadamente preparada", consideraria solicitar a transferência do evento.

"Se eu achar que Los Angeles não estará preparada adequadamente, eu a transferirei para outro local", ameaçou o chefe do executivo ao criticar a gestão do governador da Califórnia, Gavin Newsom, mencionando a resposta aos incêndios florestais registrados em Los Angeles no início do ano.